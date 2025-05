Ángela Aguilar confiesa el secreto para hacer feliz a Nodal y revela que lo aprendió de su abuela ¿Qué es?

La vida ajetreada en aeropuertos, aviones y hoteles, puede alejar a los famosos de una rutina hogareña y más si de un matrimonio se trata. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que Ángela Aguilar busque satisfacer el más mínimo antojo de su esposo, el polémico cantante Christian Nodal. Así lo reveló en la reciente entrevista que la joven tuvo con la periodista Pati Chapoy.

Ángela Aguilar y Christian Nodal en el video ‘El equivocado’ / Captura de pantalla

¿Cuánto tiempo llevan casados Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Ángela Aguilar y Christian Nodal están a sólo unas semanas de cumplir su primer año de casados. Su boda fue en julio de 2024, llevan 10 meses y 2 días de matrimonio. En una reciente entrevista, Ángela dijo que estos primeros meses han estado llenos de amor. Sin embargo, la joven intérprete aseguró que también ha tenido meses muy crueles debido a las fuertes críticas de las que ha sido blanco debido a su enlace con el polémico cantante de regional mexicano.

“Solo puedo decir cosas buenas de mi esposo. Es un mega hombre. Lo admiro muchísimo, lo quiero muchísimo. Me da mucha fuerza porque, la verdad, han sido meses muy bonitos y llenos de bendición, pero han sido muy crueles también. Entonces, siento que yo no podría estar sonriendo en este momento si no tuviera un hombre tan bueno a mi lado”, declaró en entrevista con Mariano Osorio.

Ángela Aguilar y Christian Nodal / IG: @angela_aguilar_

¿Cuál es el secreto que Ángela Aguilar aprendió de su abuela y aplica en su relación con Christian Nodal?

En otra entrevista reciente, con Pati Chapoy, Ángela reveló algunos otros detalles sobre la relación que lleva con Nodal. A propósito del legado familiar que posee. La hija menor de Pepe Aguilar confesó que se siente muy honrada de poder haber aprendido de su abuela, Flor Silvestre, y de su mamá, Aneliz, algunos tips para hacer funcionar su relación.

“Yo aprendí algo de mi abuela Flor y ella siempre llevaba su parrillita, en el autobús, en el avión, donde sea que fuera y, la verdad, con Christian hago lo mismo”, dijo.

La declaración sorprendió a la titular de ‘Ventaneando’ y Pati Chapoy le preguntó si, hasta en los viajes, preparaba tortillas al cantante. “Sí, lo que se le antoje”. Además, Ángela confesó que, al poco tiempo de que se casaron, se mudaron a una casa que tienen y que se encuentra muy cerca de la propiedad de su padre, Pepe Aguilar, por lo que, en principio, cuando no tenía despensa y muy pocos utensilios de cocina, se llevaba de la casa de su famoso papá los ingredientes que le hacían falta.

“Christian y yo estamos entre México y Estados Unidos, pero tenemos una casita cerca de mis papás. Cuando no tenía nada en la cocina porque, apenas nos habíamos agarrado la casa y lo que sea, yo me iba a la casa y les robaba los jitomates y los huevos para poder hacer el desayuno”.

Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Cuál es el pasatiempo que comparten Ángela Aguilar y Christian Nodal como recién casados?

La joven dijo que uno de los momentos que más disfruta junto a su famoso esposo se centra en las tardes en que están juntos en su habitación, en la que se reúnen para ver una telenovela en plataformas de streaming.

“En la casa o donde sea que podamos ver nuestra telenovela, estamos muy tranquilos. Estamos viendo una novela que se llama “Café con aroma de mujer´. Nos encanta, estamos él y yo, abrazaditos, en pijama, viendo algo o leyendo. A él le encanta pintar”, destacó.