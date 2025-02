Maribel Guardia se pronuncia sobre la supuesta infidelidad de Marco Chacón y su respuesta sorprende a todos

El pasado 21 de enero Maribel Guardia reveló que denunció a Imelda Tuñón, la viuda de su fallecido hijo, Julián Figueroa. La actriz señaló que su acción legal en contra de su exnuera era con el afán de defender la integridad de su nieto y aseveró que estaba convencida que los hijos deben estar con sus madres, que no buscaba suplir a su hijo que murió y que su nieto necesitaba una mamá sana y plena en sus facultades.

Tras el comunicado de Maribel Guardia, Imelda Tuñón habló con la prensa y abordó diversos temas. Entre sus palabras, resaltó su visión sobre los motivos que llevaron al quiebre de su relación con Maribel y Marco Chacón.

Además, la madre del nieto de Maribel negó que la denuncia en su contra estuviera relacionada con el consumo de sustancias o el incumplimiento de sus responsabilidades maternas, según lo que se ha filtrado en algunos medios sobre la presunta acusación de Maribel.

Marco Chacón y Maribel Guardia / Redes sociales

Imelda Tuñón destapa que Marco Chacón le fue infiel a Maribel Guardia

En un encuentro con la prensa a fuera de la Fiscalía de la CDMX Imelda insinuó que Maribel Guardia y Marco Chacón la demandaron como represalia a que ella habría descubierto una infidelidad.

“Yo creo que ya tiene tiempo. Desde que descubrí una infidelidad de Marco Chacón con una exalumna suya y bueno, a partir de ahí sí se fracturó. Yo tuve que decir ante los medios que mi mamá había echado mentiras, cuando no echó mentiras y tenemos las pruebas. A partir de eso, pues sí, han estado como muy encima de mí". Imelda Tuñón

Por si fuera poco, Addis Tuñón se sumó al escándalo y reveló que su sobrina no había mentido.

Tras estas declaraciones de la viuda de Julián Figueroa, en un encuentro con la prensa Marco Chacón fue cuestionado y respondió que la situación no tenía nada que ver con él.

Maribel Guardia llora en conferencia de prensa y pide a Imelda Tuñón que se rehabilite y acepte ayuda. / Alejandro Isunza

Marco Chacón reacciona a señalamientos de Imelda Tuñón de infidelidad a Maribel Guardia

El esposo de Maribel Guardia respondió ante las acusaciones de presunta infidelidad a la actriz.

“No tiene nada que ver conmigo en absoluto (la denuncia de Maribel a Imelda). Ya he dicho que sean dicho múltiples razones (por las que se presentó la denuncia). Yo no estoy pidiendo nada para mí”. Marco Chacón

Maribel Guardia ofreció este 31 de enero una conferencia de prensa para aclarar el pleito legal que protagoniza con Imelda Tuñón. La actriz lamentó muy conmovida el haber tenido que tomar esta difícil decisión y señaló que Imelda Tuñón tiene problemas de adicción, pero no los reconoce y no acepta ayuda, razón por la cual decidió actuar legalmente.

En dicho encuentro con la prensa, Maribel fue cuestionada sobre la presunta infidelidad de Marco. En palabras de la costarricense, no está enterada de este evento y aseguró que su esposo siempre ha sido un buen marido.

“Mi marido hasta el día de hoy ha sido un marido maravilloso. Yo nunca me he enterado que me ponga el cuerno y si él lo ha hecho muy bien, porque jamás me he enterado. Siempre está conmigo. Es mi mánager. Fue mánager de Julián. Es un hombre incondicional. Me siento muy amada, muy querida. Nunca ha llegado borracho. Es un hombre genuinamente bueno, aunque no meto las manos al fuego por él”, concluyó.

Cabe señalar que esta conferencia, Maribel Guardia pidió que no piense que esta acción legal la hizo para dañar a Imelda y recordó que solo quiere que se rehabilite para que vuelva a estar con su nieto, pues no quiere separarla de su hijo.

