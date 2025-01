Exnovia de Alfredo Adame revela por qué terminó su matrimonio con Mary Paz Banquells ¡Involucra a su hijo!

En 2018, Alfredo Adame nos presentó en exclusiva a su novia Susan Quintana. La conoció a través de Facebook, tras su divorcio de la mamá de sus hijos, MaryPaz Banquells, y aseguró que era el amor de su vida. La pareja hasta tenía planes de casarse, pero la relación solo duró 2 meses. Después, el actor despotricó contra ella. Hacía mucho tiempo que no sabíamos nada de Susan y la buscamos.

Susan Quintana habla de las verdaderas razones del divorcio entre Alfredo Adame y Mary Paz

Susan Quintana reaparece tras años de terminar su relación con Alfredo Adame

Susan, te desapareciste del medio artístico. “Lo que tengo es paz y tranquilidad. Cuando uno está bien por dentro, se ve bien por fuera. Me desaparecí después de los terribles acontecimientos que viví. Son cosa del pasado y no tienen que ver conmigo”.

“Actualmente tengo una sociedad con una amiga. Nos pusimos a construir casas a buen precio y las vendemos. En lo personal, me dediqué a vivir un duelo. Perdí a una hermana. Falleció hace 3 años. Aunque yo sea coach, me traspasa el dolor. Se requiere ayuda. También estoy feliz. Tengo un refugio para perritos”. Susan Quintana

Susan Quintana revela a TVNotas cómo fue su relación con Alfredo Adame

Sobre el amor nos dijo: “Ya tengo unos años con una pareja. Es un hombre queme da mucha tranquilidad y paz. Esperé 2 años para darle oportunidad a este amor. Después de la situación fuerte que viví, tuve que salir de esa relación y sanar”.

¿Hablas de tu relación con Alfredo Adame? “Sí. Fue una relación en la que tuve que sanar muchas cosas”.

“Hubo momentos lindos. No lo voy a negar. También algunos espantosos que opacaron los bonitos. Por eso, cuando regresé a Guadalajara, preferí meterme en el agujero que son mis hijos, mi casa. La relación empezó bien. Después decidí salirme de ahí".

“Lo bonito que recuerdo de mí con él fue que empecé a hacer reuniones en su casa, a unirlo con su familia, con sus nietos, con su hija. Él me decía que hacía tiempo que en su casa no había movimiento. Se volvió a escuchar ruido en esa casa tan fría. Él decía: ‘Hace mucho que no vivía esos momentos tan bonitos’”

Susan Quintana habla de las verdaderas razones del divorcio entre Alfredo Adame y Mary Paz

¿Qué pasó después? “Terminó mal. El no puede evitar hablar. Para mí, no había necesidad de que todos estos problemas se expusieran. Lo que se dijera debió haber sido por detrás. No había necesidad de que saliera herida y ofendida”.

“Yo siempre sabré quién soy. Todo lo que él dijo de mí, de que yo era asesina de perros, extorsionadora, que tenía red de prost... ¿En dónde están las pruebas? Él me puso una demanda. Yo le puse una contrademanda. Entonces él la quitó. Ya pasé esas páginas hace mucho”.

“Es lamentable que una persona con una trayectoria como la suya terminara como la burla que es. Lo peor es que él no lo ve. Tiene algo muy grave. Le dije que tomara terapia y se ofendió". Susan Quintana

¿Por qué crees que Adame es violento y vive de las mentadas de madre que según él hace? “No soy psiquiatra, pero mi psiquiatra nota algo que yo al principio no veía. Él es obsesivo. A mí me llegó a comentar que tomaba medicamentos y después los dejaba. Se levanta a la misma hora. Da los mismos pasos. Es narcisista. Esto no es ofensa. Narcisista es la persona que solo habla de él. Alfredo no siente culpa al dejar a sus hijos como lo ha dicho. No siente remordimiento de ofender. Eso es algo muy fuerte”.

