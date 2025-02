Maribel Guardia desenmascara a Imelda Tuñón: revela su verdadera edad y expone otra mentira

La batalla legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón sigue sumando capítulos. En esta ocasión, la actriz y cantante costarricense sorprendió al revelar que su exnuera ha estado mintiendo sobre su edad durante años.

En medio de las acusaciones por el cuidado de su nieto, la viuda de Julián Figueroa quedó en evidencia.

¿Cuántos años tiene realmente Imelda Garza?

Durante una rueda de prensa el pasado 31 de enero, Maribel Guardia no solo habló sobre los motivos de su demanda contra Imelda Garza, sino que también reveló un detalle que dejó a muchos sorprendidos: la verdadera edad de la joven.

La confesión reveló que la joven tiene 33 años, lo que impide obligarla a ingresar en un centro de rehabilitación si no lo hace por su propia voluntad.

“Ella es mayor de edad porque tiene 33 años y yo no tengo la autoridad para internarla, después de tres veces que le dije: ‘Imelda, Imelda’, y que ella no lo aceptó, me di cuenta de que no podía yo hacer nada, pero sí tengo que proteger a mi nieto”, declaró Maribel.

Esta afirmación contradice la información disponible en diversos medios, que indican que Imelda nació en 1996 y tiene 28 años. Sin embargo, en entrevistas previas, la propia Imelda había afirmado que tenía 26 años en julio de 2023.

“26, pero no sé por qué siempre tengo la onda de decir 25, como que todavía ando en el chip de decir: ‘Tengo 25, tengo 25′, y la gente aparte no me cree”, comentó en una conversación con Matilde Obregón.

¿Qué motivó a Maribel Guardia a denunciar a su nuera, Imelda Tuñón?

Desde que se hizo pública la disputa legal, Maribel Guardia ha defendido su decisión de solicitar el buen cuidado de su nieto, asegurando que su única intención es protegerlo. Durante la rueda de prensa, reafirmó que tomó esta medida tras presenciar comportamientos preocupantes en Imelda, relacionados con adicciones.

“Tal y como lo expuse en la denuncia, mi decisión de demandar a la madre de mi nieto la tomé después de ver algunas de sus adicciones. Como abuela, mi deber es velar por su integridad”, explicó la actriz.

Aunque Imelda ha negado las acusaciones y ha insistido en que es una madre responsable, Maribel asegura que la joven no ha cumplido con su rol materno de manera adecuada.

¿Imelda Tuñón descuida a su hijo?

Uno de los puntos más polémicos de la declaración de Maribel Guardia fue cuando expuso que Imelda no está al pendiente de su hijo, asegurando que en varias ocasiones ha descuidado sus responsabilidades como madre.

“Ella no se sienta a hacer tareas con su hijo, no revisa sus cuadernos”, acusó la actriz.

Además, recordó un episodio reciente en el que su nuera no asistió a un evento importante en la vida del niño.

“Hace poco, el niño tuvo un evento muy importante en la escuela porque está en taekwondo y iba a competir por tres cintas. El día anterior, ella y yo platicamos y le dije: “Mañana tiene el bebé el evento”, y él estaba tan emocionado. Al día siguiente, fui al evento y el niño buscaba a su mamá, pero ella no llegó. La llamé y le pregunté: "¿Imelda, no vas a venir?”. Ella respondió: "¿A qué?”. Le dije: “A las cintas del niño. Ganó tres cintas de taekwondo”. Y ella me contestó: “Se me olvidó". ¿Cómo se te puede olvidar algo así, tan importante para el niño?”, expresó con evidente molestia.

La disputa entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón no parece tener una pronta solución. Con cada nueva revelación, la tensión entre ambas aumenta y el caso sigue generando opiniones divididas en redes sociales.

Mientras algunos como un amigo de Julián Figueroa que tacha a Imelda de “manipuladora” y cree que le arruinó la vida al cantante, otros defienden a Imelda, como Ana María Alvarado que critica a Maribel Guardia por revelar intimidades de Imelda Tuñón. Además otra examiga de Imelda la revela en TVNotas como que tiene un problema serio de adicciones. Lo cierto es que, con esta nueva revelación sobre la edad de Imelda, la controversia está lejos de terminar.