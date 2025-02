Imelda Tuñón responde a rumores y aclara situación legal sobre la custodia de su hijo: Nuevo comunicado

El conflicto legal y mediático entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia ha generado gran controversia, especialmente en torno a la custodia de su hijo del fallecido Julián Figueroa.

En las últimas horas, surgieron rumores de que Tuñón había perdido la custodia del menor. No obstante, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, desmintó esta información y aseguró que el proceso legal sigue su curso.

“El proceso judicial continúa y Maribel Guardia mantiene la custodia temporal del menor por un periodo de 90 días”, aclaró Chacón, negando así la versión de que Imelda Tuñón haya perdido de manera definitiva la custodia legal de su hijo.

Maribel Guardia le canta a la Virgen de Guadalupe / Telemundo

¿Qué dice el comunicado de Imelda Tuñón del 12 de febrero?

A través de su cuenta de Instagram, Imelda Tuñón publicó un comunicado en el que reveló que un juez de amparo le otorgó una suspensión de oficio y de plano, impidiendo que las autoridades continúen con lo que ella considera una retención injustificada de su hijo a favor de Maribel Guardia.

“Quiero compartirles que después de semanas de angustia, desesperación y tristeza por no poder ver a mi hijo... desde el 21 de enero de 2025, por fin veo un rayo de esperanza y credibilidad en nuestro Sistema de Justicia. Un juez de amparo nos ha otorgado a mi hijo y a mí una SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO en contra de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y el DIF CDMX”, afirmó Tuñón.

Según la madre del menor, estas instituciones estarían “coludidas en la desaparición forzada” de su hijo, permitiendo que sea retenido por Maribel Guardia sin posibilidad de contacto con su madre, a pesar de que Tuñón es quien mantiene la patria potestad.

Además, informó que el juez de amparo designó un representante especial para el menor con el objetivo de evitar que Maribel Guardia continúe con una “representación deficiente y dolosa” que, según Tuñón, afecta psicológicamente al niño y vulnera su derecho de estar con su madre.

Imelda Garza Tuñón comunicado / Instagram

Mensaje de Imelda Tuñón a Maribel Guardia en el comunidado del 12 de febrero

En el mismo comunicado, Imelda Tuñón envió un mensaje directo a Maribel Guardia, expresando su dolor por la situación y solicitándole que le permita recuperar a su hijo.

“Maribel, lamento mucho la muerte de Julián. Es algo que a mí también me dolió muchísimo; pero ahora, me has hecho vivir en carne propia lo que se siente perder a un hijo, y te pido de madre a madre que te detengas”, escribió Tuñón.

Asimismo, denunció que ha sido víctima de una campaña de desprestigio en diversos ámbitos de su vida. Aseguró que ha enfrentado momentos difíciles, como la muerte de su esposo y ahora la “desaparición y retención” de su hijo. Sin embargo, afirmó que seguirá luchando por él hasta que las autoridades le otorguen justicia.

“Siempre me cuidaré por nuestra pérdida, con el único fin de estar aún más fuerte para mi hijo cuando las autoridades impartan justicia y me lo regresen”, concluyó.

