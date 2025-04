Ime Tuñón le responde a Maribel Guardia tras responsabilizarla de amenazas

El pasado viernes 4 de abril Maribel Guardia expresó a los medios de comunicación de que está recibiendo amenazas y responsabiliza a la mamá de su nieto. Al día siguiente también a Imelda Tuñón le empezaron a llegar amenazas y las publicó en sus historias de IG.

Imelda le responde a Maribel Guardia que ella no la ha amenazado

Al respecto la esposa de Julián Figueroa habló con TVNotas y le responde a su suegra:

“La verdad yo sí quería aclarar este tema de las amenazas, que jamás la he amenazado. Sí hubo una ocasión en la que obviamente le hablé mal y le dije cosas muy feas, que después me disculpé. Le dije que era una bruja porque ella mandó a recoger a mi hijo a la escuela y fue junto con Marco (Chacón), nos subieron a los dos en calidad de reos a una patrulla”.

Imelda Garza cambio de look / Francisco Mancera

“(El niño) iba llorando, desesperado y diciendo que su abuela era mala y yo iba muy asustada hablando con mi papá. En ese momento fue cuando le mandé unos mensajes en donde le dije que se iba a quedar sola por mala persona, pero realmente nunca la he amenazado”.

“Por eso mismo lo compartí en mis redes sociales y con mucho pesar para mí porque yo no quería hacer eso. El último mensaje que le mande, porque ella a todo mundo a medios de comunicación les está diciendo que no está peleando la custodia cuando en realidad ha metido bastantes apelaciones y sigue intentando meter una controversia familiar”.

“Sigue peleando la custodia de José Julián, entonces de qué se trata. Si realmente está viendo que yo estoy bien, que el niño está bien y yo ya le dije que estoy bien, ¿por qué sigue peleando una custodia que no es suya?”.

Maribel Guardia / Instagram

¿Qué dijo Maribel Guardia de los mensajes que ha recibido?

La actriz asegura que el último mensaje que recibió de su nuera fue amenazándola: “Lo único que quiero es la seguridad y la protección del niño, aunque sea probable que no lo vuelva a ver nunca más. Espero que cuando él crezca me busque… Lo último que ella me escribió (Imelda Garza Tuñón) fue una amenaza. Lo que a mí me escribió fue amenazándome… Lo último que recibí de ella fue una amenaza. Si algo me pasa, que sepan quién fue”.

Por lo que Imelda dio a conocer el verdadero mensaje que le envió a su suegra en un momento de enojo, por la actitud que tuvo contra ella y el pequeño al recogerlos en una patrulla.

“Maribel déjanos en paz, deja de pedir una custodia que no es tuya, por respeto a ti he dicho que sí se acuerda de ti José Julián cuando la realidad es que no. Las 2 veces que te mencionó fue para decirme que sí te lo volverías a llevar. Se despierta en las noches llorando diciéndome que sueña que nos separan, si en lugares públicos se me acerca gente llora también, me dice que todos los días soñaba conmigo y que le pidió a Dios que pudiéramos volver a vernos, ¿qué te pasa?”.

Último mensaje de Imelda a Maribel / Captura de pantalla

“¿Crees que no me da coraje lo que hiciste, lo que me hiciste a mí y a mi familia? Le dejaste un daño de por vida y ansiedad por separación y eso nunca te lo voy a perdonar, quieres dañar y dañar, ¿buscas hacer otro Julián? Él jamás hubiera estado de acuerdo contigo, distorsionaste y pisoteaste su recuerdo, nos quería unidos y ve hasta dónde llegaste”.

“Déjanos vivir tranquilos, no sigas destruyendo, busca a Dios, refúgiate en Marco, ve a terapia, pero por favor déjanos en paz. José Julián no se quiere ir contigo está bien ve a la escuela, tiene actividades, hace tareas y quiere estar con su mamá, bye”.

