Ángela Aguilar reaparece confesando que va a terapia por el hate que recibe: “No me importa si les caigo mal”

Ángela Aguilar ha vivido un 2024 lleno de altibajos llenos de controversia y críticas en redes sociales por su relación con el cantante Christian Nodal, misma que los internautas han visto mal por la forma en la que se vio todo públicamente, ya que él se acababa de convertir en padre junto a la cantante Cazzu.

Esta polémica ha eclipsado su éxito profesional y ha recibido el rechazo de gran parte del público a sus 21 años. En medio de este torbellino mediático, Ángela decidió hablar abiertamente sobre cómo maneja la ola de hate que recibe constantemente, y lo que ha hecho para proteger su salud mental.

Ángela ha sido criticada por su relación con Nodal / Instagram

Ángela Aguilar rompe el silencio sobre las polémicas que la rodean; ¡han afectado su salud mental!

En una entrevista reciente con ‘Glamour México’, publicación que por cierto la nombró ‘Mujer del año’ generando un sinfín de críticas, Ángela dijo que, aunque la crítica no cesa, ya no le interesa tratar de agradar a todos. La hija de Pepe Aguilar reveló que la clave para sobrellevar los comentarios negativos ha sido la ayuda profesional.

La joven cantante confesó que asiste al psicólogo y que este apoyo ha sido fundamental para su bienestar emocional. Según Ángela, la terapia le ha enseñado a gestionar las críticas y a no dejarse afectar por el odio que le llueve en redes sociales.

“(La terapia) Me ha ayudado entender que no le debo explicaciones a nadie y las personas que me importan sí saben quién soy”, expresó junto a un consejo que le dio su psicóloga: “Tratar de controlar algo afuera de ti es psicópata. No seas psicópata”. Este consejo ha sido esencial para ella, ya que la cantante ha aprendido a enfocarse en lo que realmente importa y no en lo que opinen los demás.

Ángela también admitió que es una persona impulsiva, lo que ha provocado que algunas situaciones se salgan de control. Sin embargo, dejó claro que ya no se preocupa por cumplir con las expectativas ajenas. “No me importa quedar bien con la gente. Ya no me esfuerzo para ser un buen ejemplo para los demás. Lo más importante es ser genuina conmigo misma”, comentó.

“Siento que he aprendido mucho al dejar de preocuparme por el ‘qué dirán’. Vivía con este miedo de que tenía que ser un buen ejemplo, pero el ser buen ejemplo es ser honesta contigo misma y con tus sentimientos”, agregó y dejó un mensaje para los haters: “Ya no me tengo que esconder para caerles bien. Si les caigo bien, qué bueno, y si no, también”.

Ángela Aguilar concluyó expresando que, a pesar de todas las dificultades que ha enfrentado, ha aprendido a amarse más de lo que pensaba. El 2024 ha sido un año crucial en su proceso de autodescubrimiento y amor propio. “Este año aprendí mucho a amarme más de lo que ya pensaba que me amaba. Me falta mucho más, pero ahora me acepto y me amo tal cual soy”, finalizó.

