Imelda Tuñón: Filtran amenazas que ha recibido y la involucran en la muerte de Julián Figueroa

Mucho se ha dicho acerca de Imelda Tuñón, esposa del fallecido Julián Figueroa, luego de que Maribel Guardia la denunciara preocupada por el bienestar de su nieto, debido a que la joven está en un momento de supuesto abuso de sustancias y bebida.

Si bien Imeldaha negado esto e incluso sostiene que Maribel está en una campaña de desprestigio en su contra, han salido a la luz muchas versiones de amigos y familiares de Julián Figueroa que no solo la acusan de ser una persona adicta, también de haber tenido una mala relación con la madre de él.

Incluso, hace poco, Nagibe Abbud, examiga de Imelda, dijo que Imelda era una persona agresiva y con problemas de adicción y mostró unos audios muy comprometedores en ‘El mitangrit de TVNotas’, conducido por Horacio Villalobos.

En dichas grabaciones, se escucha decir a quien Nagibe identifica como Imelda que le convenía ser “la hija de Maribel Guardia”, pues así podría realizar ciertas actividades ilícitas con mayor facilidad: “Necesito alguien que lave dinero haciéndose el mánager. Necesito que haga el papel de mánager, pero que no sea mánager”, se oye en uno de los audios atribuidos a Imelda.

Imelda Tuñón, ¿involucrada la muerte de Julián Figueroa?

Durante la más reciente transmisión de ‘Venga la alegría’, se presentaron los supuestos mensajes que Imelda Tuñón ha recibido en los últimos días, los cuales habrían sido el motivo de su ausencia en la obra.

Dichos mensajes, aparentemente, provienen de números desconocidos y le advierten a Imelda que le quitaran a su hijo y que se está investigando su participación en el supuesto homicidio de su exesposo.

Si bien no se dieron nombres, aparentemente, se refieren a Julián Figueroa, quien, según las especulaciones, falleció de una sobredosis y no de un infarto al miocardio, como se declaró de manera oficial.

“Estás amenazada. Te vamos a quitar a tu hijo y ya tienes delito de homicidio hacia tu exesposo”, se lee en una de las conversaciones.

Incluso, le dijeron que, al parecer, una persona del círculo cercano de la que fuera participante de ‘La academia VLA’ estaría involucrada en todo este asunto:

“Ayer hicieron que este chavo diera una entrevista con seis agentes del otro lado de la cámara, que supuestamente estaban investigando un intento de homicidio y si él había sido cómplice”.

#Exclusiva: Estos son los mensajes amenazantes que recibió Imelda Tuñón hace unos días.📱😵‍💫😣#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.

¿Cómo ha reaccionado Imelda Tuñón ante las supuestas amenazas?

Si bien Imelda no ha dicho nada respecto a estos mensajes o a los audios compartidos por su examiga a TVNotas, el programa Ventaneando sostuvo que la joven está sumamente asustada por las amenazas que ha recibido.

Por otra parte, Tuñón solo ha usado sus redes sociales para publicar frases motivacionales y fotos de su hijo, quien actualmente está bajo la custodia temporal de Maribel Guardia, como una forma de expresar su frustración ante todo este asunto.

Imelda Tuñón no asistió al estreno de su obra de teatro por supuestas amenazas

En medio de todo esto, Imelda Tuñón sorprendió a todos al no asistir a ‘Teatro en breve’, obra en la que está participando actualmente. La joven tenía programado dar función el pasado 6 de febrero.

Paco Lalas, director del proyecto, aseguró en una conferencia de prensa que desconocía los motivos de su ausencia: “No me crean. No estoy tan enterado, pero algo pasó. Algo dijeron en algún medio que le afectaría. No sé, y es por eso el cambio”, explicó en ese momento.

Posteriormente, los conductores de ‘Venga la alegría’ reportaron que habían podido comunicarse con Imelda, quien supuestamente les habría comentado que, en los últimos días, “ha estado recibiendo muchas amenazas” y por ello decidió faltar a la puesta en escena.

Aunado a esto, el productor de la obra, Luis Ángel García, declaró que había perdido el contacto con ella tras los ensayos.

Luis Ángel García “El día de hoy no he podido comunicarme con ella. En teoría, tenemos programada ya una fecha para que ella pueda estrenar, pero por el momento no tenemos, así, algo fijo. Realmente el trato con ella viene previo a todo el escándalo”