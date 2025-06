Ex de Imelda Tuñón denuncia al esposo de Maribel Guardia y “pide protección porque tiene miedo”, reportan

En medio del distanciamiento entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Tuñón, se da a conocer que Fernando Gamboa, exnovio de la joven, habría denunciado a Marco Chacón, esposo de la actriz, pidiendo medidas de protección en el proceso.

Recordemos que, en su momento, Gamboa declaró que había sido obligado a participar en una campaña para desprestigiar a Imelda Tuñón. Según su testimonio, unas personas lo amenazaron para que decir que su exnovia no podía cuidar de su hijo debido a una supuesta adicción a las sustancias ilícitas.

Fernando Gambia, exnovio de Imelda Tuñón

“Era una campaña de desprestigio. Me dijeron que dijera que ella se dro… y que aceptara que era adicta, cosa que no es, para legalmente poderla perjudicar. O sea, de hecho yo sí les dije: ‘No se dro…’. Me sentí mal, como que la traicioné, como que no tenía otra escapatoria. De hecho yo ya hablé con Imelda y le tuve que explicar que me estaban extorsionando y casi casi secuestrar”