Fátima Bosch: Director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, pide que “deje de fingir”

Tal parece que la polémica entre Fátima Bosch, representante de México para Miss Universo 2025, y Nawat Itsaragrisil, director de la versión tailandesa del concurso, está lejos de terminar. Luego de que este último se disculpara por haberla insultado y hasta llorara en público, la historia da un giro inesperado.

A través de redes sociales, el empresario sugirió que Fátima Bosch habría “mentido” sobre lo ocurrido, causando aún más controversia en redes sociales. Esto fue lo que dijo.

¿Qué pasó entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil en Miss Universo 2025?

En un evento previo a la 74.ª edición de Miss Universo, Nawat Itsaragrisil le reclamó a Fátima Bosh por no promocionar Tailandia, país anfitrión del certamen, en sus redes sociales. La modelo de origen tabasqueño le explicó que eso era algo que tendría que ver con su equipo de trabajo, ya que a ella no le habían informado nada de eso.

El empresario enfureció con su respuesta y, además de acusarla de “desacato”, la tachó de “tonta”. Incluso llamó a la seguridad del lugar. Ante esto, la joven simplemente se retiró del lugar, acompañada de otras concursantes que se solidarizaron con ella. Al ver esto, Nawat expresó que, si querían seguir en el concurso, se quedarían en su lugar.

Fátima dijo haberse sentido muy humillada por esto. Luego de lo ocurrido, el hombre pidió disculpas públicas y posteriormente lloró diciendo que nunca fue su intención ofender a nadie. Pese a esto, la organización del certamen anunció que las actividades de Nawat serían “nulas o limitadas”. También se dijo que se estaban evaluando acciones “corporativas y legales”.

Si bien muchos pusieron en duda la participación de Bosch en Miss Universo 2025, ella dejó claro que, pese a lo sucedido, continuaría representando a México y agradeció el apoyo de todos.

¿Fátima Bosch no fue insultada por el director de Miss Universo Tailandia?

A través de redes sociales, Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, compartió un mensaje hablando sobre la importancia de la libertad de expresión. Señaló que todos tienen derecho a expresarse, pero siempre con la verdad.

“La libertad de expresión (voz) es importante, pero si la voz son mentiras no se llamaría libertad de expresión (voz)” Nawat Itsaragrisil

Si bien no mencionó el nombre de Fátima, para muchos fue una indirecta para ella. Poco después, reposteó un video en el que una persona le dice a la tabasqueña que “deje de fingir”, pues ella es quien le habría faltado al respeto al hombre.

“Si quieres que los demás respeten tus derechos, primero debes respetar los suyos. No calumnies ni acuses a otros. Deja de fingir. Y escucha con atención lo que dijo el Sr. Nawat. Él no dijo ‘tonta’, dijo ‘daño’”, se lee.

Todo esto generó un nuevo debate, pues todo esto se da después de que resurgiera el testimonio de la modelo Rachel Gupta, quien habría denunciado a Nawat por malos tratos.

¿Qué pasó entre Rachel Gupta y el director de Miss Universo Tailandia?

Todo se suscitó en 2024. La modelo Rachel Gupta abandonó el título de Miss Grand International de ese año. En aquel entonces, el presidente de la organización era Nawat Itsaragrisil.

En ese momento, la modelo india compartió un video asegurando haber vivido maltrato dentro del certamen. Según su versión, tenían encerradas a las participantes en habitaciones “minúsculas, con mala ventilación y sin higiene adecuada”.

“Los meses posteriores a mi coronación han estado marcados por promesas incumplidas, maltrato y un ambiente tóxico que ya no puedo soportar en silencio”, señaló.

La organización le quitó el título de forma inmediata. En tanto que Nawat sostuvo que la joven ya había sido “despedida” antes de que intentara renunciar. El empresario también subió fotos burlándose de Gupta, lo que fue muy criticado en ese entonces.

