Alfredo Adame ¡Casa nueva, vida nueva! Dice: “Dejé de ser padre de tres”

Alfredo Adame (67 años) remodeló su casa. Quiere dejar en el pasado todo lo que vivió en años anteriores. Además, acondicionó algunos espacios de la propiedad como foro y montó una productora. Al respecto dijo a TVNotas.

¿Qué dio Alfredo Adame sobre la nueva productora que montó en su casa y cómo surgió la idea?

“Sigo con el proceso de desapego de una familia, de muchas cosas negativas y malas vibras. Me acordaré de mis vivencias, de mis experiencias, pero no de estas personas. Le di vuelta a la página. Estoy nuevecito y virgen en ese sentido”.

“El gasto de la casa es muy fuerte. Para la productora mi socio puso el capital”.

Alfredo Adame habla de las remodelaciones que hizo en su casa / Francisco Mancera

“Tenemos 6 o 7 clientes que han venido a grabar y varias personalidades del medio: Youtubers e influencers que rentan nuestros servicios. Eso significa que arrancó con el pie derecho”.

El protagonista de novelas nos contó cómo surgió la idea de este cambio:

“Hace 2 años quise empezar a remodelar, pero con tantos viajes y realities se complicó. Entonces apareció una persona en mi vida que me dijo que le interesaba asociarse conmigo para hacer la remodelación y que ponía el capital. Le di carta abierta para hacerlo. Ahora que salí de LCDLF de Telemundo me llevé una gran sorpresa de cómo quedó todo”. Alfredo Adame

“Maté 2 pájaros de un tiro. Quedé maravillado. En el foro se montaron 7 sets. Puedes grabar y se te hace la escenografía que necesites”.

Alfredo Adame habla de las remodelaciones que hizo en su casa / Francisco Mancera

¿Alfredo Adame se siente satisfecho por lo que ha hecho a sus 67 años?

Alfredo está muy emocionado por lo que aún logra a su edad: “Las personas como yo ya están en el panteón, en las casas de descanso o pasean al perro. Seguir en realities, seguir dándome trancazos con chavos de 20, 30 o 40 años, mostrar mis capacidades y aún emprender para mí, dice mucho”.

“Soy un Alfredo renacido. Solo tengo pasado de las cosas buenas, las que me han dejado aprendizaje. Ya quemé ese libro. Ahora este nuevo libro de vida me ilusiona a mis 67”. Alfredo Adame

Alfredo está sorprendido por la conexión que ha tenido con las nuevas generaciones: “De repente, con todos los escándalos y mentadas, me doy cuenta de que me empieza a buscar un público que no era mío: De 15 a 30 años. Hay un click padrísimo con los chavos. Me convierto como en el rockstar de los chavitos. Ahora soy su ‘mame’, como dicen ellos”.

El actor comentó que ya dejó atrás sus problemas con algunas personalidades del medio: “La verdad es que a todos los usé. A la cara de memela enfrijolada (Carlos Trejo) lo usé 25 años para seguir en esto. A ‘Rey grupero’ también. Ya nos hicimos buenos amigos. Nunca lo vi como enemigo, pero él sí, porque hasta miedo me tenía. A Laura Bozzo le quité su programa. Ahora nos amamos y nos odiamos”.

Alfredo Adame habla de las remodelaciones que hizo en su casa / Francisco Mancera

¿Alfredo Adame va reencontrarse con sus hijos con Mary Paz Banquells el día del padre 2025?

Por otra parte, Alfredo nos confesó cómo va a festejar el próximo Día del Padre: “Lo voy a pasar con Vanessa y mis nietos. Seguramente nos vamos a ir a comer o me hará una comida en su casa. Me dejaré consentir por ella y disfrutaré con mi familia”.

“Dejé ser padre de 3. Ahora vuelvo a ser padre de 3: De mi hija y de mis 2 nietos, sin demeritar a mi yerno. Me ilusiona sentirme el padre de ellos, porque no me buscan por dinero o interés, sino por amor, por cariño”. Alfredo Adame

Alfredo mencionó lo importante que es para él disfrutar ese día con sus nietos. “Majo es la imagen y semejanza de Vanessa. Y ella es la imagen y semejanza de su abuelo. Mi nieta es a quien le voy a heredar mis principios, mis buenas costumbres, mi forma de pensar. Mi nieto es como yo. Es un adulto chiquito. Eso me encanta, que le pueda dar un consejo. Le voy a pagar su carrera, porque quiere ser economista y político. Que diga: ‘Mi abuelo me pagó la carrera’. Todo mi apoyo va para mis nietos”.

Alfredo Adame habla de las remodelaciones que hizo en su casa / Francisco Mancera

¿Quiénes son los herederos de Alfredo Adame?

“Quiero contar algo muy importante. Yo ya no tengo nada. Ya heredé en vida. La dueña de esta casa y de todo lo que hay aquí es mi hija Vanessa. Todo lo que vaya a tener, cuentas de banco, propiedades, son para mi heredera universal, que es mi hija, y para mis nietos”. Alfredo Adame

Sobre su otra familia, aseguró: “No les aceptaría nada. Yo no tengo otra familia que no sea la de Vanessa y sus hijos. Arreglarme con la otra familia, eso no existe. Yo no los quiero volver a ver en mi vida”.

Comentó si le gustaría encontrar pareja: “Si quieren dinero, fama y hacer sus chin… y mama…, no. Si quieren amor derecho, pasarla bien, no tener hijos, no tener compromisos, no casarse y tener una vida feliz, con todo gusto”.

Respecto a la intimidad, Alfredo nos aseguró que tiene una gran vitalidad:

“Yo todavía soy de 4, sin Zacatlán, sin Viagra. Me suplemento todos los días. Voy al gimnasio. Estoy entero”.

Por último, el actor mandó un mensaje para este próximo Día del Padre:

“Que se quieran. Que levanten su autoestima. Les deseo lo mejor. No se dejen usar. Muchas veces hay familias que son manipuladas por la mamá y al papá lo convierten en un proveedor y nada más. Se acaba el cariño, el amor. Junto con la mujer, es el cabeza de familia. Recuerden que los papás, después de los 55 o 60 años, todos merecen respeto. ‘#Ser viejo está de moda’”, concluyó.

