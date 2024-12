Alfredo Adame vs brujo Jorge Clarividente: pleito en redes y el brujo prepara una demanda

Jorge Clarividente denuncia a Alfredo Adame: Hace unos días, Jorge Clarividente realizó un video en vivo en Instagram para lanzar sus predicciones. Esto causó gran molestia en Alfredo Adame, quien le pidió a sus seguidores que reportaran la cuenta del brujo para que lo bloquearan. Ante lo ocurrido, se hicieron de palabras por chat.

Clarividente nos da los pormenores del pleito. “Gran parte de mi trabajo es realizar predicciones en vivo. Abordé el tema de MaryFer Centeno y su demanda contra Mr. Doctor. A mí no me gusta que las mujeres sean insultadas. Se vale criticar y opinar, mas no ofender. Y a Adame no le pareció lo que dije”.

“Me llamó de un teléfono desconocido. Me dijo que me va a mandar a m.... . Lo creo capaz de todo. ¡Temo por mí y mi familia!” Jorge Clarividente

Alfredo Adame / TVNotas

Jorge asegura que Alfredo está molesto con él porque ayudó a Carlos Trejo con un trabajo de investigación

“Este señor es un mitómano. Me escribe diciéndome cosas feas. Me insulta. Se armó la guerra con él, porque nunca me dejo de nadie”. ¿Por qué está enojado contigo? Hace tiempo, Carlos Trejo me pidió hacerle un trabajo de investigación y eso le molestó porque es su enemigo. Desde ahí comenzó el o... (desagrado) hacia mi persona”.

Carlos Trejo / TVNotas

“Alfredo está ofendido porque soy amigo de sus enemigos. No lo entiendo. Él me invitó a su casa para realizarle una limpia (2020). Decía ser mi amigo”.

Clarividente señala al actor: “Recibí una llamada de él desde un teléfono desconocido, diciéndome que le baje de ‘yemas’ o me va a mandar a m... . Mi esposa, mis hijos y mi asistente escucharon todo”.

¿Lo crees capaz de atentar contra ti? “Sí. Hace tiempo este señor mandó gol... a una amiga trans. Temo que me pueda ubicar. En los próximos días viajaré a la Ciudad de México. No le tengo miedo, pero no puedo gol... a una persona de la tercera edad. Está penado. Creo que tiene osteoporosis”.

“Además sabe dónde vivo. Investigó mi nombre completo y mi domicilio en Guadalajara. Lo creo capaz de todo, porque en una ocasión me mostró la pist... que carga. No tiene permiso para portar”. “También me retó a que vaya a su casa a darnos en el hocico. No le temo a los gol... . Me da lástima. Está mal de sus facultades mentales. Como clarividente, le dije que tuviera cuidado ya que va a pisar la cárcel. Tiene demandas de mucha gente”.

¿Por qué dices que padece de sus facultades mentales? “Me dijo que toma medicamentos para eso. Tiene o... (desagrado) a su propia persona. Ni a su padre ni a su madre los podía ver, pues el padre lo gol... mucho a él y a su mamá. Todo esto me lo platicó él hace tiempo”.

“Ya estoy viendo todo este tema con mis abogados y vamos a demandarlo por la ame... tan fuerte que me hizo”. ¿Tienes miedo de que algo te suceda? “Sí. Me preocupa mucho mi familia. Me dijo pobre y sí lo soy. Trabajo humildemente. No busco rating ni pelearme con la gente para ser quien soy”.

“Cuando fui a su casa vi muchas cosas. Si él fuera rico, no tendría diablitos robándose la luz, el agua cortada, vidrios sucios, ni sus cortinas negras de 1910. En lugar de eso tendría una señora que hiciera el aseo. Que atienda a sus perros. Su casa tenía excremento. Debería darle una buena planchada a su ropa y cambiar su imagen. Que se ponga una buena crema o bótox en la cara”.

Aprovecha el espacio para mandarle un mensaje al actor: “Adame: Te voy a quitar lo hocicón. Deja de hablar mal de las mujeres”, concluyó.

Jorge Clarividente le practicó una “limpia” a Alfredo Adame en 2020 / TVNotas

Alfredo Adame y Jorge Clarividente tenían una relación cordial

En 2020, Clarividente acudió con el actor para realizarse una limpia contra enemigos como Carlos Trejo. Adame aseguraba que, tras su divorcio, no dudaba que Marypaz Banquells hiciera algo en su contra.



Adame aseguraba que, tras su divorcio, no dudaba que Marypaz Banquells hiciera algo en su contra. Adame dijo a TVNotas: “Fue un ritual para deshacerme de seres ruines, bajos, perversos, rufianes, malvados, indignos e indeseables en mi vida. Todo se les regresará. Estoy más tranquilo. Confío en mí y en Jorge. Tiene el don y es un escudo contra todas esas cosas”.



Ahora, Alfredo le pidió ayuda a sus seguidores para que le bajaran la cuenta de Instagram a Jorge.

FUERA ESE CHARLATÁN @jorgeclarividente de los medios. Reporten masivamente su cuenta para que se la tumben.

Gracias Alfredo Adame en Instagram