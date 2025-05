¿YosStop no quería ser mamá? Tras su paso por la cárcel reflexionó sobre la maternidad

Tras un tiempo de oscuridad, todo se acomoda. La dura experiencia de haber estado en prisión 5 meses, en 2021, al ser acusada de, supuestamente, almacenar p... infantil, tuvo un final luminoso para Yosseline Hoffman (34 años), mejor conocida como ‘YosStop’. Sensible y empática, desarrolló el deseo de contraer matrimonio con Gerardo González, e incluso de ser madre. En TVNotas platicamos con ambos.

YosStop absuelta

¿Por qué YosStop fue a prisión?

En 2018, en su canal de YouTube , habló sobre una pelea entre adolescentes que tenían conflicto por diversas situaciones. Hizo una crítica en el video “Patética generación”.

En 2020, la joven que sufrió abuso en una fiesta previa a la pelea, subió un TikTok y dijo que ‘YosStop’ se había burlado de ella. Yosseline trató de contactar con la joven para aclarar todo, pero no le contestó.

En marzo de 2021, se hizo pública una denuncia en contra de ‘Yoss’, respaldada por colectivos feministas. El 29 de junio de ese año, 50 elementos de la policía acudieron al domicilio de la youtuber para detenerla. Fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla. Le aplicaron prisión preventiva.

Nunca fue acusada por compartir, difundir, reproducir o almacenar ningún material. Todo el proceso fue por hablar de una situación. Primero la acusaron de p... infantil. Como no hubo forma de sustentar la acusación, reclasificaron el delito por discriminación.

‘Yoss’ salió de prisión el 30 de noviembre de 2021, tras pedir una disculpa pública y pagar la reparación del daño (con un departamento, un auto y dinero). En enero de 2025, fue absuelta de los cargos. No tiene antecedente penal.

¿Cómo fue la relación de YosStop con su novio cuando ella estaba en prisión?

Yosseline (Y): “Ni Gerardo ni yo queríamos hijos, ni le veíamos caso al matrimonio. Cuando pasó todo, de entrada, no me dejaban verlo, porque no estábamos casados. Solo podían ingresar familiares directos. Tuve que obtener un permiso especial. Debido a la pandemia no podías recibir otras visitas”.

“Estuve como 2 meses sin ver a mi mamá, porque solo podía entrar 1 persona y ella no podía cargar cosas por una lesión. Gerardo hacía fila de 3 a 4 horas para verme, aunque poco”.

Gerardo (G): “Mi terapeuta me dijo: ‘Tienes una salida: Si no quieres seguir, no hay ninguna obligación. No estás casado’. Fue importante ver esa salida, porque no tomarla significó que mi decisión era mantenerme ahí, con ella. Fue muy duro, triste, frustrante, pero decidí estar ahí hasta sacarla de prisión y más allá”.

Yosseline Hoffman y su esposo Gerardo González

¿YosStop quiso ser mamá y se casó gracias a la cárcel?

Y: “No veíamos nada positivo en tener hijos, pero cuando pasó esto, dijimos: ‘Si el destino nos lo manda, estaría padre, si no, también’”.

G: “Adentro, un día me hizo una broma. Me dio un zapatito tejido. Primero sentí horrible. Me espanté muchísimo, pero a ella algo le pasó con eso y empezó a considerar la maternidad”.

Y: “Reflexioné mucho sobre el tema de los hijos. Veía que las mujeres por lo que más sufrían era por sus hijos. No imaginaba lo que se siente ni para bien ni para mal. Pensé: ‘Nunca lo he querido, pero si me toca vivirlo, estaré dispuesta’. Me embaracé muy pronto”

G: “También pensábamos que el matrimonio no cambia nada en una relación, incluso puede alterarla. Cuando pasó que no la podía visitar por no ser familiar directo, a pesar de llevar 2 años de vivir juntos, nos cambió la percepción del papelito. Me dijeron que consiguiera un juez para que nos casara. No lo hicimos, pero vimos que, por temas laborales, legales, sí importaba un documento que nos avalara como pareja. Cuando salió, dije: ‘Ahora sí quiero casarme, pachangón y todo’”.

Y: “Salí y me casé embarazada. Cuando supe de mi embarazo me sorprendí porque no lo buscaba, pero lo sentí como una señal de la vida, de: ‘Este es mi destino’. Siento que lo que viví tuvo que ver para llegar a ese punto de mi vida y decir: ‘Quiero ser mamá’. Fue un regalo muy hermoso”.

YosStop se casó con Gerardo González en 2022

¿Cómo fue el embarazo de YosStop?

“Dejé de tomar antidepresivos y ansiolíticos por el embarazo. No me gustó el estado de embarazo. No me sentí bien. Tuve mucho asco. No podía comer casi nada. Bajé de peso. Siempre tenía un malestar y no podía tomar más que paracetamol”.

“Embarazada se te agudizan tus males: Me dolía la cabeza, el cuello, tuve más alergias. No podía respirar ni destapar la nariz, porque podía dañar a la bebé. El parto fue natural. Ahí me fue bastante bien”.

“La maternidad ha sido un gran reto. No son enchiladas. Es maravilloso, pero hay responsabilidad, tiempo, dinero que invertir. Lo he disfrutado mucho, pero nada más queremos un hijo. Creo que no me daría espacio mental para tener más”.

“Con la maternidad también te dan miedo cosas que antes no, como tirarte de un paracaídas. Ha sido hermoso. Aprendo y recuerdo lo que es ser niño. Ver las emociones más puras y desreguladas también. El reto es empezar a enseñarle a manejar las cosas que nadie nos enseña”, concluyeron.

Amira, hija de Yosseline y Gerardo fue una bendición para la pareja luego del infierno que vivieron

¿Quién es YosStop?

Es actriz y youtuber . Es media hermana de Ginny Hoffman y hermana del también influencer Ryan Hoffman.

Desde los 10 años comenzó a hacer comerciales. En 2008 participó en el programa de canal Once, ‘Me mueves’.

Participó en ‘Lo que callamos las mujeres’ y ‘A cada quien su santo’. Fue conductora en los ‘Juegos Olímpicos 2012’ y trabajó como presentadora en Telehit.

Realizó diferentes series web. En 2017 fue anfitriona del programa de citas de MTV, ‘SwipeDate’.