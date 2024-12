Ángela Aguilar habría reaccionado a la presunta infidelidad de Nodal; ¿'confrontó' a ‘la amante’?, AUDIO

El cantante sonorense ha sido fuertemente criticado por su relación, ahora matrimonio, con Ángela Aguilar. A la polémica se suman rumores que apuntan a que supuestamente Christian Nodal fue infiel. Supuestas pruebas sobre una traición a su actual esposa siguen saliendo a la luz.

Recordemos que los cantantes han desatado controversia desde que hicieron oficial su noviazgo. Esto porque fue muy intempestiva su relación. ¡Él apenas había terminado su romance con Cazzu!

Desde entonces, surgieron rumores de que supuestamente Nodal tampoco le habría sido totalmente leal y fiel a su actual esposa. Una usuaria identificada con Iveeth ha sacado diversos materiales que según ella son pruebas de que sostiene una relación extramarital con ‘el Forajido’.

Christian Nodal sería infiel a Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Cuáles son ‘las pruebas’ de la infidelidad de Christian Nodal a Ángela Aguilar?

A través de Instagram, Christian Nodal habría sido expuesto de sostener un supuesto romance con una mujer de nombre Iveeth en diversas ocasiones.

De principio, la misteriosa mujer publicó algunas fotografías en las que supuestamente se le ve al cantante muy cariñoso con ella. También habría tenido algunos detalles románticos, como flores con notas de amor.

Eso no es todo, dicha persona también publicó audios de Nodal en los que, según una voz que se le atribuye al cantante, le advierte que Ángela Aguilar ya le habría preguntado sobre un romance secreto con ella. No obstante, algunos usuarios manifestaron que todo se trataría de una jugada de la Inteligencia Artificial y al no haber ninguna postura oficial, la información solo se trata de un rumor.

Nodal expuesto por su supuesta amante / FB: Christian Nodal

Ángela Aguilar habría confrontado a la presunta amante de Christian Nodal, su esposo

Ahora, la polémica sobre las supuestas traiciones de Nodal a Ángela volvió a dar de qué hablar en redes sociales. En TikTok, la misma mujer publicó diversas capturas de pantalla en las que habría dejado al descubierto que ¡Ángela supuestamente la confrontó por su relación con Nodal! ¿Será o la usuaria solo quiere foco?

En los videos se puede escuchar un audio con la voz que según la internauta es de Ángela. De acuerdo con lo que se escucha, la voz deja claro que ¡Nodal es su esposo! Y eso jamás cambiará.

Según la publicación de Iveeth, la intérprete de ‘Gotitas saladas’ reaccionó molesta a su foto de perfil en la que supuestamente está con Nodal: “Subo una foto con mi novio y automáticamente la esposa con ataques”, escribió la joven.

Ángela Aguilar reacciona a supuesta infidelidad / Instagram: @angela_aguilar_

Asimismo, en los textos mostrados, Ángela supuestamente le subrayó que “ningún tercero nos dañará el amor que nos tenemos” y “no vas a destruir mi matrimonio”.

Poco después, Iveeth le contestó de manera irónica y en otro audio en el que supuestamente se escucha a Aguilar, se dice:

“Pues es mi esposo y siempre va a ser mi esposo”. Ángela Aguilar

Aunado a estas polémicas imágenes, la chica también posteó otros detalles que supuestamente Nodal ha tenido con ella.

Christian Nodal traicionaría a Ángela Aguilar / IG: @angela_aguilar_ / @nodal

Los usuarios reaccionan a la supuesta infidelidad de Nodal

Como era natural, esta situación causó comentarios divididos en las redes sociales. Algunos celebraron que Iveeth haya expuesto al intérprete de ‘Adiós amor’, así como otros manifestaron que todo se trataría de un montaje.

Al momento, ninguno de los dos implicados ha reaccionado en sus redes sociales oficiales.

Cabe destacar que toda la información publicada por la usuaria guarda la calidad de rumor. Se desconoce el origen de los materiales que, numerosos internautas han señadado, ella misma podría estar creando. Todo es un rumor de Internet.