Christian Nodal afirma que produjo canción de Cazzu y financió documental sin recibir crédito, ¿demanda?

Este miércoles se estrenó la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, en la cual decidió romper el silencio sobre su relación con Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, y su separación de Cazzu. En una de sus intervenciones, Nodal se mostró molesto con Cazzu, quien en una entrevista aseguró que desconocía la relación de Christian con Ángela Aguilar y que, al igual que todos, se enteró por los medios. Además, sugirió que no sabía desde cuándo pudo haber surgido esta historia, señalando que cuando el cantante terminó su relación con ella fue por otras razones. Ahora Nodal destapa que él la apoyó y no recibe nada a cambio, ¿demanda?

¿Por qué Christian Nodal está molesto con Cazzu tras su entrevista?

Christian Nodal, de las declaraciones de Cazzu, afirmó que no era cierto, ya que se enamoró de Ángela cuando él y Cazzu ya habían terminado. Si bien reconoció que se enamoró el mismo mes en que finalizó su relación, lamentó que esas declaraciones puedan dañar la percepción que su hija tenga de él en el futuro.

“Es válido exponer sus sentimientos, dice que lo hizo por nuestra hija y por ella. Yo me sentí perdido porque en las conversaciones todo se veía bien. Yo no hablé antes de la ruptura porque no pactamos dar ninguna entrevista… Este pódcast (en que Cazzu habló) sale como reacción a una entrevista de mi pareja (Ángela Aguilar). Estaba encabronado porque hubo muchos silencios, no se aclaró nada y, si era por mi hija, pues cada palabra de ella era como absoluta y no entendí; en ningún momento se habló de los sentimientos de mi expareja” Christian Nodal

Christian Nodal / Redes sociales

¿Qué dijo Christian Nodal del sold out de Cazzu en el Auditorio Nacional?

Uno de los momentos más amables de la entrevista fue cuando Christian Nodal habló del éxito de Cazzu, expresando su alegría por verla triunfar especialmente ahora que su próximo concierto en el Auditorio Nacional está sold out.

Reconoció a su ex como una mujer talentosa y recordó el apoyo que siempre le brindó para impulsar su carrera en la industria musical. Además, aclaró que nunca hubo una demanda por parte de Cazzu, desmintiendo los rumores que circularon en 2024.

“Me da gusto su éxito, le ha ido muy bien, se lo merece, es una buena artista. Nunca hubo una demanda entre nosotros, solo nos hablamos por abogados”, expresó.

Cazzu indirecta a Christian Nodal / Redes sociales

Christian Nodal le canta apoyo a Cazzu y revela produjo una canción para su nuevo disco y no le dieron crédito, ¿demanda?

No obstante, Christian Nodal, de Cazzu también aclaró que siempre la apoyó en su carrera e incluso reveló que produjo una canción de su álbum “Latinaje” —no especificó cuál—, y acusó que no recibió los créditos correspondientes. Además, aseguró que invirtió miles de dólares en la producción de un documental relacionado con su proyecto.

“Mi hija nunca le va a faltar papá, nunca le va a faltar la parte económica. Yo nunca he tenido problema en que ella pueda trabajar, nunca puse trabas a que su carrera progresara; al contrario, siempre la apoyé antes y después de la relación. Después de la relación, yo seguía pagando a su equipo y produje una de las canciones de su nuevo álbum. Después la gente me dijo: ‘Oye, te está tirando con esta canción, cuando yo la produje”. Christian Nodal

“No hay créditos, ¿verdad? Pero yo la produje. Se pagaron cientos de miles de dólares para un documental, que sabrá Dios si sale o no, y yo no estoy cobrando. Siempre quise verla crecer en su carrera, y cuando escuchaba su música, llevaba su proyecto con las personas de la industria. De mi parte, siempre fue apoyarla para que avanzara”.

En redes estallan contra Christian Nodal por exponer que Cazzu no le dio crédito

Tras las declaraciones de Christian Nodal sobre el apoyo que le brindó a Cazzu —producción de una canción y financiación de un documental— los usuarios en redes sociales no tardaron en expresar su opinión. Muchos cuestionaron sus palabras y minimizaron su rol en el crecimiento de la cantante:

“¿Hacerla crecer? Si Cazzu ya era la jefa antes de él, ¿de qué habla este man?”,

“Sería el colmo que aparte le cobrara”,

“Jaaaaaa, típico de él, sacar a reducir lo que da”,

“Ahora resulta que él hizo a Cazzu” y

“Pero de lejitos, se siente el gran papá con solo pagar los gastos, y eso que le produjo, pues era obvio, todavía era su esposo cuando Cazzu hizo la canción”

