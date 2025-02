Imelda Tuñón confiesa que no es la primera vez que Maribel le quita a su hijo, ¡y Raquel Bigorra es testigo!

Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, reveló en una entrevista con su tía, Addis Tuñón, detalles sobre la situación que enfrenta con su exsuegra Maribel Guardia.

Recientemente, la actriz tomó acciones legales contra Imelda, argumentando que procura el bienestar de su nieto, lo que resultó en que el menor quedará bajo su cuidado por al menos 90 días.

Durante la conversación, Imelda habló sobre el proceso legal con Maribel Guardia y también sobre la pérdida de Julián Figueroa. Además, hizo declaraciones que han causado gran revuelo.

Ime Tuñón revela que tiene el “síndrome del cuidador”

Según la joven, un estudio psicológico determinó que padece el “síndrome del cuidador”, lo que la lleva a preocuparse por los demás antes que por sí misma, razón por la cual decidió permanecer junto a la madre de su esposo fallecido, Julián Figueroa.

“Me quedé con ella porque tengo síndrome del cuidador. Salió en mis psicológicas. Nunca veo mi dolor. Siempre veo el de los demás. En entrevistas de hace año y medio siempre he dicho que el dolor más fuerte (por la muerte de Julián Figueroa) se lo llevó ella. Creo que Maribel está teniendo un problema emocional fuerte. No estoy diciendo que esté loca, sino que emocionalmente está muy fracturada”, indicó.

Imelda Tuñón denuncia que en otra ocasión Maribel Guardia ya le había quitado a su hijo

Además, Imelda reveló que su exsuegra ha intentado minimizar su rol como madre desde hace tiempo, lo que le ha generado un gran impacto emocional en ella.

Ime asegura que Maribel tomaba decisiones sobre su hijo sin consultarla y, en una ocasión, le impidió llevarlo al teatro para verla trabajar.

“Esta parte donde yo soy la mamá, ya no se me pregunta. No se me dice que se van a llevar al niño. Cuando presenté una obra en noviembre, el productor me dijo que llevara a (mi hijo) y yo acepté. Le pedí a Marisela -quien nos ayuda a cuidarlo- que lo preparara, pero de repente él me dice: ‘No, porque ya me dijeron que ya me voy’. Se lo llevaron, llegué llorando al teatro. Hay testigos. Uno de ellos es Raquel Bigorra”, contó.

Hasta el momento, Raquel Bigorra no ha hecho ninguna declaración sobre el testimonio de Imelda respecto a ese incidente con Maribel Guardia.

