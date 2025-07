Esposo de Maribel Guardia, Marco Chacón, fuera de universidad por presunta relación con una alumna, aseguran

El periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, habría sido separado de su cargo como profesor universitario tras un presunto romance con una alumna, avivando un escándalo que involucra a Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, su hijastro.

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, vuelve a estar en el centro de la polémica tras las recientes declaraciones del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que el abogado ya no labora como profesor en una universidad debido a una supuesta relación con una alumna. Esta revelación reaviva el escándalo que estalló a principios de año cuando Ime Tuñón, en medio de la denuncia que puso Maribel de supuestos excesos de bebida, sustancias y fiestas de la joven que comprometían el bienestar de su nieto, expuso una presunta infidelidad por parte del abogado.

En el programa “Sale el sol”, Gustavo Adolfo Infante relató que fue dar una entrevista en la universidad, donde anteriormente Chacón ejercía como catedrático. Al preguntar por él, le confirmaron que ya no formaba parte del personal docente.

“Me enteré que Marco Chacón ya no trabaja en la universidad donde era catedrático. Según me dijeron, fue porque tuvo una relación con una alumna”, declaró en vivo.

Además, afirmó que “la universidad tomó la decisión de separarlo de sus cátedras”, comentó Gustavo Adolfo, quien recordó las antiguas declaraciones que Imelda Tuñón dio a los medios en enero de este año.

¿Qué dijo Imelda Garza Tuñón sobre la presunta infidelidad de Marco Chacón a Maribel Guardia?

Imelda Garza Tuñón aseguró hace meses que su relación con la familia de Maribel Guardia se fracturó tras descubrir una supuesta infidelidad del abogado. Esto, porque el año pasado su mamá había dicho en los medios que Chacón había sido infiel a Maribel. En aquel tiempo se dijo que la mamá de Imelda se había equivocado.

“Yo tuve que decir ante los medios que mi mamá había echado mentiras, cuando no echó mentiras y tenemos las pruebas. A partir de eso, han estado muy encima de mí”, dijo Imelda a los medios.

Recordemos que en enero de este año, Maribel Guardia presentó una denuncia legal contra Imelda Tuñón. La actriz buscaba proteger a su nieto, alegando que Imelda no se encontraba en condiciones para cuidar al menor debido a supuestos problemas con el alcohol y otras sustancias. La situación generó una intensa confrontación mediática y familiar. Imelda, por su parte, desmintió los señalamientos y acusó a Maribel de actuar en represalia por haber ventilado la presunta infidelidad de su esposo.

Pese a las versiones y los rumores, Maribel Guardia ha defendido públicamente a su pareja. En una conferencia de prensa, afirmó que nunca fue engañada por Marco Chacón o, al menos, que nunca se enteró de algo por el estilo. Hasta el momento, la pareja se mantiene unida, aunque las tensiones familiares no han cesado.

Así defendió Maribel Guardia a su esposo de supuesta infidelidad

“Mi marido hasta el día de hoy ha sido un hombre maravilloso. Yo nunca me he enterado que me ponga el cuerno y si lo ha hecho, muy bien, porque jamás me he enterado. Siempre está conmigo. Es mi mánager. Fue el mánager de Julián y es un hombre incondicional”, respondió Maribel Guardia en enero del 2025.

Con esta nueva revelación de Gustavo Adolfo Infante, el tema vuelve a cobrar relevancia en los medios y deja abierta la pregunta sobre esta presunta infidelidad de Marco Chacón a Maribel Guardia. El periodista no reveló más detalles al respecto, por lo cual se desconoce la veracidad y fechas de esta supuesta relación.

