Alfredo Adame aconseja a Nodal ante críticas por su romance con Ángela Aguilar y opina sobre Cazzu

Christian Nodal ha estado en el ojo del huracán desde su entrevista con Adela Micha. Si bien ha enfrentado la polémica por su matrimonio con Ángela Aguilar, las críticas se intensificaron después de que, durante su conversación con la presentadora, dijera que se había enamorado de su actual esposa en el mismo mes que terminó con Cazzu. En medio de todo esto, Alfredo Adame, otra figura controversial del espectáculo, reacciona a este tema y le da un contundente consejo al cantante.

Nodal / Redes sociales

Te podría interesar: Angélica Vale comparada con Ángela Aguilar, ¿por ser fan de relaciones ajenas? “No fui amantera, fui noviera”

¿Qué dijo Christian Nodal sobre Cazzu y Ángela Aguilar en su entrevista con Adela Micha?

El pasado 13 de agosto, salió a la luz la entrevista que Christian Nodal le concedió a Adela Micha, en la que el cantante abrió su corazón y dio detalles sobre su vida amorosa, especialmente de su ‘triángulo amoroso’ con Ángela Aguilar y Cazzu.

Estas fueron las declaraciones más polémicas que dio a lo largo de su plática con la también periodista:



Aunque terminó de manera oficial con Cazzu en mayo del 2024, su relación estaba deteriorada desde meses atrás. La “pasión” se había acabado y prácticamente vivían como “roomies”.

Su romance con Ángela Aguilar inició durante la pandemia,

Tras el reencuentro, descubrió que Ángela era “el amor de su vida”, por lo que le pidió permiso a su suegro, Pepe Aguilar, para salir con ella.

A finales de mayo, él y Ángela viajaron a Roma. Durante su estancia en ese país, le pidio matrimonio y se casaron de “forma espiritual”.

Cazzu siempre fue consciente de su romance con Ángela Aguilar, ya que él mismo fue quien le avisó. Según su versión, la reguetonera tomó las cosas de buena manera.

Si bien Christian Nodal insiste en que no le fue infiel a Cazzu con Ángela Aguilar, ya que las cosas “siempre fueron claras”, muchos internautas no le creen y aseguran que la llamada ‘Princesa del regional mexicano’ sí fue “la manzana de la discordia” en toda esta situación.

Tanto Ángela como Cazzu no han reaccionado de manera directa a este escándalo. Sin embargo, han hecho comentarios que han sido interpretados como una especie de respuesta. En el caso de la argentina, compartió el fragmento de su nueva canción ‘Engreído’, la cual habla sobre la lealtad.

Por su parte, hija de Pepe Aguilar declaró en una entrevista que, actualmente, la sociedad está más atenta a la vida personas de una celebridad, que en sus logros profesionales.

Entrevista de Christian Nodal con Adela Micha / Redes sociales

¿Qué opina Alfredo Adame sobre las críticas que han recibido Christian Nodal y Ángela Aguilar?

En medio de todo esto, Alfredo Adame tuvo un encuentro con la prensa, en el que se le cuestionó sobre su opinión acerca del romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Ante esto, el actor simplemente le aconsejó a Nodal que fuera feliz e ignorara los malos comentarios.

En palabras del exparticipante de ‘La casa de los famosos All-stars’, el cantante es una persona “talentosa”, que está casado una “gran mujer”, por lo que no debería preocuparse de lo que dicen sobre él.

“Que lo tome cómo es. Mi abuelo decía: ‘Tomarse la vida a broma es una virtud de la inteligencia’. Todo hay que tomárselo a broma. Nodal está casado con una jovencita que es una belleza, que canta como los ángeles, de una familia increíble. La verdad de las cosas es que es una gran mujer y él es un gran compositor, un gran cantante. Tiene todo” Alfredo Adame

Alfredo sostuvo que Nodal y Ángela son una pareja de “triunfadores”, y señaló que, a los “haters”, les da más “coraje” verlo triunfar en la vida.

“Que aprenda lo que yo aprendí. En las redes me ponían: ‘No, que esto’, ya me agarraba (a pelearme con ellos). Me cerraron tres redes de un millón cada una… por andarme peleando y contestando. Ahora me ponen algo negativo y ni les contesto. Ni los elimino, los dejo para que sigan viendo mi éxito”, manifestó.

¡Aplaude la inteligencia de Cazzu! Alfredo Adame defiende a Christian Nodal y a Ángela Aguilar tras críticas por polémica entrevista.



VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.

Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/JPtVC2JnTi — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 20, 2025

Checa: Pepe Aguilar hace importante anuncio sobre su familia tras polémica entrevista de Christian Nodal, su yerno

¿Qué opina Alfredo Adame sobre Cazzu, expareja de Christian Nodal?

Aunque defendió el romance entre Nodal y Ángela Aguilar, el actor Alfredo Adame también dijo sentir admiración por Cazzu, ex del artista, ya que se ha tomado todo este asunto con “madurez”.

“Le reconozco también a la exesposa, a esta mujer, Cazzu, la reconozco, es una mujer muy inteligente. Lo tomó cómo lo debió haber tomado y da respuestas inteligentes. No armó tango, ni absolutamente nada. Le reconozco y le admiro la madurez”, expresó.

Para finalizar la conversación, admitió que, en su momento, llegó a ser infiel. Si bien afirmó que era una buena experiencia y “nunca lo cacharon”, ahora ya sabe que eso está mal.

Mira: Yeri MUA opina sobre Christian Nodal y su entrevista ¿defiende a Ángela Aguilar?: “Dijo puras mama...”