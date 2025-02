YosStop manda mensaje de apoyo a Imelda Tuñón tras polémica con Maribel Guardia

En medio de la controversia entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón por la custodia del pequeño , la influencer Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, fue abordada por los medios sobre su opinión al respecto. Aunque prefirió no ahondar en la polémica, envió un mensaje a Imelda Tuñón.

“Yo, o sea, de verdad siento que pasen por este tipo de situaciones. Siempre le voy a mandar mis mejores vibras. No tengo muchos consejos para dar. Ahora sí que quién soy yo para dar consejos, sobre todo en situaciones que no tengo nada que ver o que no entiendo cómo se están dando, pero fuerza, paciencia, la vida a veces nos obliga a tener paciencia aunque no queramos”, declaró YosStop en un encuentro con la prensa.

YosStop quien reapareció ante los medios en el bautizo de la hija de José Eduardo Derbez, reveló que la maternidad sin duda le ha cambiado la vida y le ha permitido cambiar su forma de pensar y ser más empática con las personas.

“He cambiado mucho mi juicio y mi crítica hacia las personas. Soy más empática. Filtro todo. Pienso todo, porque sé que lo que yo diga, mi hija lo va aprender”.

Maribel García, quien ha vivido durante 11 años con su tía Maribel Guardia, aseguró que el ambiente en el hogar es triste y agotador debido al escándalo que ha rodeado el caso de la custodia del menor.

“Los veo cansados. Los veo tristes, porque mi tía nunca se ha metido en escándalos. Ella solo ha querido ayudarla (a Ime) y se le dieron oportunidades”, compartió a ‘Ventaneando’.

Maribel García mencionó que Imelda no asumía su papel de madre, ya que constantemente dejaba de lado sus responsabilidades que entra ella y su tía realizaban por el menor.

“Cuando se es mamá, es un trabajo de 24/7. Tienes que hacer las tareas con el niño. Llevarlo a la escuela, a natación… Son cosas que mi tía hace y que hacemos en equipo”, comentó.

Incluso recordó que en un evento importante en la vida del pequeño: su graduación de Tae Kwon Do, Imelda Tuñón no estuvo presente, tal y como lo contó Maribel hace unos días en un encuentro con la prensa: “Nosotras nos preguntamos: ‘¿E Imelda dónde está?’. Como mamá no se te pueden olvidar esas cosas”, señaló.

