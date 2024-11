Presunta amante de Nodal sube comprometedores audios, se escucharía al cantante: "Ángela me está preguntando”

Christian Nodal seguiría en aprietos. Después de la fuerte controversia que desató la reciente entrevista de Cazzu sobre su ruptura, en redes sociales, salieron a la luz presuntas nuevas “pruebas” de que supuestamente él le es infiel a Ángela Aguilar con una misteriosa mujer.

Hace unas semanas, una usuaria identificada como Iveeth publicó diversas imágenes que habrían destapado que sería la tercera en discordia en el matrimonio entre Nodal y Aguilar. Sin embargo, internautas apuntaron que todo podría tratarse de un montaje.

Christian Nodal / Instagram: @nodal

Señalan a Christian Nodal de serle infiel a Ángela Aguilar

La supuesta amante de Christian publicó los detalles románticos que le ha dado, así como algunas fotografías juntos.

X

Eso no es todo, también posteó en su cuenta de Instagram, una fotografía agarrada de la mano con el cantante, al igual que circuló un video en el que supuestamente comparten una cena juntos. No obstante, no se puede asegurar que es Nodal el del clip. La persona de las imágenes estaba de espaldas.

Sin embargo, lo que ha coincidido es que es la misma mujer de cabello rubio en dichas “pruebas”. Además, la joven ha externado que recibió advertencias por parte del intérprete de ‘Botella tras botella’ para que no hablara de su amorío con él. Todo esto no ha sido comprobado.

TikTok

Christian Nodal: Supuesta amante expone audios y llamada comprometedora

Ahora, Iveeth, presunta amante de Nodal, nuevamente se hizo presente en las redes sociales. En esta ocasión, posteó un audio comprometedor, así como una llamada en la que se escucharía la voz de ‘el Forajido’.

La joven compartió en redes la grabación de pantalla de una supuesta conversación con en cantante, quien le habría pedido que parara con las pruebas de su romance.

Nodal / FB: Christian Nodal

“Es porque tus amistades filtran cosas”

“Yo te tengo mucho cariño mi reina”, dijo supuestamente Nodal.

TikTok

Sin embargo, lo que llamó la atención fue el audio en el que se escucha: “Yo a ella (Ángela), ni a nadie le he dicho nada… Si ya todo quedó filtrado, ¿qué le podemos hacer? Continuar como estábamos antes y seguir con los nuestro”.

Además de los audios, también compartió una llamada. En esta supuestamente Nodal dice:

“Ángela ya me está preguntando, porque se filtraron fotos. Foto que solo tú y yo sabíamos”. Llamada supuestamente de Nodal

TikTok

¿Christian Nodal ya se pronunció?

Al momento, Christian Nodal no ha hablado acerca de estas “pruebas” comprometedoras. No obstante, algunos cibernautas comentaron que todo podría tratarse de un montaje. La mayoría recordó que la Inteligencia Artificial ya puede crear la voz de cualquier figura pública.