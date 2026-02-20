Exmodelo rompe el silencio y denuncia abuso en famoso reality y acusa que lo disfrazaron de infidelidad

A casi un mes de la muerte de la modelo y reina de belleza Andrea Andrade, una exmodelo rompe el silencio con una terrible noticia. Con el estreno del documental “Reality Check: Inside America’s Next Top Model” sale a la luz una fuerte confesión de abuso dentro de un reality.

Entre lágrimas,la exmodelo Shandi Sullivan, exfinalista del programa, rompió el silencio y relató uno de los episodios más dolorosos de su vida, ocurrido cuando apenas tenía 21 años.

¿Qué le pasó a Shandi Sullivan en America’s Next Top Model?

Shandi Sullivan participó en la segunda temporada de “America’s Next Top Model” en 2004. Su transformación dentro del concurso fue una de las más comentadas: pasó de ser una joven insegura a convertirse en una fuerte competidora. Sin embargo, detrás de cámaras vivió una experiencia que, asegura, la marcó para siempre y la dejo “rota”.

Durante un viaje del programa a Milán, Italia, las concursantes convivieron con modelos masculinos después de una sesión de fotos. Esa noche hubo alcohol y, según cuenta Sullivan en el documental, ella no había comido en todo el día. Relató que bebió dos botellas de vino y después sufrió un “apagón”.

Shandi Sullivan confiesa haber sufrido abuso en America’s Next Top Model. / Redes sociales

“Recuerdo que él estaba encima de mí. Estaba totalmente desmayada. Nadie intervino para detenerlo”, afirmó.

Según su versión, uno de los modelos se aprovechó de que estaba inconsciente y abusó de ella. Las cámaras del programa registraron parte de lo ocurrido.

Al día siguiente, con lagunas en su memoria, producción le pidió que llamara a su entonces pareja para contarle que le había sido infiel.

Frente a las cámaras, entre lágrimas y confusión, Shandi asumió algo que ni siquiera recordaba con claridad. Su novio terminó la relación en ese momento y el episodio se transmitió como uno de los momentos más polémicos de la temporada.

Shandi Sullivan confiesa haber sufrido abuso en America’s Next Top Model. / Redes sociales

¿Quién dijo Shandi Sullivan sobre la producción America’s Next Top Model y el abuso?

Más de 20 años después, Sullivan asegura que la producción no la protegió. El programa fue creado y conducido por Tyra Banks y producido por Ken Mok, quien defendió en el documental que el formato siempre fue tratado como un “documental” con cámaras grabando las 24 horas.

Por su parte, Jay Manuel explicó que, al enterarse de que Shandi estaba con un modelo en la ducha, decidieron entrar a grabar porque no estaba sola, algo que, según las reglas internas, lo permitía.

Sullivan fue contundente en redes sociales tras el estreno del documental. Aseguró que durante años intentó hablar del tema y que nadie quiso escucharla. “No están asumiendo ninguna responsabilidad por su papel”, escribió, señalando directamente a Banks y a la producción. También sostuvo que muchas otras participantes fueron tratadas con dureza y humillaciones.

La modelo y conductora Tyra Banks, por su parte, aseguró no haber estado al tanto de una agresión sexual en ese momento.

Shandi Sullivan confiesa haber sufrido abuso en America’s Next Top Model. / Redes sociales

¿Quién es Shandi Sullivan, exmodelo de American’s Next Top Model?

Shandi Sullivan fue una de las concursantes más recordadas de la segunda temporada del reality. Aunque no ganó el concurso, su historia personal y su evolución frente a las cámaras la convirtieron en una figura muy comentada. Se convirtió en una de las favoritas del público y llegó al top 3.

Después del programa, trabajó como modelo por un tiempo, pero también se alejó del ojo público.Después de su etapa en la televisión, Shandi dejó atrás el mundo del modelaje y reconstruyó su vida lejos de las pasarelas y los medios.

Actualmente se dedica al cuidado de animales y reside en Brooklyn, donde además ha creado un pequeño negocio artístico y participa como coanfitriona en un pódcast de cine de terror llamado Urn Fulla Popcorn.