“Él nació con situaciones fuertes. No lo va a decir, pero un hermano suyo se quitó la vida. Habla siempre del papá y la mamá. Los hace a un lado. Son situaciones fuertes que ni él mismo puede controlar”.

Alfredo Adame

¿Qué dijo Susan Quintana sobre el matrimonio de Alfredo Adame y Mary Paz Banquells?

“Él dice que te puede amar y adorar, pero no es cierto. Cuando piensas diferente a él, con eso basta. No tienes que hacerle algo fuerte. Sus hijos también se cansaron. Los chavos son unos tipazos, educados, cariñosos. Quien sea capaz de hacer eso con sus hijos es capaz de todo”.

¿Por qué se alejó de su familia? “Ellos defendían a su mamá, como es normal. Le hacían ver que estaba mal, y él empezaba a inventar. Son chicos sanos y se está perdiendo muchas cosas”.

¿Te contó algún motivo en especial? “Del que me comentó varias veces era de Diego. Le llegó a reclamar que por qué trataba así a su mamá. Según Adame, a todos corre. Más bien nosotros somos los que salimos corriendo”.

Susan Quintana habla de las verdaderas razones del divorcio entre Alfredo Adame y Mary Paz

“Te quiero comentar algo que nunca había dicho, algo sumamente fuerte. Yo lo digo porque me lo dijo a mí. No te puedo asegurar si fue verdad. Te lo juro por mi vida y por los seres que amo que él me lo dijo. Me quedé en shock”.

“Estábamos un día en Guadalajara, en mi casa, platicando. Me preguntó: ‘¿Sabes por qué aborrezco a mi hijo Diego?’ Le contesté: ‘Porque es el que más se parece a ti’. Me dijo: ‘Porque su mamá y él ¡tienen intimidad!’ Volteó y me dijo: ‘Te quedaste fría, ¿verdad?’ Le dije: ‘¿Cómo crees?’, y me dijo: ‘Así es. Lo creas o no’. Pensé: ‘¡Dios mío! Esto está peor de lo que yo creía’”. Susan Quintana

“Yo estaba tan asustada, tan asombrada, tan impactada, que no sé qué cara o expresión puse. No pienso que sea real. Cuando a él se le mete en la mente algo, cuando quiere destrozar a alguien, se lo cree y sale al mundo a decir lo que su mente le dijo. Creo que necesita ayuda”.

Alfredo Adame

Susan Quintana considera que Alfredo Adame debe reconciliarse con su familia

“Mucha gente me ha dicho que es mala persona. Creo que, muy adentro, tiene momentos en que es amigable, pero le ganan los de furia y de violencia. Tiene mucho odio en su vida. Aunque salga sonriendo y diciendo que es feliz, vive en la tristeza y la soledad. La vida es muy corta para vivirla así”. Susan Quintana

“Ojalá recapacitara con sus hijos y se acercara a ellos. Que se dé cuenta que todos nos vamos a ir de este mundo y lo que va a dejar serán huellas de amor o de odio. Que lo haga no por las personas, sino por él. Es una persona de la tercera edad y lo más importante es estar bien consigo mismo y los suyos”, concluyó.

Susan Quintana habla de las verdaderas razones del divorcio entre Alfredo Adame y Mary Paz

¿Cómo fue la matrimonio entre Alfredo Adame y Mary Paz Banquells?

1989 La telenovela ‘Balada por un amor’ unió sus vidas. En ella trabajaron juntos y se enamoraron.

1991 Contrajeron nupcias por lo civil y formaron una familia.

2017 Se separaron en medio de conflictos. Ella decidió abandonar el hogar conyugal junto con sus hijos.

Tras su separación, Adame empezó a hablar mal de la madre de sus hijos. La llamó interesada y hasta ladrona. Le negó la pensión alimenticia y dejó de darle dinero para las escuelas.

Adame tuvo 2 matrimonios previos, uno con la actriz colombiana Diana Golden y otro con la madre de su hija Vanessa.

En 2022 se alejó de sus hijos y aseguró que no les iba a heredar nada. Afirmó que no llevaban su sangre.

