Imelda Garza revela detalles de la presunta infidelidad Marco Chacón a Maribel Guardia; él responde

En los últimos días, la denuncia de Maribel Guardia a su nuera, Imelda Garza, ha captado la atención pública y ha dejado al descubierto una compleja situación familiar. La disputa se debe al bienestar del nieto de Maribel y el supuesto consumo de bebidas embriagantes y sustancias por parte de Imelda, además de encuentros con hombres frente al niño. Esto ha generado un enfrentamiento entre la actriz y su esposo, Marco Chacon, por un lado, y por otro, la viuda de Julián Figueroa que involucra acusaciones graves y medidas legales.

Imelda Garza Tuñón reveló detalles impactantes sobre un supuesto incidente que habría ocurrido el martes 21 de enero. Según la versión de la joven, Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, intentaron retirar al menor de la escuela sin contar con su consentimiento. Este episodio ocurrió después de que Imelda decidiera mudarse a un nuevo departamento junto a su hijo, lejos de la casa de Maribel donde habían vivido desde la muerte de Julián Figueroa en 2023. La relación entre Maribel e Imelda era amorosa, incluso la actriz defendía a la joven.

Sin embargo, esto cambió. Imelda aseguró: “Fue un intento de separarme de mi hijo sin ninguna autorización, algo que considero inaceptable,” afirmó Imelda ante los medios. Además, Tuñón destacó que el conflicto podría estar relacionado con una supuesta infidelidad de Marco Chacón a Maribel Guardia, lo que habría derivado en tensiones familiares.

La actriz sostiene una muy buena relación con su nuera, Imelda Garza Tuñón.

Maribel Guardia denuncia formalmente a Imelda Garza

Ante las acusaciones y la situación en torno al menor, Maribel Guardia tomó acciones legales. La actriz presentó una denuncia formal contra Imelda Garza Tuñón, alegando que su nuera no estaría cumpliendo con las responsabilidades básicas como madre. Entre los argumentos expuestos en la denuncia, Maribel incluyó la presunta ausencia frecuente de Imelda en el hogar, además de comportamientos que consideró inapropiados para el bienestar del niño.

La denuncia también hace referencia a la posibilidad de pruebas toxicológicas, aunque no se especificó el tipo exacto de evaluaciones requeridas.

El miércoles 22 de enero, Imelda Garza Tuñón declaró que la fiscalía mantuvo a su hijo bajo resguardo durante la tarde y noche anterior, impidiéndole verlo. Más tarde, se informó que las autoridades decidieron darle al menor a Maribel Guardia para su custodia por un período inicial de diez días, mientras continúa la investigación del caso.

Maribel Guardia confirmó a través de su equipo de prensa que ya se encuentra con el menor en su casa, donde siempre ha vivido, y que respetará el proceso legal en curso: “Las autoridades determinaron que era lo mejor para el bienestar del menor en este momento,” puntualizó la actriz mediante un comunicado oficial.

Marco Chacón enfrentó rumores de infidelidad desde 2023

En noviembre de 2023, surgieron rumores iniciados por la madre de Imelda, que apuntaban a una posible infidelidad de Marco Chacón, abogado y empresario, hacia su pareja, la actriz Maribel Guardia. Aunque Maribel negó contundentemente estas acusaciones al compartir una imagen romántica en redes sociales, las dudas persistieron. Según Imelda Garza, la situación es más compleja de lo que inicialmente se pensó.

Imelda aclaró que los rumores no se originaron por comentarios de su madre, como se había especulado en su momento: “Tuve que decir ante los medios que mi mamá había dicho mentiras, cuando ella no dijo ninguna mentira y tenemos las pruebas”, afirmó Imelda durante una entrevista.

Imelda detalla que la supuesta infidelidad de Marco Chacón a Maribel Guardia fracturó la relación

En sus recientes declaraciones, Imelda Garza fue directa al abordar el tema de la presunta infidelidad: “Marco fue el primero que mencionó esto de: ‘Seguro te drogas’. Creo que todo viene desde “la tierra” que trae en contra (mía) desde su infidelidad”, declaró la joven, subrayando cómo esta situación marcó un antes y un después en su relación.

Según Imelda, Chacón tuvo una relación extramarital que duró entre dos y tres años con una exalumna suya de la universidad: “Yo creo que ya tiene tiempo, desde que descubrí la infidelidad de Marco Chacón con una exalumna suya. A partir de ahí, sí se fracturó nuestra relación”, confesó. Este descubrimiento no solo deterioró la confianza entre ambos, sino que también afectó su entorno familiar y social.

La joven también indicó que esta situación ha derivado en hostigamiento constante hacia ella: “A partir de eso, han estado muy encima de mí", explicó, haciendo referencia al desgaste emocional que esto le ha generado.

En sus declaraciones, Imelda también reveló que ha considerado tomar medidas legales para protegerse: “No sé si sea una venganza o tenga que ver con el hecho de que estuvimos sólo una semana y decidimos irnos de la casa”, mencionó, refiriéndose a su decisión de alejarse físicamente de Marco Chacón.

Marco Chacón le responde a Imalda Garza sobre la supuesta infidelidad a Maribel Guardia

Hace unos momentos Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia ofreció una breve entrevista a varios medios de comunicación a las afueras de su casa. Ahí le cuestionaron sobre la supuesta infidelidad de la que habló Imelda Garza a lo que sin problemas respondió:

“No tiene nada que ver conmigo en absoluto. Ya he dicho que sean dicho múltiples razones (por las que se presentó la denuncia). Yo no estoy pidiendo nada para mí", sentenció Chacón.

El también abogado dejó en claro que lo único que buscan es que el pequeño este bien, rodeado de un ambiente sano. En palabras de Chacón el pequeño se encuentran bien al cuidado su abuela: “Esto no se trata de Maribel. No se trata de la mamá del niño. No se trata... menos de mí. Se trata del bienestar del menor. Entonces aquí lo único que se está buscando es el bien mayor del niño y que él esté en un ambiente idóneo”.

