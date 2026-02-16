Fátima Bosch rompe el silencio tras desvanecimiento en Ecuador: ¿corre peligro la Miss Universo 2026?

La inesperada escena encendió las alarmas. La mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universo 2026, vivió un momento que dejó sin aliento a miles de asistentes durante un desfile en Ecuador. Lo que debía ser una aparición de celebración y glamour se transformó en instantes de tensión cuando la reina de belleza sufrió un desvanecimiento en plena pasarela.

El incidente no tardó en viralizarse. Videos captados por asistentes comenzaron a circular en redes sociales, generando especulación, preocupación y una avalancha de mensajes dirigidos a la modelo. Las imágenes mostraban a la representante mexicana visiblemente debilitada segundos antes de perder el equilibrio.

Fátima Bosch, actual Miss Universo, se desvanece en pleno desfile y enciende las alarmas; ¿Qué le pasó? VIDEO / Redes sociales y canva

¿Qué le pasó exactamente a Fátima Bosch en el desfile de Ambato, Ecuador?

El episodio se registró el 15 de febrero de 2026 en Ambato, ciudad emblemática de Ecuador, donde la mexicana Fátima Bosch participaba como invitada especial en un desfile vinculado a la tradicional Fiesta de la fruta y de las flores.

Testigos relataron que minutos antes del colapso, Fátima Bosch lucía pálida y con señales visibles de agotamiento. En cuestión de segundos, la reina perdió estabilidad y cayó sobre la plataforma, provocando gritos de sorpresa y preocupación entre los asistentes.

Elementos de seguridad reaccionaron de inmediato. Paramédicos y personal del evento acudieron rápidamente para auxiliarla, mientras las cámaras continuaban grabando. El momento, inevitablemente, se convirtió en tema de conversación en redes.

¿Fátima Bosch sufrió mal de altura en Ecuador? La posible causa del desvanecimiento de Miss Universo 2026

Tras el incidente de Fátima Bosch, comenzaron a circular versiones extraoficiales que apuntaban a un posible cuadro de “mal de altura”. Ambato se ubica a más de 2,500 metros sobre el nivel del mar, una condición que puede generar síntomas como mareos, fatiga extrema y dificultad para respirar, especialmente en personas no acostumbradas a la altitud.

De acuerdo con comentarios difundidos en redes y medios locales, Bosch habría llegado a Ecuador apenas la noche previa al evento, lo que habría limitado su proceso de adaptación física. Esta hipótesis, aunque ampliamente comentada, no fue confirmada oficialmente.

Hasta el momento, la organización de Miss Universo no ha emitido un parte médico detallado ni un comunicado formal sobre las causas del desvanecimiento.

¿Qué dijo Fátima Bosch tras su desvanecimiento? Miss Universo 2026 aclara su estado de salud

Ante la creciente ola de preocupación, la propia Miss Universo Fátima Bosch decidió dirigirse a sus seguidores a través de Instagram, donde rompió el silencio y ofreció claridad sobre lo sucedido.

La joven agradeció el respaldo recibido: “Agradezco profundamente las muestras de preocupación y cariño recibidas en Ecuador y a través de mis redes sociales”.

Además, explicó la causa del episodio, señalando que se trató de un momento pasajero:

“El desvanecimiento que presenté fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento. Me encuentro bien y continúo con las actividades de la agenda programada con responsabilidad”. Fátima Bosch

Finalmente, cerró su mensaje reafirmando su cercanía con el público: “Gracias por su apoyo y cariño incondicional siempre”.

Sus palabras trajeron alivio entre sus seguidores, quienes rápidamente llenaron la publicación de mensajes de apoyo, cariño y buenos deseos.