Agustín Fernández es criticado por presumir los regalos que le mandaron sus fans: “Limosnero”

Agustín Fernández vuelve a dar de qué hablar en redes sociales. Tras su polémica participación en la última temporada de ‘La casa de los famosos México’, vuelve a ser criticado por presumir las “donaciones” de sus fanáticos.

A través de un video para TikTok, el argentino compartió los regalos que le mandaron sus fans para amueblar su nuevo departamento. En las imágenes, se puede le puede ver rodeado de varios paquetes sin abrir.

Si bien no se sabe exactamente qué le dieron, Agustín se mostró sumamente agradecido con sus fanáticos y, al ritmo del sencillo ‘El envidioso’ de la agrupación ‘Los dos carnales’, escribió el siguiente mensaje:

Agustín Fernández “Wow, no tengo cómo agradecerles por todo esto. Ojalá que todos puedan tener un fandom como el mío”.

¿Por qué Agustín Fernández se está cambiando de apartamento?

Durante mucho tiempo, Agustín Fernández compartió residencia con Wendy Guevara y Nicola Porcella. No obstante, tras salir de ‘La casa de los famosos México’, se dio a conocer que los tres se separaban y buscarían su propia vivienda.

Nicola fue quien reveló la noticia. Esto, después de que se filtraran unos audios en los que él habla sobre lo complicado que es vivir con sus roomies. Aunque muchos pensaron que se debió a esta polémica, el peruano aclaró que tomó esta decisión para que su hijo tuviera más “espacio”.

Por otra parte, una fuente cercana a las celebridades contó en exclusiva para TVNotas que Wendy y Porcella arreglaron el malentendido que causó los audios, pero que la influencer decidió correr a Agustín del departamento por su comportamiento poco positivo.

Aparentemente, al argentino no le gustó que lo “corrieran”, por lo que, en un principio, se negó a irse del lugar: “Se puso en un plan pesado, no bajó de malagradecidos a Wendy y Nicola, cuando no es así, ellos lo apoyaron desde antes que entrara a La casa de los famosos, y aun después de que él ventilara cosas personales de Nicola dentro del reality”, indicó.

Wendy Guevara / Instagram: @wendyguevaraoficial

Agustín Fernández es tachado de “vividor” y “limosnero” por recibir regalos de sus fans

Por supuesto, el video de Agustín Fernández presumiendo sus regalos no pasó desapercibido en redes sociales. Si bien algunos internautas se mostraron alegres por él, otros simplemente aseguraron que era un “vividor” por “pedirles a sus fans que le regalen cosas”.

Algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales son:

“Me preocupa la gente que piensa que regalar algo es mantener a alguien”

“Es un lastre, y las pobres sujetas están con falta de autoestima”

“Los envidiosos viendo los regalos de Agustín”

“No entiendo como alguien decide regalarle cosas a alguien que tiene dinero”

“Agus es un eterno Peter Pan”

“Más tontas las que le dan cosas”

“Limosnero”

“Es un vividor”

Agustín Fernández / Redes sociales

Agustín se defiende de sus detractores

En respuesta a las críticas que ha recibido, el influencer dejó ver que aún le faltaban más paquete por recibir, algo que solo reforzó más la controversia.

Esta no es la primera vez que es señalado de “mantenido” por recibir regalos de sus fanáticos, quienes tampoco han dudado en defenderlo y decir que es su decisión mostrarle su “cariño” con obsequios.

