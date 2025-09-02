Dorismar confiesa si su hija sabe que vende contenido exclusivo: “que lo vea”

Dorismar desborda sensualidad y revela cómo es su faceta como mamá de la pequeña Renatta: “A ella le gusta mucho el medio artístico. Desde muy chiquita la he llevado a clases de ballet. Incluso practica el K-pop”.

Dorismar ha forjado una carrera multifacética en el mundo del entretenimiento. La actriz, playmate, modelo y presentadora originaria de Argentina alcanzó la fama tras participar en el programa Desmadruga2. Su sensualidad ha cautivado a muchos y la ha convertido en un ícono de belleza. Sin embargo, detrás de esa imagen seductora se encuentra un aspecto poco conocido: su invaluable papel como madre. Ha sabido equilibrar su vida profesional y personal, demostrando que ser una mujer sexy no está peleado con ser una madre y esposa dedicada y amorosa.

Ella es Renatta y quiere seguir los pasos de su madre en el mundo del espectaculo / Alejandro Isunza, Alejandro Schiff y archivo TVNotas

¿Dorismar tiene hijos?

¡Sí! Tiene una hija. Con más de 25 años en el espectáculo, la actriz ahora busca darle a su hija Renatta las herramientas necesarias para seguir su camino, ya que la niña ha mostrado interés por las artes y el entretenimiento. “A ella le gusta mucho el medio artístico. Desde muy chiquita la he llevado a clases de ballet. Incluso practica el K-pop. Le encanta la cultura coreana, hasta habla el idioma. Es muy disciplinada y muy alivianada”.

Renatta creció entre luces y cámaras, lo cual se ha vuelto natural para ella. “Me apoya mucho, porque siendo una niña de las nuevas generaciones me ayuda en mis contenidos y me guía”, compartió Dorismar.

La actriz ha visto crecer a su hija en un abrir y cerrar de ojos: “Crecen rápido. Cuando una se vuelve mamá, el tiempo vuela. No se puede calcular. Me siento muy feliz y contenta de estar acompañada de mi niña Renatta, que tiene 12 años”.

Dorismar y su familia / Alejandro Isunza, Alejandro Schiff y archivo TVNotas

¿Cómo combina Dorismar su vida profesional y maternal?

Dorismar ha hecho de todo para sacar adelante a su hija. “He sido madre y artista al mismo tiempo. He sabido repartirme bien. Hasta he cocinado para que esté sanita. Mi faceta de mamá ha sido la más importante de mi vida. Todo gira alrededor de mi hija. Es el aire que respiro. Haberme convertido en mamá fue lo más hermoso que me ha pasado en esta vida. Mi corazón está completamente dedicado a mi familia”.

Desde pequeña, Renatta ha acompañado a su madre en su trabajo. “Me la he llevado conmigo a todos lados. Eso ha sido grandioso para mí. La extraño cuando no está conmigo, porque sin ella no puedo vivir”.

Actualmente, su hija atraviesa la preadolescencia y Dorismar no se despega de ella. Trata de orientarla en cada situación, manteniendo una buena comunicación y ganándose su confianza para ser vista como una amiga. “Interiorizándome muy bien, para no equivocarme como mamá. Entendiéndola y comprendiéndola, porque son cambios en todos los sentidos. La vida es un cambio constante. Hay que acostumbrarse para no sufrir. Hay que vivir intensamente cada segundo, para que tengas los mejores recuerdos”.

¿Qué dice la hija de Dorismar de la plataforma de contendido exclusivo de su mamá?

Sobre sus cualidades como mamá, Dorismar asegura: “Soy muy disciplinada, buena compañera. Trato de ser comprensiva con ella y también tengo que autocontrolarme para no ser una mamá tóxica, porque está bonita y es el amor de mi vida. He sabido manejarlo muy bien y al mismo tiempo trato de ser su amiga”.

La actriz también procura mantener a su hija alejada de plataformas de contenido exclusivo, asegurando que no quiere que eso interfiera en su desarrollo. “Ella no sabe absolutamente nada de esa página ni nada de eso. Trato de separar lo que es mi carrera artística para adultos. De hecho, no hago nada para niños. Ya en algún momento, cuando sea mayor, que lo vea”, concluyó.

Dorismar y Renatta su hija / Captura de pantalla

¿Quién es Dorismar y que otras facetas tiene en el mundo del entretenimiento?

Ademas de ser actriz, cantante y modelo, Dorismar

Fue conductora del programa Caliente. Tuvo mucho auge al lanzar un calendario con fotografías muy sexys. También participó en el programa Doble Sentido.

Posó para revistas internacionales e incursionado en telenovelas como Alma de hierro, Triunfo del amor y Gata salvaje, además de participar en unitarios.

En teatro actuó en las obras La semesienta y Político de alcoba.

