Imelda ¿teme por su vida? Publica inquietante mensaje: “Te pueden hasta matar”

Este viernes 31 de enero, unos momentos, la actriz Maribel Guardia dio una conferencia de prensa previo a la función de ‘Lagunilla mi barrio’ donde regresa a trabajar el día de hoy. Maribel Guardia rompió el silencio ante los medios y reveló detalles sobre el proceso legal que enfrenta con Imelda Tuñón, por su nieto.

La actriz que rompió en llanto y pidió a Imelda que se rehabilite y sane para cuidar a su hijo informó que cuenta con la custodia provisional del menor por 90 días, tiempo en el que se definirá su situación legal. Sin embargo, mientras Maribel brindaba declaraciones, Imelda usó sus redes sociales para expresar su angustia y denunciar presuntas injusticias.

Maribel Guardia llora en conferencia de prensa y pide a Imelda Tuñón que se rehabilite y acepte ayuda. / Alejandro Isunza

¿Por qué denunció Maribel Guardia a Imelda Tuñón? Esto dijo en la conferencia del 31 de enero

Durante una conferencia de prensa, Maribel Guardia confirmó que las autoridades le otorgaron la custodia provisional de su nieto. Explicó que desde el momento en que el menor fue separado de su madre por el DIF, ella ha estado al pendiente de su bienestar. Según la actriz, el niño se ausentó de la escuela por seguridad, pero recientemente reanudó sus estudios.

Maribel también abordó los rumores sobre la reacción del menor el día de su separación. Confirmó que el niño lloró, pero aseguró que fue en respuesta a la desesperación de su madre. A pesar de la situación, la actriz insistió en que su intención no es arrebatarle su hijo a Imelda, sino garantizar que ella reciba la ayuda necesaria para brindar un ambiente estable al menor.

“Es muy difícil quitarle un niño a su mamá. Yo apuesto a que (el niño) se quede con Imelda” Maribel Guardia

Maribel aclaró que tristemente Imelda tiene problemas de alcohol y de drogas y no acepta ayuda: “Yo no tengo la autoridad para internarla. Después de tres veces que se lo dije y no aceptó, me di cuenta de que no podía hacer nada. Cuando supe que se iban a mudar, entré en pavor.”

Maribel desmiente rumores sobre infidelidad de su esposo y aclara ayuda económica a Imelda

En la misma conferencia de prensa, Maribel Guardia abordó los rumores de infidelidad de su esposo, Marco Chacón. “Es un hombre incondicional. Me siento muy amada y querida”, declaró la actriz, descartando cualquier especulación.

Además, aclaró que ella era quien proporcionaba a Imelda 23,000 pesos mensuales provenientes de la renta de un departamento de su propiedad. Esta declaración contradice las afirmaciones de Imelda, quien aseguró que la propiedad pertenecía a su fallecido esposo, Julián Figueroa.

Imelda Tuñón usas las redes para exigir justicia y que le devuelvan a su hijo

En respuesta a las declaraciones de Maribel, Imelda Tuñón publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde se mostró indignada. “No eres mi madre y no eres Dios, no me puedes condicionar utilizando a mi hijo para ‘castigarme’. Es una persona, no un objeto”, escribió.

Imelda también afirmó que ya se realizó los exámenes correspondientes y que las acusaciones en su contra son infundadas. Según su versión, la denuncia que resultó en la separación de su hijo fue planeada y está basada en percepciones erróneas. Denunció además que el fiscal a cargo del caso fue destituido por corrupción y que sus abogados están luchando por revertir el proceso.

Imelda recibe preocupante advertencia: “Te pueden hasta matar”

Como si el comunicado y las pruebas de laboratorio no fueran suficientes en redes sociales ha posteado un mensaje alarmante que ha generado preocupación entre sus seguidores. En la captura de pantalla de una conversación con un contacto identificado como su abuela, se lee:

“Hija, cuídate. Te pueden hasta matar y tirar tu cadáver y así quedarse con el niño. Ya están demostrando lo malvados que son. Ya ves lo que hicieron con tu amigo. Cuídate, procura no andar sola.” Mensaje a Imelda

Este inquietante mensaje ha desatado especulaciones sobre la seguridad de Imelda. Por su parte, Imelda aseguró que continuará luchando por recuperar la custodia de su hijo y defender su reputación.