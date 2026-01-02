Alfredo Adame acusa intento de abuso en su infancia por Cachirulo: “Me agarró y me espanté”

Alfredo Adame ofreció una entrevista al “Barrio glamour el podcast”, donde compartió una experiencia aterradora en la que reveló que sufrió 4 intentos de abuso durante su infancia y su adolescencia. El ganador de “La granja VIP” confesó que estudio en colegios religiosos donde vivió estos altercados.

Adame explicó que estos episodios ocurrieron en distintas etapas de su formación y que uno de ellos habría sido protagonizado por un actor conocido, cuando él tenía apenas 11 años.

Mira: Alfredo Adame y Lola Cortés en La granja VIP protagonizan fuerte discusión: “Eres ridícula”

Estos son los conflictos que tiene Alfredo Adame con sus hijos / Captura de pantalla

Alfredo Adame recuerda de intento de abuso de Cachirulo en su niñez

El actor Alfredo Adame compartió un intento de abuso de Cachirulo, uno de los rostros más famosos de la televisión infantil mexicana.

“Resulta que en mi infancia me intentaron viol.. 3 sacerdotes, ; bueno, el primero fue un actor, Cachirulo. Tenía 11 años y yo iba a comprar mis revistas de aviones en Sanborns. Mi papá iba a desayunar con sus cuates de la generación y yo me quedaba leyendo las revistas”.

“Este cuate que siempre estaba ahí me empezó agarrar y luego me dijo vamos a mi departamento vivo en Altavista. Me agarró, me tocó me espanté lo aventé y salí corriendo”, compartió ‘El golden boy’.

Alfredo Adame acusa a Cachirulo de intento de abuso y relata cómo se logró salvar de esta experiencia. / Redes sociales

Mira: Así se veía Alfredo Adame de joven: galán de telenovelas, piloto aviador y ahora estrella de La granja VIP

¿Qué otros intentos de abuso sufrió Alfredo Adame?

Alfredo Adame también habló de los otros episodios que, según su testimonio, ocurrieron durante su adolescencia mientras estudiaba en instituciones religiosas.

“A los 14 años un sacerdote me quiso vio...en un retiro espiritual porque yo estaba en escuela marista; a los 15 me quiso abusar otro, y luego en la secundaria fue el director de la escuela”, afirmó.

Adame explicó que pudo defenderse gracias a que practicaba artes marciales: “A los tres les di porque ya era cinta negra y por eso me cambié al colegio Franco Español”, concluyó.

Mira: ¡De ‘La granja VIP’ al hospital! Alfredo Adame, tras ganar el reality, se someterá a una cirugía de emergencia

¿Quién fue Cachirulo, actor y conductor que Alfredo Adame acusó de intento de abuso?

Cachirulo fue el nombre artístico de Enrique Alonso, cuyo nombre real era Enrique Fernández Tellaeche, un actor, director y presentador que se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión infantil en México durante la segunda mitad del siglo XX.

Nació el 9 de septiembre de 1923 en Mazatlán, Sinaloa, y murió el 27 de agosto de 2004 en la Ciudad de México. Aunque inicialmente estudió contaduría, su verdadera vocación lo llevó al mundo del teatro, donde se formó y encontró inspiración en figuras como María Conesa, “La Gatita Blanca”, con quien colaboró y aprendió los fundamentos escénicos.

En 1948, Enrique Alonso creó el personaje de Cachirulo, caracterizado por una peluca naranja, vestuario colorido de arlequín y un estilo teatral que conectaba directamente con el público infantil. Años más tarde, ese personaje se convertiría en leyenda gracias al programa Teatro Fantástico, transmitido de 1955 a 1969.

Durante casi 15 años, Cachirulo adaptó, dirigió y protagonizó más de 700 cuentos clásicos, incluyendo historias de los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen y Charles Perrault, llevando el teatro a la televisión y convirtiéndolo en un espacio familiar. Su despedida al final de cada programa quedó grabada en el público con su frase: “Adiós, amigos, ¡y no olviden tomarse su chocolatote!”

Nació el 9 de septiembre de 1923 en Mazatlán, Sinaloa, y murió el 27 de agosto de 2004 en la Ciudad de México. Aunque inicialmente estudió contaduría, su verdadera vocación lo llevó al mundo del teatro, donde se formó y encontró inspiración en figuras como María Conesa, “La gatita blanca”, con quien colaboró y aprendió los fundamentos escénicos.

Mira: Alfredo Adame destroza a Pati Chapoy tras presunto veto de ‘Ventaneando’; la acusa de sabotaje: “Es vil”