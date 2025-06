Exnovio de Ángela Aguilar rompe el silencio; ¿Pepe Aguilar le congeló la carrera tras el rompimiento? VIDEO

La relación de Ángela Aguilar con el productor Gussy Lau se vio marcada por la polémica, esencialmente gracias a su diferencia de edad, lo que llevó a la ruptura. Sin embargo, ahora Gussy rompería el silencio sobre una de las consecuencias del rompimiento. ¿Le arruinaron la carrera? ¡Te contamos!

Gussy Lau y Ángela Aguilar estuvieron en una relación durante 2022 / Capturas de pantalla de ig: @gussylau, @angela_aguilar_

¿Cómo fue la relación de Ángela Aguilar y su exnovio Gussy Lau?

El amor entre Ángela Aguilar y Gussy Lau estuvo marcado por la controversia desde que se hizo público en el 2022. El detonante fueron unas fotos filtradas por el músico sin el consentimiento de Ángela, en las que se les podía ver bastante cariñosos y hasta compartiendo un beso; lo cual podría parecer normal, de no se por la diferencia de edad de 15 años entre los artistas. ¡Esto encendió las redes!

Tras el escándalo, el romance les duró poco, pues casi inmediatamente después de la filtración terminaron su relación. De acuerdo con el productor y compositor de artistas del regional mexicano, Pepe Aguilar tuvo gran influencia en la ruptura.

Este año la polémica se reavivó cuando Lau compartió una canción en redes preguntando quién podría cantarla. La mayoría de los internautas se enfocó la letra y sacó conclusiones sobre posibles indirectas hacia Ángela por su amor que no pudo ser, gracias a líneas como:



“Qué ironía que tus labios sean ajenos cuando mucho tiempo vivieron aquí”

“Tú eras mía y él sabía que podías regresar”

“Es peor que tú le digas un ‘te amo’ sin sentirlo”

“Con los ojos que me miras yo te compro la mentira que no quieras regresar”

Gussy Lau y Ángela Aguilar terminaron luego de que él filtrara fotos juntos / Redes sociales

¿Pepe Aguilar frenó la carrera de Gussy Lau, exnovio de Ángela Aguilar?

El exnovio de Ángela Aguilar, Gussy Lau, nuevamente está en boca de todos tras fuertes declaraciones que realizó durante en encuentro con la prensa en los premios Sesac Latina.

En un video difundido por la periodista Maria Hurtado en su cuenta de Tiktok, Lau reveló la realidad de su relación musical con el padre de Ángela Aguilar:

Gussy Lau “Cuando todo estaba bien con ellos pues el plan era el contrato, ¿no? Ya sabes: ‘Hay que llevarlo a cabo, hay que lanzar mi disco’. Se grabó el disco, Pepe lo produjo y todo. Cuando pasó el escándalo hubo el rompimiento de Pepe y mío, entonces pues dijimos ‘cada quien por su lado’, pero hay un contrato, entonces hay que finalizar ese contrato”.

La realidad es que ese lanzamiento no ha llegado de momento, pues Gussy sigue en pláticas con sus abogados sobre la situación con los Aguilar. No obstante, cuando le preguntaron si Pepe Aguilar le había “congelado la carrera”, el exnovio de Ángela Aguilar se sinceró:

“Me encantaría decirte que no (me congelaron), me encantaría decirte que puedo sacar mi música pero no, porque tengo un contrato, se supone que iban a sacar mi música, pero no la van a sacar, entonces no la sacan y no puedo sacarla y me han buscado disqueras como Universal, Sony para sacar música y no se puede... ¿Cómo le llamo a eso?”.

¿Los Aguilar frenan carreras musicales?

Las recientes declaraciones del ex de Ángela Aguilar, ponen una vez más en el ojo del huracán al controversial Pepe Aguilar, quien ha sido apodado en redes como ‘Pepeyonce’, en referencia a los escándalos de la cantante Beyoncé, quien se dice ha opacado las carreras de otras artistas como Billie Eilish; de igual manera, el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ ha sido señalado por sabotear carreras de otros músicos con el fin de impulsar la de su hija y mantener su imagen intacta.

Uno de los caso más sonados fue el de la cantante mexicana Janeth Valenzuela, quien reveló en noviembre del 2024 al podcast ‘La mafia’, que un músico quiso frenar su proyecto, pues su intención era lanzar una propuesta muy parecida para su hija. Janeth no mencionó nombres, pero la referencia fue bastante clara para que los internautas sacaran sus propias conclusiones.

Ahora, el caso de Gussy Lau se suma como una de tantas polémicas de la familia Aguilar y particularmente de Ángela Aguilar, quien recientemente lanzó su nuevo disco ‘Nadie se va como llegó’, pero sigue siendo objeto de críticas por los internautas, eclipsando su nuevo proyecto.