Fan acusa agresión de seguridad de grupo regional mexicano; video desata polémica, la banda rompe el silencio

Lo que debía ser una noche de música norteña y celebración terminó en escándalo: fan acusa agresión en concierto de banda de regional mexicano

El grupo Los inquietos del norte no está dando de qué hablar por sus canciones, sino por la golpiza que uno de sus fans recibió a manos de su equipo de seguridad... ¡y todo por atreverse a pedir una foto! El hombre terminó malherido, con la frente abierta, y lo peor: todo quedó captado en video.

Mira: Muere inesperadamente querido locutor de La mejor FM y voz del regional mexicano ¿Qué le pasó?

¿Qué muestra el video viral del fan golpeado por seguridad de Los inquietos del norte?

La polémica en el mundo del regional mexicano estalló tras la difusión de un video viral en TikTok, donde un fan fue agredido por el equipo de seguridad de una banda de música norteña Los inquietos del norte. El joven seguidor, apasionado por el género y por el grupo involucrado, intentó acercarse de forma entusiasta a los integrantes del famoso conjunto norteño tras su presentación en el Teatro del Pueblo de Las Margaritas, en Comitán, Chiapas. Su intención era clara: conseguir una simple fotografía como recuerdo de la noche.

Sin embargo, su entusiasmo fue completamente ignorado mientras los músicos sí accedían a posar con varias mujeres que estaban alrededor. El trato desigual fue evidente y, al reclamar esta diferencia, el fan fue agredido violentamente por miembros del equipo de seguridad del grupo.

El joven, identificado como Danny Suárez, terminó con una herida abierta en la frente producto de un golpe. “Transmítelo en vivo. Me pegaron solo porque les dije que, como no somos mujeres, no nos daban foto”, declaró Danny en un video donde también pidió que lo grabaran para evidenciar su estado y el abuso del que fue víctima.

En otro clip se aprecia cómo intentó acercarse reiteradamente a uno de los integrantes del grupo, pero fue ignorado una y otra vez. Finalmente, tras cuestionar en voz alta: “¿Conmigo no verdad? Porque no soy mujer”, los guardias lo sometieron a golpes. La violencia ocurrió a plena vista de otros fans, quienes también grabaron el incidente.

Lee: De luto el regional mexicano, muere famoso integrante de banda; difunden videos de su funeral

#INDIGNANTE 🔴| Miembros del equipo de seguridad del grupo "Los Inquietos del Norte" agredieron a un fan que pedía una foto.



En el video se observa como el fan pide una foto varias veces con una sonrisa en el rostro pero es ignorado mientras los integrantes se siguen tomando… pic.twitter.com/7Dw6dLzfZO — Libro Negro (@Libro_negro_) July 25, 2025

¿Qué dijo Danny Suárez, fan de la banda, tras la agresión del staff de Los inquietos del norte?

Luego del ataque, Danny Suárez, fand de la banda, Los inquietos del norte, recurrió a sus redes sociales para relatar su versión de los hechos. En su cuenta de Facebook compartió un mensaje en el que asegura que al llegar al Hotel City Express, el grupo ya interactuaba con varios fanáticos —hombres y mujeres— pero que a él, por alguna razón, le negaron la foto y, peor aún, lo golpearon.

“Nos encontramos a un lado de este hotel para tomarse la foto con el grupo de Los inquietos del norte, accedió únicamente con mujeres y, de acuerdo a las imágenes, el grupo de seguridad me agredió físicamente”, escribió. Además, afirmó que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia.

“Estoy lesionado en la cabeza, pero estoy bien. Voy a presentar la denuncia en la fiscalía porque esto no debe de estar pasando. Yo solo quería una foto como recuerdo, pero no fue así. El grupo de seguridad me aisló y me agredieron a un costado del hotel” Danny Suárez, fan de la banda

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras muchos usuarios mostraron empatía con el fan agredido, otros cuestionaron su admiración por un grupo al que calificaron de “desconocido”.



“Qué poca, yo ni los conozco, que los denuncie”

“No sé hagan fanáticos de la gente”

“¿Cómo vas a ser fan de un grupo que se llama Los Inquietos?”, fueron algunos de los comentarios que circulan.

¿Qué dijeron Los inquietos del norte tras ser acusados de agredir a un fan?

El grupo no guardó silencio ante la avalancha de críticas. A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, Los inquietos del norte afirmaron que el fan “se acercó de forma agresiva para insultar verbalmente a los miembros del grupo”, lo que habría provocado la intervención de su equipo de seguridad.

“Durante este momento de cercanía con sus fans, una persona se acercó de forma agresiva e insultó verbalmente a los integrantes del grupo. Ante esta situación, el equipo de seguridad actuó de manera inmediata, solicitando de forma pacífica que cesaran las agresiones” Comunicado Inquietos del norte

La agrupación también señaló que el sujeto “fue retirado del lugar” al no atender la indicación del equipo, y que “fue durante el forcejeo que resultó lastimado”. Finalmente, reafirmaron que rechazan todo tipo de violencia:

“Lamentamos lo sucedido y estamos totalmente en contra de la violencia y agresividad. En más de 30 años de trayectoria, jamás habíamos estado involucrados en una situación de esta naturaleza”, aseguraron.

El grupo cerró su postura reiterando que su enfoque ha sido “la música, el respeto y el cariño hacia su público”.

Mira: Miembro de Grupo Frontera se entera por redes que ya no está en la banda: “No tuve voz en cómo se manejó”

¿Qué respondió Danny Suárez, fan de la banda, tras ser acusado por Los inquietos del norte de comportamiento agresivo?

Lejos de apaciguar las aguas, la versión de la banda solo avivó más la indignación del fan agredido. En un nuevo video, Danny Suárez refutó categóricamente el comunicado de la agrupación. “Mencionan que me acerqué de forma agresiva cuando el video dice todo lo contrario”, expresó mientras mostraba nuevamente las imágenes del incidente.

El joven hizo un llamado directo a la audiencia para evitar que este tipo de situaciones se repitan. También instó a los usuarios de redes sociales a que manifestaran su apoyo dejando comentarios en la página oficial del grupo: “Los invito a ir a la página de Los inquietos del norte y que tengan tantita vergüenza”.

Hasta el momento, el video del incidente ha superado las 400 mil visualizaciones en X (antes Twitter) y Danny el fan de la banda ya ha comenzado a tomar con humor la agresión.

¿Quiénes son Los inquietos del Norte y por qué se les conoce como “Los padres del corrido”?

Los Inquietos del Norte son una banda de música regional mexicana formada en 1995, conocida por su estilo distintivo que mezcla corridos agresivos con baladas románticas.

Fundada por los hermanos Meza, la agrupación se consolidó en California, Estados Unidos, y ha sido reconocida como una de las pioneras en el subgénero de corridos pesados, lo que les valió el apodo de “Los padres del corrido”