Imelda Tuñón comparte resultados de sus pruebas toxicológicas, tras conferencia de Maribel Guardia

Imelda Tuñón compartió en sus redes sociales los resultados de los exámenes toxicológicos que se realizó, los cuales dieron negativo. Este hecho contradiría las declaraciones de Maribel Guardia, quien horas antes ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre el conflicto legal que enfrentan.

La actriz Maribel Guardia afirmó que la joven padece una adicción al alcohol y otras sustancias ilícitas, y aseguró que estos problemas comenzaron mucho antes del fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa.

Imelda Tuñón / Redes sociales

Maribel Guardia asegura que Imelda Tuñón sí tiene problemas de adicciones

“Tristemente Imelda tiene problemas de alcohol y de drogas. Ustedes saben que yo tengo experiencia en esto, porque mi hijo era adicto. Mi hijo fue doble A. Lo digo porque él se los dijo a ustedes. Lo aceptó públicamente. Él estaba estudiando psicología, porque quería ayudar a a otros, porque es una enfermedad, una enfermedad muy triste. En el caso Imelda es bipolar. Mucha gente que tiene bipolaridad y lleva una vida perfectamente normal, pero si lo cruzas con las drogas, es una bomba de tiempo”. Maribel Guardia

Durante la conferencia del 31 de enero, Maribel rompió en llanto y pidió a Imelda que se rehabilite y sane para cuidar a su hijo informó que cuenta con la custodia provisional del menor por 90 días, tiempo en el que se definirá su situación legal. Sin embargo, mientras Maribel brindaba declaraciones, Imelda usó sus redes sociales para expresar su angustia y denunciar presuntas injusticias.

Cabe señalar, que Maribel Guardia aseguró que en tres ocasiones intentó acercarse a Imelda para ofrecerle su apoyo, incluso se comprometió a cubrir los gastos de su ingreso a un centro de rehabilitación. Sin embargo, la joven no solo rechazó la propuesta, sino que también negó tener algún problema:

“Yo no tengo la autoridad para internarla. Después de tres veces que se lo dije y no aceptó, me di cuenta de que no podía hacer nada. Cuando supe que se iban a mudar, entré en pavor”, reconoció Maribel.

Maribel Guardia llora en conferencia de prensa y pide a Imelda Tuñón que se rehabilite y acepte ayuda. / Alejandro Isunza

Imelda Tuñón revela sus pruebas toxicológicas negativas a sustancias

Imelda Tuñón, quien también lanzó un comunicado en el que exige a Maribel que le devuelva a su hijo y asegura que la actriz ha violado sus derechos como madre y ser humano.

“Maribel Guardia está violentando mis derechos como madre y como ser humano, utilizando a mi hijo, como un medio de chantaje para que yo cumpla con sus condicionamientos, y filtrando pruebas que no son fehacientes”. Imelda Tuñón/ comunicado

La joven compartió su prueba toxicológica en la que queda claro que su resultado negativo a varias sustancias.

“Esperaba a que me aprobaran las pruebas y dieran fe de que no son alteradas. @maribelguardia hasta cuándo vas a parar?? No permitas que se sigan generando huellas permanentes en mi hijo! Ya están las pruebas con las autoridades que pedías (toxicológicas y periciales psicológicas). Ahora cumple tu palabra y devuélveme a mi bebé!”, compartió Imelda Tuñón en su cuenta de Instagram.

Varios amigos de Imelda y Julian, incluso Marcelia Figueroa, su hermana, han asegurado que Imelda no está bien y que consume sustancias.

