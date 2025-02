Imelda Tuñón: su padre destapa qué llevó realmente a Julián Figueroa a la muerte: “Maribel pagó por ocultar”

El pasado viernes 31 de enero los medios de comunicación fueron convocados a una conferencia de prensa en la que Maribel Guardia habló de la denuncia que interpuso contra Imelda Tuñón, madre de su nieto y viuda de Julián Figueroa.

La costarricense declaró que lo que motivó la acción legal que emprendió contra su exnuera fue que ella estaba enferma. Aseguró que la joven consumía sustancias ilícitas. Además, aseveró que ella le dijo a Tuñón tres mes ingresara a una clínica de rehabilitación para alejarse de las adicciones. Relató que las últimas veces que Imelda manejó un auto, lo estrelló y que la última vez que tuvo un accidente el carro fue pérdida total.

Por ello, dijo que temía por la seguridad de su nieto pues este, por su corta edad, no tiene los medios para pedir ayuda en caso de estar en peligro.

“Yo sé que tiene mamá y Dios quiera y le pido a Dios que estén juntos, porque es lo que se merecen los dos... Pero también “El niño no merece una madre que está enferma y que no le puede dar la seguridad que él se merece”.

Maribel Guardia llora en conferencia de prensa y pide a Imelda Tuñón que se rehabilite y acepte ayuda. / Alejandro Isunza

Lee: Maribel Guardia y Marco Chacón: Destapan supuestas pruebas de la infidelidad de él con su alumna

Durante la conversación con los medios, Guardia reveló que le puso un póster de su mamá a su nieto para que la vea pues expuso que la Fiscalía establece que las partes que están en medio del pleito legal no se pueden acercar. Asimismo, hizo de conocimiento que el plazo de 10 días que estaría bajo su cuidado se había extendido a 90 días.

Maribel Guardia también reveló que ella pagaba los gastos de su nieto, que le tenía chófer, una nana y que tomaba clases de diferentes materias y de paso aseveró que ella le daba la renta de un departamento de ella a Imelda “para sus chicles” y remató ventilando que ella le pagaba el psiquiatra, las medicinas, ropa, bolsas, zapatos, perfumes y que hasta le daba dinero para todo lo que le pedía.

Imelda Tuñón responde a las declaraciones de Maribel Guarida en su contra

Ante las declaraciones de Maribel Guardia, Imelda Tuñón ha emitido un sinfín de comentarios. Los más recientes los dio en una entrevista para su tía Addis Tuñón.

La joven señaló que Maribel y su marido Marco Chacón le hacían muchos desaires, entre ellos, que la dejaban de invitar a eventos. Aseguró que la empezaron “a cortar” y que lo que le interesaba a Maribel es que la encierren.

Imelda Tuñón llega a Fiscalía. / Instagram: @imetunon

Te puede interesar: Maribel Guardia demanda a Ime Tuñón, la mamá de su nieto

“Llega un punto en que todo lo que haga está mal. Ya todo lo interpretan como que voy de fiesta. Yo creo que ella, genuinamente, piensa que estoy en malos pasos, pero también creo que a ella no le interesa que demuestre que yo esté limpia. A ella lo que le interesa es que me encierren. Así lo siento, porque no me pregunta: ‘¿Estás limpia?’ Solo dice: ‘Intérnate’”, señaló.

Padre de Imelda Tuñón responde a los señalamientos de Maribel Guardia acerca del consumo de sustancias de su hija

Este lunes 3 de febrero otra voz se alzó en este caso. El padre de Imelda Tuñón creó una cuenta en Instagram en la que difundió un largo comunicado en el que contestó a algunas de las declaraciones de Maribel Guardia en la conferencia de prensa.

‘Tito Frank’ dijo que lleva mucho tiempo observando a su hija y que no se ha percatado de ninguna de las conductas dichas por Maribel:

A raíz de la separación violenta de su hijo, a mano de Maribel y la Fiscalía, y aparte de los siete meses saliendo los sábados y domingos con ella y mi nieto, Imelda lleva viviendo conmigo dos semanas desde que inició esta injusticia, he vigilado todas sus salidas... sigo sus pasos, contemplo cómo evoluciona para decidir si ella me miente, si realmente está bajo efecto de drogas o alcohol, pero nada de eso ha ocurrido, no en mi presencia, y pienso que si como dice Maribel tiene adicciones eso ya lo hubiera observado.

Imelda dijo que cachó la infidelidad de Marco hacia Maribel / TVNotas

No te pierdas: Julián Figueroa: ¿Quién es Imelda Garza, viuda y madre de su hijo?

Tito Frank, padre de Imelda Tuñón, revela inquietantes detalles de la muerte de Julián Figueroa

En su comunicado, el padre de Imelda Tuñón señaló que comprendía que las únicas soluciones de Maribel fueran someter a su hija a ayuda en una clínica pues dijo que la costarricense así quería solucionar los problemas de su fallecido hijo Julián Figueroa.

El exsuegro de Julián señaló que Maribel nunca se dio cuenta de que su hijo estaba internamente quebrado y que de niño lo llenó de juguetes, de todas las atenciones excepto de las de una madre.

Lo dañó psicológicamente y quería que una clínica de rehabilitación solucionara el problema, obvio que volvía a recaer en las drogas y el alcoholismo, que solo eran el reflejo de un daño en el interior.

Tito Frank, padre de Imelda Tuñón / Autor desconocido

El padre de Imelda no paró ahí continuó con duras aseveraciones que dejaron ver que tras la muerte del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián había algo que ella había ocultado con dinero:

Cuando Julián tuvo el infarto, que acabó con su vida, realmente fue un infarto, pero no porque él fuera débil, sino por aquello que Maribel pagó por ocultar, bajo el pretexto de que así protegía la memoria de su hijo, pero Maribel en aquellos últimos instantes no estaba ahí, vivían juntos e increíblemente habían pasado dos días sin que lo viera, así piensa ella que es vivir en familia, aquella vez solo se acordó de él cuando estaba nuevamente en el teatro y fue el día que había fallecido.

Comunicado padre Imelda Tuñón / Tito Frank

Finalmente, sentenció que ahora Maribel fingía cuidar a su nieto y que sustituye amor y cuidado con nanas y chóferes. Por su parte, Imelda Tuñón confisó que no es la primera vez que Maribel le quita a su hijo. Al momento, Maribel Guardia no ha respondido ante los nuevos señalamientos.