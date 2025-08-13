¿Poncho de Nigris le reclamó a la productora de La casa de los famosos México por broma de Facundo a Aldo?

La polémica broma de Facundo a Aldo de Nigris en la fiesta de ‘La casa de los famosos México’ 2025 no solo fue criticado en redes sociales, sino que también Poncho de Nigris salió en defensa de su sobrino. Incluso, trascendió que, supuestamente, se quejó con Rosa María Noguerón, productora del reality, por tan controversial situación.

Según reveló Wendy Guevara, Poncho de Nigris no solo se pronunció en redes sociales sobre la supuesta “agresión física” de Facundo a Aldo de Nigris, su sobrino, en la fiesta de ‘La casa de los famosos México’, sino que también destapó el supuesto reclamo que le habría hecho a la productora del programa.

¿Poncho de Nigris le reclamó a Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México’, por la broma de Facundo a Aldo de Nigris?

Luego de que Poncho de Nigris explotó contra Facundo por la broma que le hizo a Aldo de Nigris, su sobrino, Wendy Guevara reveló que el regiomontano se molestó tanto que, supuestamente, le reclamó a Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa de los famosos México’ 2025, y hasta le habría exigido una contundente sanción en contra del comediante.

A través del pódcast de Nicola Porcella y Wendy Guevara, ‘Cómplices del desmadre’, la integrante de ‘las Perdidas’ contó que Rosa María Noguerón, supuestamente, se habría molestado con Poncho por el reclamo que la habría hecho por la controversia de Facundo con Aldito.

“(Me dijo Poncho): Se enojó conmigo, Rosa María, pero yo ni hice nada, solo le hablé y dije: '¿Qué ped… con el per… del Facundo, por qué le hizo eso a Aldito?’. Le habló y Rosa María le ha de haber dicho: ‘Ay, no ma..., puñ… Estoy bien ocupada’”, contó Guevara.

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre el supuesto reclamo que le hizo a Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa de los famosos México’?

Ante las declaraciones de Wendy Guevara, Poncho de Nigris no tardó en aclarar la situación sobre lo que se dijo de su supuesto reclamo a Rosa María Noguerón. Mediante sus redes sociales, el regiomontano destacó que las cosas no fueron como se contaron.

A través de su cuenta oficial de ‘X’, Poncho citó el video en el que Wendy Guevara reveló lo del supuesto reclamo a la productora de ‘La casa de los famosos México’ y respondió:

“Yo voy a contar la verdad. Ella me habló a mí, yo no. Ya no creo que me inviten a las galas y ya después cuento la verdad de todo”. Poncho de Nigris

Sin embargo, no dio más detalles sobre lo que verdaderamente sucedió con Rosa María Noguerón. Aunque, cibernautas consideraron que habría tenido una plática muy controversial con la productora, al grado de que, aparentemente, no será invitado a las galas de ‘La casa de los famosos México’.

Al momento, Poncho de Nigris no ha revelado más detalles sobre su posible desencuentro con la productora de ‘La casa de los famosos México’ 2025.



