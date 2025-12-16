¡Dorismar desfigurada y mutilada! Buscando verse más hermosa, quedó irreconocible tras cirugía estética: FOTOS

Nos enteramos que la modelo argentina, Dorismar, se sometió a una rinoplastia, practicada, aparentemente, con el polémico doctor José Achar, sin saber que la experiencia se convertiría en un martirio tras recibir un implante artificial.

¿Por qué Dorismar acudió al doctor José Achar, para realizarse un procedimiento estético?

“Dorismar decidió hacerse un retoque de nariz con el doctor, ya que era la imagen e influencer de esa clínica, pero todo salió mal. Por más que el doctor ha tratado de ‘cubrir’ esta situación, una vez más se le salió de las manos. Es momento de que los medios se enteren”, nos revela una fuente cercana a los hechos.

El cirujano ha sido señalado por varias personas del medio artístico, como “La Bebeshita” y el fallecido Daniel Urquiza (conocido como “El Rey de las extensiones”), de mala praxis.

Incluso, el conductor de Chisme TV México, Rodrigo Fragoso, reveló en su emisión que el doctor Achar fue acusado anteriormente por el fallecimiento de una joven de 25 años cuando le practicó una liposucción.

La Bebeshita y Daniel Urquiza “El rey de las extensiones” / ArchivoTVNotas e internet, IG @FZMANAGEMENT

¿Qué cirugía estética se realizó Dorismar con el doctor José Achar?

Nuestro informante precisa que todo comenzó por un pequeño detalle en la nariz de Dorismar. “Fue colaboración. Está muy de moda que los famosos hagan alianzas con clínicas, doctores o marcas para ofrecer sus plataformas a cambio de menciones. Ese fue el trato que ellos hicieron. La primera cirugía se hizo hace 2 años, en el 2023. En ese entonces, el doctor Achar le practicó a Dorismar una rinoplastia para hacerle un pequeño retoque en el tabique de un solo lado con el fin de que quedara parejo con el otro, porque ella sentía que no estaba asimétrico con su rostro”.

Los resultados no fueron los esperados. “No tuvo suerte. El doctor no la dejó tal y como se lo había prometido. De hecho, quedó peor el hueso de la nariz. El cartílago que se supone le iba a dar más volumen, simplemente desapareció, quedó hundido. ¡Ay no horrible! Ya sabrán cómo estaba Dorismar cuando vio el resultado”.

Dorismar se somete a cirugías estéticas, antes y después del procedimiento / TVNotas

¿Cuál es el estado de salud actual de Dorismar?

El informante aseguró que la modelo, Dorismar, entró en depresión por lo sucedido. “Se puso muy mal. Pasó por todos los sentimientos que se puedan imaginar: frustración, enojo, rabia, tristeza y preocupación. Seamos honestos, ella es una mujer que vive de su apariencia y de la imagen. Me atrevo a asegurar que era uno de los rostros más bellos de la televisión. Al verse así se le vino el mundo encima, cayó en depresión”.

A pesar de que Dorismar pidió una solución inmediata, nuestro informante señala que el doctor intentó llegar a un acuerdo con ella. “Ella le exigió respuestas inmediatas. Quería saber qué garantía tenía para componerle eso que le hizo. Le dijo que, si no la iba a dejar mejor que antes, le pidió que mínimo su nariz se viera igual que como llegó a la clínica. El caso es que el doctor no sabía ni dónde meter la cara, porque sabemos que no es la primera vez que le pasa. Yo trabajo con él, pero sí reconozco que cuando no le salen bien las cosas prefiere deslindarse del problema y de todas las responsabilidades. Incluso se le escondió a Dorismar y a su esposo por semanas. Hasta que llegó el día en el que tuvo que dar la cara. Se sintió acorralado. Trató de llegar a un acuerdo con ella”.

“Obviamente, el doctor sin aceptar su error, quiso minimizar las cosas. Intentó calmarla y le dijo que eso tenía solución. Según se lo iba a retirar y le comentó que no se preocupara de un detalle muy simple. Todavía tuvo el descaro de decirle que le iba a retocar un poco los párpados y el rostro. Le prometió, una vez más, que la dejaría más bella de cómo había llegado. Lamentablemente, Dorismar volvió a confiar en él”.

¿Dorismar se sometió a una segunda cirugía con el doctor José Achar?

