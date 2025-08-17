Alfredo Adame explota vs. Gala Montes previo a pelea con Alana en ‘Supernova orígenes’: “Ser despreciable”

A poco de que comience el ‘Supernova orígenes’, evento en el que Gala Montes peleará contra Alana Flores, el actor Alfredo Adame se va con todo contra la actriz y aprovecha para mandarle un contundente mensaje a la influencer, ¿qué pasó?

Alfredo Adame y su novia / Redes sociales

¿Cuándo y dónde será la pelea entre Alana Flores y Gala Montes?

Alana Flores y Gala Montes tendrán una pelea de box en el ‘Supernova orígenes 2025’. El evento está programado para este domingo 17 de agosto en el Palacio de los deportes. Si bien su enfrentamiento se dará hasta las 10:30 pm, el show iniciará a las 5 pm, pues hay otras peleas programadas.

Todo el show será transmitido por Azteca 7, Twitch, YouTube y Facebook. También se podrá ver completamente gratis en la plataforma de paga DANZ.

La pelea entre Alana y Gala ha dado mucho de qué hablar desde que se anunció, pues ambas han estado en una guerra de dimes y diretes, principalmente por Adrián Marcelo, quien es ‘enemigo’ de la actriz.

En su momento, Flores dijo, a modo de broma, que lo invitaría al evento, algo que no fue del agrado de la también cantante, quien se dijo muy decepcionada de la influencer por ser “amiga” del regiomontano.

Pese a todo, las dos han dejado claro que harán todo para ganar el reto, especialmente Alana, quien hace poco declaró que le daría “hasta para llevar” a su contrincante.

Gala Montes y Alana Flores en el Supernova orígenes / Redes sociales

¿Por qué Alfredo Adame enfureció contra Gala Montes?

En medio de las expectativas que ha generado ‘Supernova orígenes’, Alfredo Adame criticó a Gala Montes por comerse una pizza en pleno pesaje previo a su pelea con Alana Flores. El actor aseguró que la cantante era más “despreciable”, incluso más de lo que él pudo haber sido en el pasado.

Alfredo Adame “JAMÁS había conocido un ser tan despreciable como @GalaMontes2 ni siquiera yo en mi peor versión”

Por si esto fuera poco, le agradeció a Alana por haber “unido a todo México”, pese a ser de las influencer más criticadas del momento, principalmente, por las fotos íntimas que le generaron con Inteligencia Artificial, y le pidió que “destrozara” a Gala en el ring.

“Pero hay algo importante, @alanafloresf es quizás la streamer mexicana que más “hate” recibía y de alguna forma logro a unir a todo México ¡Alana estamos contigo! Destrozala por todos los mexicanos, incluso todo Latinoamerica te lo agradece”, manifestó.

Hasta el momento, ni Alana o Gala han respondido a las palabras de Alfredo Adame. En tanto que los internautas han mostrado opiniones divididas. Si bien algunos lo respaldan, otros lo llamaron “miserable” por expresarse así de una mujer.

Ya fuera de mi papel de mame..



JAMÁS había conocido un ser tan despreciable como @GalaMontes2 ni siquiera yo en mi peor versión..

Pero hay algo importante, @alanafloresf es quizás la streamer mexicana que más "hate" recibía y de alguna forma logro a unir a todo México!

Alana… https://t.co/lvqEWvjSX7 — Alfredo Adame 🥋 (@GoldenBoy_OF) August 17, 2025

¿Cuál es la cartelera del ‘Supernova orígenes 2025’?

Así quedaron programas las peleas en el ‘Supernova orígenes 2025’:

17:00hrs: Pre-Show: Alfombra + Peleas Preliminares

18:00hrs: Inicio Supernova Strikers Amigo

18:15hrs: Presentación Alan Arrieta

18:30 hrs: Pelea Luis “Pride” vs. Shelao

19:00 hrs:Presentación Xavi

19:﻿﻿﻿30 hrs: Mercedes Roa vs. Milica

20:﻿﻿﻿00hrs: Presentación Christian Nodal

20:30hrs: Westcol vs Mario Bautista

21:00hrs: Presentación Gabito Ballesteros

21:﻿﻿﻿30hrs: Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado

22:﻿﻿﻿00hrs: Presentación María Becerra

22:30hrs: Alana vs. Gala Montes

