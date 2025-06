Christian Nodal lanzará su marca de ropa con sombreros, botas y ¡estilo gótico vaquero para todos!

Christian Nodal no solo está conquistando escenarios con su música, ahora también quiere marcar tendencia con su propio sello de moda. En una charla con el influencer Julio Orozco, el intérprete de “Botella tras botella” reveló que le gustaría trabajar en el lanzamiento de su línea de ropa, una propuesta original que reflejará su esencia estética y estilo único.

Según sus propias palabras, Nodal está creando una marca con un toque que defina su personalidad artística pues asegura es complicado conseguir un estilo así en las tiendas. “Sí hay marcas, si le pones a buscar, claro que hay, pero es difícil encontrarte algo con un flowsito que te diga como ‘excelente’ y que lo puedas encontrar, no sé, que sea en una sola marca”, expresó.

El cantante aseguró que lo que busca es algo que mezcle elegancia, gótico y lo vaquero. Y no es algo improvisado: lleva tiempo estudiando y relacionándose con grandes firmas de moda internacionales.

Christian Nodal lanza adelanto de su nuevo disco / IG: @nodal

¿Qué inspira el estilo de Christian Nodal para su nueva marca de ropa?

El estilo de Christian Nodal ha evolucionado con los años, y ha pasado de los trajes clásicos del regional mexicano a una imagen más arriesgada, en la que predominan la plata, los sombreros con detalles únicos y los pantalones ajustados estilo western. Todo eso lo quiere plasmar en su marca personal.

Nodal reveló que su admiración por marcas como Chrome Hearts y Mike Amiri han sido clave para el concepto que tiene en mente. “Me encanta la plata, me encantan las cruces, me encanta mucho el estilo que es como elegante pero gótico. Me gusta mucho eso”, confesó con entusiasmo. Además, mencionó que ha sido invitado a desfiles de moda y que se ha vuelto cercano a algunos diseñadores internacionales.

Sobre su vínculo con Mike Amiri, detalló: “Ahorita tengo la fortuna, hermano, de que ya me hice amigo de los diseñadores... porque agarraba todo, todo lo que había y me enfermé con esa marca por mucho tiempo”. Esta pasión lo llevó a imaginar un concepto propio que capture su esencia sin depender de otras firmas.

¿Cuándo saldrá la marca de ropa de Christian Nodal?

Por ahora, Christian Nodal no ha anunciado una fecha exacta para el lanzamiento de su marca de ropa. Sin embargo, sus declaraciones dejan claro que el proyecto está en marcha y que lo está tomando muy en serio.

“Me han invitado a pasarelas ya... el año pasado. Y Chrome Hearts, por ejemplo, para mí me encantan las cruces, me encanta la plata. Me encanta mucho el estilo que es como elegante, pero gótico” Christian Nodal



Además, dejó en claro que su enfoque es darle al público algo auténtico, una marca con alma. En palabras del artista, su propuesta será “una marca de ropa, con sombreros, botas, camisolas, pantalones”, una lista que podría crecer conforme se defina el catálogo y crezca el interés por su moda.

Así lo dijo:

¿Christian Nodal dejará la música por la moda y vender ropa?

Aunque su incursión en la moda es un paso ambicioso, Christian Nodal no planea abandonar la música. Todo apunta a que su carrera como diseñador será una extensión de su creatividad, no un reemplazo y en redes sociales ya hay muchos que desean apoyarlo aunque hay otros tantos que no pues aseguran esa forma de vestir la optó de Cazzu.

