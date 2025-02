Maribel Guardia revela si Julián Figueroa murió por una sobredosis: “Sé lo duro que son las adicciones”

La polémica por la demanda que Maribel Guardia interpuso contra su nuera, Imelda Tuñón, buscando el bienestar de su nieto, ha hecho, entre otras cosas, que se cuestione la verdadera causa del deceso de Julián Figueroa, hijo de la actriz.

Si bien la propia Imelda dejó claro hace poco que su esposo perdió la vida a causa de un infarto al miocardio, tal como señalaron las autoridades tras el suceso en abril del 2023, han comenzado a resurgir rumores que apuntan a que habría muerto por una sobredosis.

Esto último, debido a que Imelda también ha sido señalada de consumir sustancias ilícitas. Incluso, en su momento, el periodista Álex Kaffie comentó en su canal de YouTube que la joven y el artista, supuestamente, se conocieron y enamoraron en una clínica de rehabilitación.

Julián Figueroa y su esposa / Redes sociales

¿Julián Figueroa murió a causa de una sobredosis? Maribel Guardia lo aclara

Durante la conferencia de prensa que ofreció el pasado 31 de enero para explicar por qué procedió legalmente contra su nuera, Maribel Guardia sostuvo que su hijo no falleció por una sobredosis, como se ha especulado en los últimos días.

Aunque admitió que Julián sí tenía problemas de alcoholismo, dejó ver que jamás probó sustancias ilícitas y mucho menos era adicto, a diferencia de Imelda, quien, según ella, sí tendría problemas de este estilo.

Maribel Guardia “No, (mi hijo no murió de una sobredosis), mi hijo murió del corazón. Todos lo saben. Hay pruebas de eso, pero bueno. Julián siempre tuvo problemas con el alcohol, él lo dijo públicamente y es con lo que empecé un poco la plática, que yo sé lo duro que son las adicciones. La diferencia es que Julián lo aceptó, la diferencia es que Julián buscaba ayuda y esa es mi preocupación con Imelda”

Maribel Guardia dispuesta a pagarle un tratamiento a Imelda Tuñón para que se recupere

La también presentadora reiteró que su objetivo con la demanda nunca ha sido alejar a Imelda de su hijo, como la joven lo ha dicho en innumerables ocasiones, sino incentivarla a buscar ayuda para que pueda ser una madre apta.

“Si ella aceptara que tiene un problema, yo le pago la internación a la clínica. Yo se lo pago con todo mi amor, con tal de que ella se sane y sea una gran versión de madre. La versión que ese niño merece porque es un niño que ha pasado por pérdidas. Murió su papá y no tener una mamá que lo proteja y lo cuide (es muy triste)”, manifestó.

De acuerdo con Maribel, Imelda ha sido muy irresponsable en muchos sentidos y ha desatendido las necesidades del niño. Según la actriz, la joven llevó a su novio al viaje que tuvo hace unos meses con el menor, a quien había dejado dormir en un sillón, mientras que ella y su acompañante descansaban en una cama.

“Ella subió que celebró el Año Nuevo sola, pero no, se fue con un novio y está bien, pero dormía en el mismo cuarto con el novio y el niño dormía en la sala porque el niño llegó contándome eso. Me dijo ‘ay, qué rica la camita, que ya llegué’, (y yo le dije) ‘pero bueno, donde andabas tenías una camita muy rica’. Me dice ‘no mimí porque yo dormía en la sala y mi mamá dormía con su tío en el cuarto’”, relató.

Maribel resaltó que siempre estará para ayudar a Imelda, pero que, si no acepta la ayuda que le ofrece’, no puede hacer más que proteger a su nieto: “Si la mamá no lo protege, pues tiene abuela”, apuntó.

Maribel Guardia / Redes sociales

Imelda Tuñón muestra pruebas toxicológicas y revela temer por su vida

En respuesta a estas declaraciones, Imelda compartió en redes sociales unos exámenes toxicológicos que demuestrarían que su cuerpo se encuentra libre de sustancias ilícitas.

“Esperaba a que me aprobaran las pruebas y dieran fe de que no son alteradas, @maribelguardia, ¿hasta cuando vas a parar? ¡No permitas que se sigan generando huellas permanentes en mi hijo! Ya están las pruebas con las autoridades que pedías (toxicológicas y periciales psicológicas), ¡ahora cumple tu palabra y devuélveme a mi bebé!”, expresó en su post.

Poco después de esto, subió en Instagram la captura de una conversación que tuvo con su abuela. En dicha plática, le advierten que tenga cuidado, pues podría pasarle algo muy malo.

“Hija, cuídate. Te pueden hasta matar y tirar tu cadáver y así quedarse con el niño. Ya están demostrando lo malvados que son. Ya ves lo que hicieron con tu amigo. Cuídate, procura no andar sola”, se podía leer.

Si bien la imagen fue eliminada poco después, los internautas lograron rescatarla y viralizarla en redes sociales, creando mucha controversia. Mientras que algunos creen que el mensaje fue exagerado y respaldan a Maribel, otros creen que Imelda está sufriendo una injusticia.

