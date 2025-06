Kunno desmiente a Ángela Aguilar y revela que no viaja con parrilla para cocinarle a Nodal: “¿Cómo creen?”

Hace algunos días, Ángela Aguilar desato una ola de críticas y comentarios al revelar que viajaba con una parrilla para cocinarle a su esposo, Christian Nodal. Según la joven, este “tip” lo aprendió de su abuela, Flor Silvestre, y le ayuda a que no existan problemas en su relación.

“Yo aprendí algo de mi abuela, Flor, y ella siempre llevaba su parrillita, en el autobús, en el avión, donde sea que fuera y, la verdad, con Christian hago lo mismo”, dijo en una entrevista reciente con Pati Chapoy.

Al cuestionarle si, hasta en los viajes, preparaba tortillas, la llamada ‘Princesa del regional mexicano’ no dudó en responder que cocinaba “cualquier cosa que se le antoje” en ese momento al cantante.

Por supuesto, muchos internautas, principalmente detractores, pusieron en tela de juicio sus declaraciones y hasta la compararon con Martha Higareda, actriz que ha sido señalada de “inventar o exagerar” sus anécdotas.

¿Ángela Aguilar realmente lleva una parrilla para cocinarle a Christian Nodal?

En medio de todas las críticas, Kunno, quien se ha vuelto gran amigo de Ángela Aguilar y su esposo, habló sobre este asunto en un encuentro con la prensa y, sorprendentemente, desmintió a la joven, asegurando que no lleva una parrilla para cocinarle a Christian Nodal.

Y es que, según el influencer, sus declaraciones fueron “un decir” y solo hacían referencia al gran amor que siente por la cocina.

Kunno “¿Ángela Aguilar carga con la parrilla? ¿Cómo creen? Obvio, no. Obviamente, es un decir de que ella, honestamente, ama la cocina”

El también cantante señaló que ya ha tenido la oportunidad de probar las preparaciones de su “gran amiga” y puede decir que “cocina muy bien”.

“A mí, hasta me hizo salmón. La verdad es que sí es una de las cosas que le apasionan. Es lindo como ella, poco a poco, va compartiendo con la gente cosas que, pues, son de ella. Que la convierten en ella. Hoy nos hizo unas hamburguesas de salmón”, expresó.

¿Cómo trata la familia Aguilar a Kunno?

Durante la conversación, se dijo muy agradecido del buen trato que ha recibido, no solo de Ángela Aguilar, también del resto de su familia.

“Agradezco tanto el apoyo de Pepe, como de Ángela, como de Aneliz, su mami, como de su hermana, de su hermano. Es una familia que me ha apapachado bastante. Agradezco el apoyo que me han brindado, el que me abran las puertas de su hogar”, resaltó.

Para finalizar, sugirió que Ángela Aguilar no tiene nada en contra de Cazzu: “Nadie tiene nada en contra de nadie. (Cazzu) Ella lo ha dicho, no está de acuerdo con las agresiones en redes sociales”, concluyó.

¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar al ser “desmentida” por Kunno?

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha dicho nada sobre las declaraciones de Kunno. No obstante, sigue firme con presumir que Nodal está “loco” por su cocina.

En un encuentro reciente con los medios, sostuvo que, pese a tener un chef privado, su esposo prefiere que ella le prepare la comida.

“Siento que es un cariñito que le das a alguien. O sea, él no puede vivir sin el huevo en salsa que yo le hago, las tortillitas, los frijoles. Tenemos un chef que nos acompaña y de verdad Christian se da cuenta cuando no le hago yo los frijoles, es muy extraño”, relató.

Incluso, reafirmó que siempre está preparada para hacerle algo de comer a su marido: “Con Christian la verdad le hago lo mismo, lo que se antoje, la verdad comemos muchísimo nos encanta comer”, resaltó.