La situación se complicó, supuestamente, cuando el médico le puso un implante artificial en la nariz sin previa autorización. “En la segunda cirugía de reconstrucción le limó el tabique. Sin embargo, para mi gusto fue demasiado. Le dejó el tabique exageradamente pequeño y curvo. Ahí viene la parte mañosa de los doctores cuando intentan librarse de lo ocurrido y deciden echarles la culpa a los pacientes. Les dicen que no tomaron bien el tratamiento, que no siguieron al pie de la letra las indicaciones, que no durmieron en cierta posición y todo por cargar con menos culpas. Por ejemplo, para enmendar su error, le puso un implante artificial de relleno, pero lo delicado es que ella no lo autorizó y al final las cosas empeoraron”.

Dosrismar, recalca nuestra fuente, siguió aguantando con la esperanza de recuperar su aspecto. “Además del cartílago que el doctor le retiró de la oreja para rellenar la nariz, le injertó un implante de relleno, sin embargo, su organismo no lo aceptó y le comenzó a salir pus. Un hecho que al doctor le valió, le dijo que no pasaba nada y según él era una reacción normal del cuerpo. ¡Hazme el favor! El doctor eligió jugársela, sabiendo el riesgo. ¡Y vean las consecuencias!”.

Dorismar y el Doctor José Achar / ArchivoTVNotas e internet, IG @FZMANAGEMENT

¿Cuál fue la solución que el doctor José Achar, le ofreció a Dorismar, tras malos procedimientos estéticos?

Debido a la desesperación del doctor, nos explica la fuente, le ofreció una tercera cirugía para compensar lo ocurrido y ella aceptó. “Y no solo eso, conforme pasaron los días el cuerpo empezó a drenar por la parte superior del tabique de donde posteriormente le agrandó la herida para retirar el implante. Esto causó el colapso de su tabique. Y la cosa no quedó ahí: Luego de la cicatrización, el doctor la convenció de que tenía otro implante que era de un material sofisticado y en lo último en tecnología. Hasta le aseguró que el organismo no lo iba a rechazar. Un argumento totalmente inválido. Al final era lo mismo. Solo que él estaba en sus intentos desesperados por tenerla callada y ‘contenta’”.

“Y, desgraciadamente, volvió a caer. Se sometió a una tercera cirugía de reconstrucción en 2024. Como era de esperarse, no recuperó su volumen. Después de un par de meses la nariz nuevamente colapsó, se puso más retraída y con la cicatriz en el dorso muy expuesta. En pocas palabras, la desfiguró. Casi no podía respirar por sus vías nasales, prácticamente se la mutilaron. Le dejaron una nariz nada funcional”.

La fuente reveló que la modelo siguió las indicaciones al pie de la letra. “El doctor le prometió en ese tiempo que confiara en él, en su profesionalismo y su experiencia, pero ella no pensó que le iba a dejar la cara mutilada. Él siempre la engañó diciéndole que todo iba a estar bien. Dorismar hizo todo lo que el doctor le decía. Sobre todo, porque ella tenía la ilusión de tener buenos resultados. Incluso fue a su clínica a la rehabilitación; la cual consistía en masajes en el dorso de la nariz”.

Dorismar desborda sensualidad durante su etapa como madre de una preadolescente / Alejandro Isunza, Alejandro Schiff y archivo TVNotas

¿Qué consecuencias tuvo Dorismar, tras malos procedimientos estéticos y qué acciones tomará?

La mala práctica que tuvo la artista, Dorismar, asevera la fuente, la llevó a tener baja autoestima y a quedarse sin trabajo. “Pues ahora sí que con qué cara. Ya viene el Mundial y Dorismar es una figura reconocida y con esto que pasó, ni cómo buscar espacios televisivos o la manera de acercarse a las marcas comerciales. Dorismar quedó mal psicológicamente y perdió su autoestima. Fue a terapia, ya que se quedó sin poder trabajar”.

Nuestra fuente confirmó que, aparentemente, el doctor ha hecho movimientos por debajo del agua para no ser exhibido. “Les voy a ser muy honesto y se los diré con conocimiento de causa. Sabemos que el doctor no es ningún improvisado en el negocio. No es la primera demanda que tiene y que trata de cubrir para que no le genere mala fama . Él siempre resuelve sus acciones legales con dinero sin importar que tenga varias negligencias médicas y juicios con gente del medio artístico”.

Finalmente, la fuente aseguró que Dorismar interpuso una demanda contra el médico. “Algunas las ha podido negociar con dinero y otras no tanto. Estamos conscientes de que Dorismar no se va a quedar con los brazos cruzados. Aquí, entre nosotros, me enteré de que está protegida con una buena defensa, el abogado Salvador Padilla, que ha defendido otras personalidades de la farándula. En cualquier momento llegará la demanda al consultorio por haber cometido una serie de lesiones como consecuencia de negligencias médicas, de eso pueden estar seguros, a ver si el dinero del doctor Achar lo salva de esta. Por lo pronto, ya destruyó otra vida pública”, afirmó la fuente.

