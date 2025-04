Imelda Tuñón asegura que el testamento de Julián Figueroa ¡es falso!: “Abrieron la caja de Pandora”

Una fuerte controversia se ha desatado tras poner en duda la firma del testamento de Julián Figueroa. Su viuda, Imelda Tuñón, junto con su abogado Antonio Lozano Gracia, aseguran que la firma que aparece en el documento no pertenece al fallecido cantante.

El abogado expuso comparaciones con la firma de Julián en documentos oficiales como su credencial de elector y su pasaporte, y dejó en evidencia lo que considera una “falsificación ridícula”. Ante estas declaraciones, surgen dudas sobre la autenticidad del testamento y su validez legal. Antes estos señalamientos, Marco Chacón ya salió a hablar.

El hijo de Maribel Guardia, llevaba 5 años de matrimonio con Imelda Tuñón; madre de su único hijo.

/ Instagram: @julian_f.f

Mira: Imelda Tuñón cambia de abogado en la herencia de Joan Sebastian en Estados Unidos, reporta Elisa Beristain

¿Qué dice Marco Chacón sobre la acusación de falsificación del testamento de Julián Figueroa?

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, ha salido en defensa propia tras las acusaciones en su contra. En una entrevista con Carlo Uriel, negó rotundamente haber falsificado el testamento de Julián Figueroa.

“Yo no he hecho ningún documento de ninguna naturaleza, ni mucho menos he firmado en nombre de nadie, ni ese, ni ningún otro documento”, declaró Chacón. También recalcó que el beneficiario del testamento es el hijo de Julián y no Maribel Guardia ni él mismo, por lo que considera que este nuevo movimiento de Imelda y sus defensores legales despojaría al nieto de la actriz costarricense de los bienes que le heredó su papá.

Mira: Imelda Tuñón asegura que su hijo podría festejar Día de las Madres con Maribel Guardia, ¿se acabó la guerra?

Imelda Tuñón insiste en que el testamento de Julián Figueroa ¡es falso!

A horas de que Marco Chacón saliera a hablar, TVNotas buscó a Imelda Tuñón para conocer su postura. En sus declaraciones, Imelda reiteró que el testamento supuestamente firmado por Julián presenta irregularidades que no coinciden con la firma real del cantante.

“Las firmas claramente no corresponden a Julián. Él tenía una manera de firmar muy particular que no varió desde 2013 hasta 2023. Lo único que agregó fueron una estrellita y tres puntos de la masonería, porque él estaba orgulloso de ser masón”, explicó la viuda del cantante.

Tuñón también dejó ver que esta controversia solo se descubrió gracias a las investigaciones en el juicio de sucesión, y aunque conoce los nombres de las personas involucradas, prefirió no revelarlos hasta que se tenga claridad sobre los responsables.

Imelda Tuñón “Es un tema bastante complicado. Esto no se hubiera descubierto si no hubieran abierto esta caja de Pandora. No la abrí yo. Fue algo que se fue dando con las investigaciones. Había que llegar a la raíz de por qué estaba pasando todo esto, y pues, fue algo que apareció ahí. Yo sé qué personas aparecen en ese documento, bueno, en todos los documentos, en toda la carpeta del juicio de sucesión, pero no voy a decir los nombres porque no sabemos exactamente quién fue que metió este testamento que, pues, es claramente falso.”

Mira: Addis Tuñón confirma infidelidad de Marco Chacón a Maribel Guardia, “ya vi las pruebas”, VIDEO

¿Podría haber consecuencias legales por la falsificación del testamento de Julián Figueroa?

Según dijo la viuda de Julián a TVNotas, antes de llegar a una consecuencia que deje tras las rejas a alguien por la falsificación del testamento de Julián, prefiere que se llegue a un acuerdo.

“Yo espero que se pueda llegar a un acuerdo, porque al final yo no le deseo la cárcel a nadie.” Imelda Tuñón

Sin embargo, cree que quien orquestó todo no querría que ella estuviera “dentro de nada que tuviera que ver con Julián”, lo que para ella no es lógico pues como padre y esposo, él siempre cumplió. Incluso dice que tiene los últimos mensajes donde demuestra cómo era un “miembro bastante activo de su pequeña familia”, por lo que duda que los dejara solos a ella y a su hijo.

“No creo que después de que él no estuviera del todo de acuerdo con que yo estuviera trabajando me dejara desprotegida y dejara desprotegido a mi hijo. Entonces no sé de parte de quién venga, pero pues no.” Imelda Tuñón

El caso sigue en investigación y se espera que las autoridades emitan una resolución en los próximos días.

Sigue leyendo: Julián Figueroa quería divorciarse de Imelda Tuñón: Padrino del cantante asegura que “lo estaba formalizando”