¿Quién es Fátima Bosch, modelo que confrontó a Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia?

Una nueva polémica se cierne en relación con Miss Universo. Y es que Fátima Bosch, quien está representando a México, confrontó a Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, previo a la edición del número 74 del concurso de belleza. La polémica entre la modelo y el empresario dio mucho de qué hablar en redes sociales. La gran mayoría se solidarizó con Fátima. Aquí te contamos quién es ella.

¿Qué pasó entre Fátima Bosch y el director de Miss Universo Tailandia?

Todo comenzó en una reunión organizada previa al inicio de la nueva edición de Miss Universo. Nawat Itsaragrisil acusó a Fátima Bosch de “desacato” por no usar sus redes sociales para compartir contenido sobre Tailandia, el país anfitrión de este año.

El hombre la insultó llamándola “tonta” por no “hacer caso a las indicaciones”. Bosch no se quedó callada y exigió respeto. Posteriormente, se retiró del lugar acompañada de otras participantes que se solidarizaron con ella. Mientras esto sucedía, Nawat lanzó lo que muchos consideraron una amenaza: “Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntense”, indicó.

“Como país, tiene todo mi respeto, realmente amo a Tailandia. Los respeto a todos ustedes, creo que son personas increíbles, pero lo que hizo el director no es respetuoso. Fui insultada e irrespetada delante de mis compañeras. Me llamó estúpida y me gritó. Yo no había hecho nada malo, porque él tiene problemas con mi organización y eso no es justo, porque estoy aquí, haciendo todo correctamente” Fátima Bosch

Tras esto, el empresario emitió una disculpa pública, afirmando que ya había hablado con las chicas y asegurando que nunca había sido su intención ofender a nadie.

“Si alguien no se sintió bien, si alguien no está cómodo… Me disculpo con cada uno, me disculpo con todos. Hablé y me disculpé con la mayoría de las chicas en la sala, alrededor de 75 chicas”, manifestó.

La organización del concurso también lanzó un comunicado señalando que siempre ha sido su prioridad salvaguardar el respeto y la seguridad de sus participantes.

¿Quién es Fátima Bosch, modelo mexicana que causó polémica en Miss Universo?

Fátima Bosch Fernández, más conocida solo como Fátima Bosch, es una modelo mexicana de origen tabasqueño. Nació el 19 de mayo de 2000, por lo que actualmente tiene 25 años.

Estudió en el Colegio Arji en Villahermosa, Tabasco. También estudió diseño de indumentaria y moda en la Universidad Iberoamericana y completó su formación en Milán y Estados Unidos.

Comenzó su carrera en el modelaje en 2018, cuando participó en la Flor de Oro de Tabasco. Fue la ganadora. Posteriormente, en 2025, fue la representante de su estado en Miss Universo México. Obtuvo el primer lugar, convirtiéndose así en la representante de México para la edición mundial del concurso.

Hasta antes del incidente con el empresario tailandés, se dijo muy orgullosa y honrada de representar a México en el certamen, prometiendo dar su mejor esfuerzo para ganar. Cabe destacar que es la primera tabasqueña en entrar al concurso.

¿Fatima Bosch continuará en Miss Universo 2025?

Muchos se han preguntado si Fátima Bosch continuará representando a México en la 74 edición de Miss Universo, la cual se llevará a cabo a finales de este mes en Tailandia. Aunque no ha dado un comunicado directo, sí compartió un mensaje asegurando que continuaba en la competencia.

Cabe mencionar que, en declaraciones posteriores al conflicto, afirmó que nadie “va a callar su voz”, mostrando así que, sin importar la situación, seguirá poniendo en alto la bandera de México.

“Quiero decirle a toda mi gente en México: aquí estoy, más fuerte que nunca. Nadie va a silenciar mi voz. Los amo. Gracias por todo su apoyo. Lo aprecio de verdad”, expresó.

