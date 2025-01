Pati Chapoy opina del outfit de Karla Sofía Gascón en los Golden Globes y la critica: “Se veía guapo-guapa”

El pasado fin de semana se llevaron a cabo los Golden Globes con la presencia de las actuales estrellas del cine y la televisión. Entre las figuras más polémicas y esperadas de la noche estuvieron: Ariana Grande, Cynthia Erivo, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Demi Moore, quienes forman parte de las cintas más famosas en este momento; ‘Wicked’, ‘Emilia Pérez’ y ‘La sustancia’.

La noche de los Golden Globes 2025 dejó grandes momentos, pero uno de los más impactantes fue la aparición de la actriz española Karla Sofía Gascón, quien, aunque no ganó el premio en su categoría perdiendo contra Demi Moore, se robó todas las miradas con un vestido naranja que estuvo lleno de simbolismo y mensaje.

El look de Karla Sofía Gascón y el mensaje que tenía

La protagonista de ‘Emilia Pérez’ no solo brilló con su presencia en la alfombra roja, sino que también dejó un poderoso mensaje sobre la luz, la valentía y la esperanza. Según ella misma explicó, los colores de su vestido estaban inspirados en las túnicas tradicionales de los monjes budistas. “Escogí estos colores, los colores budistas, porque tengo un mensaje de esperanza para ustedes”, comentó emocionada. “La luz siempre gana sobre la oscuridad. (A las personas trans) pueden meternos a prisión, pueden golpearnos, pero nunca podrán quitarnos nuestra alma, nuestras existencias, nuestra identidad”, agregó.

Karla Sofía Gascón recibió comentarios por su maquillaje y atuendo para los Golden Globes / Instagram

El naranja y el amarillo son colores emblemáticos dentro de la filosofía budista. El naranja simboliza la llama de las enseñanzas de Buda, y representa la transformación espiritual, la renuncia a los deseos mundanos y la simplicidad. Por su parte, el amarillo se asocia con la humildad, la mente iluminada y la luz que separa la oscuridad de la ignorancia.

La crítica de Pati Chapoy al atuendo de Karla Sofía Gascón: "Él decidió ser ‘ella’”

Pese a que el vestido que eligió Karla Sofía Gascón para la ocasión fue de la prestigiosa marca Saint Laurent, y sandalias de Scarosso, este 7 de enero, Pati Chapoy y su equipo opinaron acerca de los atuendos de las famosas en la alfombra roja y mencionaron que no les gustó el outfit que llevó la actriz española, a quien conocimos en México cuando participó en la película ‘Nosotros los nobles’ cuando aún era Carlos Gascón, algo que la titular de ‘Ventaneando’ no pasó por alto en su crítica.

A Karla la conocimos como Carlos en México con su participación en Nosotros los nobles / Twitter

Mientras Linet Puente explicaba el significado del vestido de Karla Sofía, Pedro Sola aprovechó para decir que no le había gustado nada: “Muy feo vestido”, expresó.

Esto fue secundado por Pati Chapoy, quien dijo: “¡Muy feo! No le favoreció nada”, pero Linet defendió a la actriz trans mencionando que su maquillaje había sido lo mejor de su look: “El maquillaje me gustó porque se veía bien”, comentó, siendo replicada por Pati Chapoy quien se refirió a la actriz en masculino: “Está bien. Se ve guapo-guapa, digamos”. Sin embargo, enfatizó que el vestido no fue la mejor elección: “Pero esa ropita, mmm, no, no”.

Pedrito apoyó la idea de su jefa y opinó: “Se veía como cuadradona”, así que otro de los colaboradores dijo: “Ella tampoco está menudita”, por lo que Pati complementó: “Es que es ‘él’. Él que decidió ser ella y entonces ¡por eso está cuadrada!”

Los conductores cerraron el momento cuando Pedro Sola le dijo a uno de sus compañeros hombres que se pusiera un vestido como el que lució Karla Sofía, pero Pati le contestó: “Póntelo tú”, así que Pedro Sola comentó: “No porque ya estoy viejito”.

