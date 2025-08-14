Pati Chapoy lanza dardo a Christian Nodal en Ventaneando tras su polémica entrevista: “No aprendes”

En un giro que nadie esperaba, Christian Nodal volvió a estar en el ojo del huracán tras una polémica entrevista con Adela Micha, en la que habló sin filtros sobre su ruptura con Cazzu, su romance con Ángela Aguilar y hasta detalles de su boda secreta en Roma. Las declaraciones no solo encendieron las redes sociales, sino que también provocaron que figuras del espectáculo como Pati Chapoy reaccionaran con dureza, asegurando que el sonorense “no aprende” y que “avivó el fuego” en lugar de apagarlo.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre la relación de Christian Nodal y Cazzu?

Durante la emisión de Ventaneando, Pati Chapoy dejó claro que la reciente entrevista de Nodal no le hizo ningún favor a su imagen pública. La periodista dio a entender que las declaraciones del cantante sobre Cazzu, madre de su hija, fueron desafortunadas y mostraron una falta de tacto.

“Christian dio una entrevista con (Adela) Micha y resulta que volvió a pisar el fuego. Ay, Dios, Cristian… ¡no aprendes!” Pati Chapoy

Pedro Sola también opinó, señalando que el cantante “cambia de pareja con una facilidad” sorprendente.

¿Qué dijo Christian Nodal con Adela Micha sobre Cazzu y Ángela Aguilar?

Christian Nodal defendió a Ángela Aguilar en la entrevista con Adela Micha

En la conversación con Adela Micha, Nodal salió en defensa de Ángela Aguilar, negando rotundamente que ella haya “roto el corazón” de su hija, como supuestamente insinuó Cazzu. “Me encabroné”, confesó molesto, dejando claro que no permitiría burlas hacia su esposa o su hija. También elogió la madurez de Ángela, para alguien de su edad.

Uno de los momentos más comentados en redes fue cuando admitió que terminó con Cazzu el 8 de mayo y que apenas seis días después ya saliía con Ángela. Aunque reconoció que debió esperar más tiempo antes de hacerlo público, se justificó diciendo:

“Me enamoré, pensé que bastaba con ser honesto”. Christian Nodal

Christian Nodal dice que se enamoró de Ángela Aguilar en pandemia, año en el que estaba con Belinda

El cantante sorprendió al contar que conoció a Ángela Aguilar cuando ella tenía 13 años y él 18, pero que Pepe Aguilar frenó la relación. Durante la pandemia de 2020, retomaron contacto mientras grababan Dime cómo quieres, aunque la relación no prosperó en ese momento porque él tenía 22 y ella 16.

Las fechas han causado revuelo en redes sociales. En 2020, Nodal inició su romance con Belinda tras terminar con María Fernanda y, ahora, confesó que en ese mismo año ya sentía algo por Ángela. Esto ha hecho que en redes sociales se cuestione si hubo un traslape entre sus relaciones, e incluso si se acercó a Ángela mientras aún estaba comprometido con Belinda.

Redes sociales acusan a Christian Nodal de engañar a Cazzu

La entrevista ha provocado un aluvión de críticas, especialmente porque muchos usuarios consideran que Nodal habría iniciado su relación con Ángela mientras Cazzu estaba en pleno postparto. Las fechas de su separación y el inicio de su nuevo romance no terminan de convencer a la audiencia, que lo acusa de victimizarse y de no asumir responsabilidad por la manera en que manejó su vida sentimental.

En medio de la controversia, en redes consideran que la boda secreta en Roma y las confesiones sobre su pasado con Ángela solo han avivado el debate sobre la coherencia de su versión.