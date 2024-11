Ángela Aguilar y Christian Nodal ¡se separan! Tras las declaraciones de Cazzu y rumores de infidelidad de él

Ángela Aguilar y Christian Nodal no dejan de dar de qué hablar. La pareja desató la furia de innumerables usuarios en redes sociales luego de que Cazzu revelara su versión de la historia sobre su ruptura con el padre de su hija.

La rapera argentina negó haber tenido conocimiento de la relación de noviazgo entre Nodal y la hija de Pepe Aguilar, antes de que la hicieran pública. Aseguró que “la dejaron” por otros motivos, lejos de una tercera persona. Sin embargo, reprobó que se hablara de sus sentimientos, en alusión a que Ángela subrayó que en su historia de amor con Nodal “nadie salió afectado”.

Cazzu y Nodal terminaron su relación este 2024 / Instagram: @cazzu / @nodal

Te puede interesar: Cazzu desmiente a Ángela Aguilar; no sabía de su relación con Nodal: “He soportado en silencio”

Señalan a Christian Nodal de serle infiel a Ángela Aguilar tras declaraciones de Cazzu

Aunque Christian Nodal salió a defender su nombre y el de su esposa, las críticas no cesaron. Incluso, salieron a la luz supuestas pruebas de que el cantante le habría sido infiel a la intérprete de ‘Gotitas saladas’. Una usuaria de nombre Iveeth publicó algunas polémicas fotografías que no dejarían bien parado al artista.

En su cuenta de Instagram, dicha mujer expuso algunos detalles románticos que Christian supuestamente ha tenido con ella. Eso no es todo, también se filtró un video en el que ambos están en una cena. Sin embargo, no hay certeza de que se trate de Nodal. El sujeto del video está de espaldas.

La situación se ha salido de control luego de que se expusieron dichas “pruebas”. Por esta razón, Ángela Aguilar y Christian Nodal habrían tomado la decisión de darse un tiempo solos. Totalmente enfocados en su carrera musical.

TikTok

Mira: Christian Nodal y Ángela Aguilar: Salen a la luz nuevas pruebas de la infidelidad del cantante: VIDEO

Christian Nodal y Ángela Aguilar se separan

Al momento, Ángela Aguilar no se ha pronunciado directamente a las declaraciones de Cazzu. Sin embargo, puso un límite a los comentarios de sus redes sociales debido a las fuertes críticas que ha recibido por parte de miles de usuarios.

Ahora, ambos cantantes se separaron para cumplir con sus respectivos eventos. El pasado fin de semana, Nodal se presentó en el Kia center de Orlando Florida como parte de ‘Pal cora tour’. Pese a la controversia, ‘el Forajido’ llenó el recinto en el que deleitó a sus seguidores con sus mejores éxitos.

“Gracias por tanto Orlando, FL. Qué noche la de anoche”, escribió Nodal en su cuenta oficial de Instagram.

No te pierdas: Cazzu confiesa el terror que vivió durante el parto de su hija con Nodal: “Sentí que la perdía”

Por su parte, la hija de Pepe Aguilar también se mostró muy contenta en su presentación en la Orquesta filarmónican de Los Angeles, junto al afamado director de orquesta Gustavo Dudamel, con quien comparte el tema ‘La llorona’.

Aunque se haya tratado específicamente de temas laborales, en redes sociales se especuló que las palabras de Cazzu sí causaron una fuerte controversia entre la pareja, pese a que Nodal “aclaró” lo sucedido con sus seguidores, ambos tomaron la decisión de viajar cada uno por su lado.

Recordemos que el matrimonio también se ha destacado por acompañarse en sus conciertos. Incluso, interpretan su canción ‘Dime como quieres’ juntos, pero este fin de semana fue diferente. ¿Habrá divorcio?