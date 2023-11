Gussy Lau revela que aún mantiene relación laboral con Pepe Aguilar tras escándalo con su hija, Ángela

En el pasado, Ángela Aguilar y Gussy Lau, quien fungía como su compositor, protagonizaron un fuerte escándalo romántico luego de que se filtraron, en redes sociales, fotografías de ellos dos en un tono “muy cariñoso”.

Dichas imágenes desataron rumores de una relación entre compositor y la cantante. Sin embargo, fue Lau quien confirmó, en varios encuentros con la prensa, que estaba enamorado de la hija de Pepe Aguilar, pero el padre Ángela no habría aprobado esta relación debido a que Gussy es mucho mayor que ella.

Muchos internautas recordaron la polémica de Ángela Aguilar sobre su nacionalidad. / Instagram: @angela_aguilar

Tras varios meses de esta controversia, el también cantante reapareció y habló de cómo es la relación laboral entre él y la Dinastía Aguilar, dado que la relación con Ángela terminó, pero el trabajo no.

“Problemas no ha habido. Ya no ha habido, de hecho, (no ha habido) comunicación desde hace año y medio… Tengo contrato, porque se firmó, pero en año y medio no hemos hablado ni una sola palabra”, expresó Lau a los medios.

“Básicamente, estamos esperando a que termine el contrato. Quise culminarlo, porque no era un secreto que no se iba a trabajar igual, obviamente, pero no se dieron los términos. Entonces, lo más sano, definitivamente, era esperar la vigencia del contrato. Se nos vence, si no me equivoco en mayo o junio del año que entra, más o menos”. Gussy Lau

Así lo dijo Gussy Lau:

Por otro lado, Gussy reveló que Pepe Aguilar fue pieza crucial en la ruptura de él con su hija menor. Sin embargo, aseveró que superó esta controversia a su manera.

“(Pepe Aguilar) Es su papá. Trato, obviamente, de ponerme en su lugar, comentó.

Concluyó: “Entonces, básicamente fue, enfocarme, seguir trabajando, dejar que el tiempo pase y que todo se aclarara”.