Imelda Tuñón arremete contra Maribel Guardia tras revelación de que no ‘apoya’ económicamente a su nieto

La relación entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, volvió a colocarse en el ojo público luego de que la actriz costarricense asegurara frente a los medios que ya no brinda apoyo económico a su nieto. De acuerdo con sus declaraciones, la decisión no fue suya, sino de Imelda, aunque manifestó su disposición a retomar ese respaldo en caso de que sea necesario, las palabras de Maribel desataron una nueva confrontación, ¡Imelda Tuñón contesto! ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia / Redes sociales

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre el apoyo económico a su nieto?

Durante un reciente encuentro con la prensa, Maribel Guardia fue cuestionada sobre si continuaba apoyando económicamente a su nieto, hijo de Julián Figueroa. La actriz respondió que actualmente no lo hace porque, según explicó, Imelda Garza rechazó ese apoyo en su momento.

“Cuando estuve ahí la última vez ella dijo que no y entonces… pero bueno, ya en algún momento que esté yo con el juez, decirle que yo estoy dispuesta, como lo hice siempre, a cubrir todos los gastos del niño con todo mi amor” Maribel Guardia

La intérprete también compartió que su principal deseo es mantener cercanía con el hijo de Julián Figueroa, a quien considera un vínculo vivo con la memoria de su hijo fallecido.

“Yo lo que le pido a Dios es volver a ver a ese niño, volverlo a tener cerca de mi vida. Sé que Julián hubiera querido eso: que esté obviamente con su mamá, pero que yo también esté presente porque será la representación de Julián en su vida” Maribel Guardia

En diversas ocasiones, Maribel ha dejado claro que lo que busca es convivir con su nieto en un entorno estable y sin conflictos, destacando que su prioridad es preservar la memoria de su hijo y mantener un lazo afectivo con el menor.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales y Canva

¿Cómo reaccionó Imelda Tuñón a las declaraciones de Maribel Guardia?

Las declaraciones de Maribel Guardia no pasaron desapercibidas y rápidamente Imelda Tuñón utilizó la red social Threads para emitir una respuesta directa y tajante contra su exsuegra.

“Trabajo y mi esposo trabajaba, Maribel es la ABUELA, que se ubique y nos deje en paz, no queremos y menos NECESITAMOS nada de ella. Vivíamos de lo que hacíamos Julián y yo. Que encuentre la paz y se aleje de nuestras vidas porque el maltrato que le ocasionó a mi bebé, a mi familia ya mí no se paga con nada” Imelda Tuñón

El mensaje de Imelda provocó un intenso debate entre los internautas. Mientras algunos apoyaron la postura de Maribel, argumentando que su interés es convivir con su nieto, otros respaldaron a Imelda, quien ha defendido su autonomía como madre.

Post de Imelda Tuñón / captura de pantalla

¿Qué pasó entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

En los últimos meses, la relación entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón ha estado marcada por tensiones legales y declaraciones públicas, las cuales iniciaron por una demanda interpuesta por la esposa de Marco Chacón en contra de la viuda de Julián Figueroa por el bienestar del menor.

En medio de la demanda que enfrentaron ambas actrices, Maribel también ha insistido que siempre estuvo dispuesta a apoyar económicamente al menor y a cubrir todos sus gastos, pero Imelda ha señalado en varias ocasiones que no necesita de ese respaldo. Además, la viuda de Julián ha puesto énfasis en querer mantener la independencia económica y emocional para ella y su hijo.

