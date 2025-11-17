¿Imelda Tuñón le habría sido infiel a su presunto novio? La captan en momento “coqueto” con Agustín Fernández

Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, vuelve a dar de qué hablar. Y es que luego del escándalo mediático que provocaron los audios filtrados atribuidos a su hijo, en los que este hablaría mal de su abuela, ahora la captan en plena fiesta con Agustín Fernández, lo que ha despertado especulaciones de una posible infidelidad a su novio, ¿qué está pasando?

Imelda Tuñón / Redes sociales

Lee: La casa de los famosos: Filtran a las dos primeras habitantes de la nueva temporada, ¿quiénes son?

¿Imelda Garza, exnuera de Maribel Guardia, tiene novio?

Hace apenas algunas semanas, Imelda Tuñón fue captada en un bar de la Ciudad de México junto a un hombre misterioso. En las imágenes, se le puede ver riéndose y besándose con este sujeto. Muchos afirmaron que esta persona sería su presunta nueva pareja.

Al preguntarle si realmente era su novio, la cantante, en un inicio, se mostró reacia a contestar. Sin embargo, aunque no confirmó o negó la información de forma directa, aseguró que este individuo sabe que su prioridad es y siempre será su hijo.

“Estoy feliz. Mientras no afecte a mi hijo ni a mi familia, mientras (sea) una persona respetuosa, una persona como digna de mí, porque yo no agarro cualquier pelafustán, bueno, solamente me tocó una vez, ya lo vieron en entrevistas. Él ya lo sabe. Fuera de eso, no le puedo decir más”, manifestó.

En reacción a esto, su exsuegra, Maribel Guardia, se dijo muy contenta de que la exesposa de su hijo, Julián Figueroa, se diera una nueva oportunidad en el amor y simplemente le deseó todo lo mejor.

“Qué bueno, me da mucho gusto. Le pido a Dios por ella que sea una buena elección. Tiene que vivir su vida y continuarla”, manifestó.

Imelda Tuñón / Redes sociales

No te pierdas: ¿Maribel Guardia e Imelda Tuñón a la cárcel? Estas serían las consecuencias si mienten en tribunales

¿Imelda Tuñón cambió a su novio por Agustín Fernández?

En medio de todo esto, Imelda Tuñón fue vista de nuevo en una fiesta, pero ahora junto a Agustín Fernández, influencer que ganó notoriedad tras participar en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Durante el pasado fin de semana, se viralizaron unas fotos en las que se le puede ver pasando un buen rato con el argentino. Si bien no se les vio besándose o teniendo algún tipo de interacción romántica, muchos usuarios consideraron que presuntamente estarían “coqueteando”.

Esto ha generado comentarios mixtos en redes sociales. Algunos alegaron que simplemente se estaba “divirtiendo”, otros la acusaron de, presuntamente, le habría sido “infiel” a su pareja, ya que, si bien no se estaban “besando”, sí habrían tenido una presunta “interacción romántica”.

Hasta el momento, ni Agustín ni Imelda se han pronunciado ante esta situación. Cabe destacar que, hasta donde se sabe, el argentino no tiene pareja. Aunque en su momento se le vinculó con Dania Méndez, ambos aclararon que solo eran “buenos amigos”.

¿Quién es Agustín Fernández, influencer acusado de presuntamente ser “amante” de Imelda Tuñón?

Agustín Fernández

Nació el 30 de marzo de 1990, por lo que actualmente tiene 35 años.

En su momento, era gran amigo de Wendy Guevara y Nicola Porcella. Incluso llegaron a vivir juntos.

Se hizo conocido por aparecer en ‘Enamorándonos’ en 2018.

Estuvo en otros realities como ‘Guerreros 2020’ y ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

Se hizo popular por su polémica participación en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Tiene 735 mil seguidores en Instagram.

También estuvo en la más reciente temporada de ‘La Isla’ y ha aparecido en ‘Venga la alegría Fin de semana’.

Mira: Imelda Tuñón lanza dardo a Maribel Guardia; publica fotos con su hijo con poderoso mensaje tras audiencia