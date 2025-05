¿Ángela Aguilar enojada con Majo Aguilar? Esposa de Nodal molesta por comparaciones con su prima

Además de las críticas por su matrimonio con Christian Nodal, Ángela Aguilar ha enfrentado el escrutinio público por las comparaciones con su prima, Majo Aguilar, quien también canta regional mexicano.

En su momento, la propia Majo ha dejado claro que, al menos de su parte, no siente que exista una rivalidad con la llamada ‘Princesa del regional mexicano’. También ha dicho que no tiene contacto con sus primos ni tíos.

Por otra parte, Ángela, quien no suele hablar sobre su familia, recientemente rompió el silencio sobre este asunto y confesó que le molestan las constantes comparaciones con Majo. ¿Será que realmente existe una enemistad entre ellas?

¿Por qué Ángela Aguilar odia ser comparada con su prima, Majo Aguilar?

En una reciente entrevista para el programa de Adela Micha, Ángela Aguilar comenzó diciendo que, a los mexicanos les “encanta el drama” y hacer que las mujeres entren en competencia.

“Como mujeres, específicamente en México, les encanta el drama y les encanta meterte en competencia con otra ¿Por qué no le hacemos eso a los hombres? Mi hermano Leonardo canta la misma música que mi esposo. ¿Por qué ahí no les hacen un drama? Es muy injusto para las mujeres”, expresó.

Sobre su presunta rivalidad con Majo Aguilar, aseguró que no siente ningún tipo de rivalidad hacia Majo Aguilar, ya que, pese a que actualmente no son tan unidas, la quiere mucho y valora todo el tiempo que pasaron juntas en el pasado.

Ángela Aguilar “¿Cómo fregados voy a sentir una rivalidad con mi prima Majo? Cuando Majo y yo pasábamos todas las Navidades juntas, estuvimos juntas. Es mi prima mayor. Mis papás era como: ‘Majo, cuida a Ángela’. O sea, ella era la que me cuidaba, la que estaba conmigo, jugábamos, veíamos caricaturas”

¿Por qué se dice que Ángela Aguilar y Majo Aguilar son rivales?

Ángela Aguilar dijo no saber por qué se dice que tiene una rivalidad con Majo Aguilar, pues siempre se ha caracterizado por ser alguien que apoya a las mujeres que buscan un lugar en la industria artística.

“No entiendo en qué momento la narrativa se fue a ‘Ángela odia a Majo’. Jamás, es mi sangre. Es mi familia y siempre voy a estar para apoyar a las mujeres que, al igual que yo, están echándole ganas y que al igual que a mí les están tirando. Para mí, ser mujer en esta industria ha sido muy difícil”, expresó.

Para finalizar, resaltó que, hasta el momento, nadie le ha preguntado por el resto de sus primas, algo que solo deja claro las ganas de la gente por hacer drama: “¿Por qué no me preguntan por mis otras 65 primas? Es por drama”, concluyó.

¿Qué opina Majo Aguilar sobre su prima Ángela Aguilar?

Hace algunos meses, Majo Aguilar señaló que, pese a no tener contacto con Ángela Aguilar. Aseguró que tanto su prima como su tío, Pepe Aguilar, son muy importantes en su vida y los quiere mucho.

“Hace un par de años que no tenemos una relación donde nos frecuentamos tanto. Pero eso no significa que mi tío Pepe y Ángela no sean importantes en mi vida. Aunque ya no tenga una relación tan frecuente con ellos, porque el cariño lo tengo, por ese amor y convivencia que sí tuve durante mi adolescencia. Vayamos con el camino del amor”, dijo.

También pidió un alto a los comentarios negativos en contra de Ángela Aguilar, admitiendo que le “incómoda, que le escriban sobre ella” y dejando en claro que ahora solo está enfocada en su carrera.

“Yo estoy bien, mi carrera está muy bien, yo estoy con una disquera que me apoya muy bien, estoy componiendo, estoy haciendo lo que creo que me corresponde para tener una carrera linda y soy muy afortunada de tenerlos”, puntualizó.

