Ángela Aguilar revela que bajó 10 kilos por ansiedad; ¿debido a las críticas?

Desde hace unos días, Ángela Aguilar ha concedido entrevistas con motivo del lanzamiento de su nuevo disco. Ahora, ante las cámaras de ‘Ventaneando’ Ángela reveló cómo ha sido su primer año de matrimonio y cómo llevan su carrera tanto ella como Christian Nodal. En el encuentro con Pati Chapoy, Ángela detalló además si las críticas han llegado a afectarla.

Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Por qué Ángela Aguilar bajó 10 kilos en un mes tras boda con Christian Nodal?

Ángela Aguilar confesó con Pati Chapoy que no hizo ninguna dieta ni siguió algún regimen alimenticio para bajar de peso, pero que estaba consciente de que había perdido al menos 10 kilos en aproximadamente un mes.

"¡Estás delgadísima!”, dijo Pati Chapoy al ver a Ángela Aguilar, quien declaró que bajó de peso tras problemas relacionados con su salud mental: “Yo creo que fue por mucho estrés y ansiedad. Bajé como 10 kilos en un mes”, declaró en la reciente plática con el programa ‘Ventaneando’.

Sobre cómo lleva las críticas, Ángela reconoció que no hace caso a los comentarios de redes sociales, por consejo de su famoso papá, Pepe Aguilar. “Mi papá siempre me dijo que no leyera los comentarios buenos ni malos porque me iba a creer los dos. El saber quién soy, vale mucho más, que personas que piensan saberlo”, dijo.

Sobre cómo lleva el ruido de afuera en la intimidad de su hogar y en su reciente matrimonio, Ángela reconoció que: “Aún viviendo entre tanta crueldad y tanto ruido, lo más bonito que siempre he tenido y que ahora aprecio aún más: es la familia. Trato de respaldarme mucho en la gente que me ama y me levanta. Yo no le puedo reclamar nada a nadie, vivo muy feliz”, compartió.

Nodal y Ángela Aguilar / FB: Nodal y Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar confirmó que Christian Nodal maltrató a perro de Belinda?

En días recientes Ángela tuvo otra entrevista con el comunicador Mariano Osorio en donde confesó que ella es muy animalera, pero que su polémico esposo no es amante de los animales, lo que recordó las teorías que se dieron a conocer semanas atrás sobre el presunto maltrato que Nodal habría hecho a uno de los perritos de Belinda.

Pese a que Ángela Aguilar se deshizo en halagos para su esposo, confesó que las diferencias que tiene con Christian Nodal han sido por su relación con los perros, pues él no deja que sus mascotas estén en su espacio personal.

“Yo tengo muchos perros y caballos. Soy súper animalera. Mi esposo los odia. Él no deja que mi perra se suba a la cama, pero yo la subo igual”, comentó Ángela, entre risas, mientras revelaba que a ella le encanta consentir a su mascota.

¿Ángela Aguilar reconoce que le afectan los comentarios de redes sociales?

La intérprete de “Mis amigas las flores” confesó en la entrevista con Mariano Osorio que aunque han sido meses de mucho amor y felicidad junto a su famoso esposo, sí la ha llegado a afectar la crueldad. Aunque no dijo en especial a qué se refería, sí agradeció a su esposo por ser su ‘fuerza’ y ayudarla a no dejarse llevar por las críticas.

“Solo puedo decir cosas buenas de mi esposo. Es un mega hombre. Lo admiro muchísimo, lo quiero muchísimo. Me da mucha fuerza porque, la verdad, han sido meses muy bonitos y llenos de bendición, pero han sido muy crueles también. Entonces siento que yo no podría estar sonriendo en este momento si no tuviera un hombre tan bueno a mi lado”, declaró en entrevista con el locutor.