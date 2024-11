Pepe Aguilar obligó a Christian Nodal a defender a Ángela porque ¿le vieron la cara? ¡él tenía otra versión!

Entrevistamos en exclusiva a una examiga de la dinastía Aguilar quien pidió no revelar su nombre. Nos contó que el cantante Pepe Aguilar se molestó muchísimo cuando escuchó que Cazzu desmintió a su hija Ángela, dejando entrever que la mexicana se había metido en su relación con Christian Nodal.

“¡La bomba volvió a estallar! El tema de este trío está fuera de control por las verdades que salieron a la luz. Después de las declaraciones de Ángela, yo intuía que Cazzu se iba a defender en algún momento. Y así sucedió. Tarde que temprano las cosas caen por su propio peso”.

Pepe Aguilar tenía otra versión de la historia entre su hija y Nodal

Nuestra fuente nos dijo que:

“Los comentarios de Cazzu tomaron por sorpresa al señor Pepe porque él tenía otra versión de la historia. Ángela y Nodal le lavaron la cabeza. Le dijeron que todo era mentira. Que nunca hubo infidelidades, amantes, ni nada por el estilo. La niña le dijo a su papá que ‘a nadie le rompieron el corazón’”.

“Pero, para su mala suerte, Cazzu no se quedó callada. Ella no iba a permitir que su integridad quedara embarrada por unos chavitos que tenían la hormona alterada y que no supieron manejar las cosas de la mejor manera. Ellos crearon una versión distinta y creyeron que jamás los iban a desmentir. ¡Y zaz! ¡Llegó la señora de la casa (Cazzu) a callar bocas!”.

“Las declaraciones dejaron a Pepe Aguilar con la boca abierta. Él se molestó mucho. No entendía por qué habían ‘expuesto’ de esa manera a su hija, sin saber que ésta había contado las cosas a su conveniencia. Para ella no hubo corazones rotos. Sin embargo, Cazzu dijo lo contrario. Aquí hay de dos: O Ángela y Nodal mintieron o Nodal le mintió a Ángela. Es decir, mientras seguía con Cazzu, a Ángela le decía que ya no”. Fuente a TVNotas

Nodal, Ángela Aguilar y Pepe Aguilar / FB: Nodal, Pepe Aguilar y Ángela Aguilar

Pepe Aguilar le ordenó a su yerno que arreglara la situación públicamente.

“Por esa razón, el señor Pepe le dejó las cosas claras a Nodal. A él no le gusta hacer pública su vida privada. Ni salir a desmentir cosas. Siempre se ha mantenido al margen en temas familiares. Pero, al ver el hate en redes sociales, Pepe le exigió, mejor dicho, le ordenó a su yerno que arreglara la situación públicamente. Que diera la cara y aclarara la situación. Literal las palabras de Pepe fueron:

“Mi hija no fue tu amante’ y eso quiero que digas”. Fuente a TVNotas

“Le pidió que hiciera un en vivo. Que diera una entrevista o lo que fuera necesario para aclarar que su hija no es una mentirosa. Sobre todo, que pusiera énfasis en que Ángela no se metió en la relación entre ellos dos. Así que Nodal no tuvo otra opción más que hacer un live, pidiendo a la gente que no atacaran a su esposa”.

Ángela Aguilar y Pepe Aguilar / Facebook: Pepe Aguilar

La fuente agregó: “Un medio internacional tenía planeado entregarle un reconocimiento a Ángela como la mujer del año. Sin embargo, con este escándalo, lo están valorando. Ahora consideran no hacerlo, pues piensan que sería contraproducente”.

“Ángela está que se la lleva el diablo. Ella quería limpiar su imagen con ese reconocimiento. En caso de que le retiren la invitación, seguramente hará un berrinchazo y jamás le dará una entrevista a ese medio. Todo está en veremos. El evento sería el 13 de noviembre en la CDMX”. Fuente a TVNotas

Nodal: Defender a su esposa le salió caro ¡tiene problemas con su equipo!

“El equipo de Nodal está molesto con él por haber hecho el live. Dicen que trabajaron mucho en limpiar su imagen tras el escándalo de la boda, y que ahora salga culpando a Cazzu fue lo peor. Sobre todo que la haya señalado de mentirosa. Eso ocasionó que le tiraran varios planes con marcas que tenía para el próximo año. Con decirles que posiblemente dejen de trabajar con él”, concluyó.

Nodal y Ángela Aguilar / FB: Nodal y Ángela Aguilar

¿Qué dijo Ángela Aguilar en la entrevista que dio a Mireya Villarreal de ABC News?

“En este punto de mi vida no siento que le tengo que explicar nada a nadie. Están convirtiendo en villanos a las personas y los están haciendo quedar mal. Creo que ni conocen 5% de la historia”.



"A nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia tranquila".



“Lo único que puedo decir es que todos los involucrados están juntos y unidos. Todos estamos en la misma página”.

Cazzu desmiente lo que dijo Ángela Aguilar a ABC News en una entrevista en el canal De YouTube Luzu TV

“ Yo me sorprendí porque ya la conocía (a Ángela) y había compartido algunas veces. Entonces primero pensé que no era. Luego resultó que sí ”. “Viví meses de una separación conflictiva. Muy pública. Se tornó como un universo paralelo. Guardé silencio todo este tiempo porque me pareció correcto. Se puso en duda mi integridad como persona. Estaba en mi límite. Necesitaba aclararlo para decir mi. lado de la historia”.



" Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de dos personas ... Lo que empeora todo es que ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo. Lo que ahora yo les digo: Eso no es cierto. Yo no tenía conocimiento ".



... Lo que empeora todo es que ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo. Lo que ahora yo les digo: ”. “No sería capaz de aceptar un plan tan retorcido como el planteado. El problema es que viene de una de las protagonistas de la historia”.

El live de Christian Nodal en el que reacciona a las palabras de Cazzu

“Estuvimos en buenos términos (...) Yo nunca estuve con nadie estando con Julieta. Yo le informé a ella. Yo le dije a Julieta que sacáramos el comunicado porque quería salir con alguien y no quería que se enredaran las cosas. Sale el comunicado y, al día, la foto”.



Yo le informé a ella. y no quería que se enredaran las cosas. Sale el comunicado y, al día, la foto”. “Mi esposa jamás fue mi amante. Jamás hubo ni una conversación. La única plática fue para invitarla al Foro Sol (...) Yo no estaría orgulloso de una acción como esa. Me da mucho coraje estar otra vez en esta posición (...) Tengo los mensajes donde se le avisó que yo estaba con Ángela. Mi conciencia está limpia”.



