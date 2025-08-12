Delia García, prometida de Facundo, denuncia amenazas de muerte tras polémica en La casa de los famosos México

Delia García, prometida de Facundo, denunció en redes sociales que ha recibido amenazas y mensajes violentos tras la broma de Facundo a Aldo de Nigris en “La casa de los famosos México 2025" y los comentarios que realizó sobre Aarón Mercury.

Aunque Aldo no se enganchó y tomó la broma con humor, muchos internautas criticaron a Facundo y exigieron sanción por el riesgo que pudo haber implicado para el sobrino de Poncho de Nigris. La polémica aumentó cuando Poncho y doña Lety expresaron su indignación públicamente.

Ahora Delia García revela ser víctima del hate que se ha desatado en las redes sociales y que lamentablemente ha escalado a amenazas ¡y responde!

La Jefa regañó a Facundo por broma a Aldo de Nigris en “La casa de los famosos México 2025"

“La Jefa” llamó al confesionario a Facundo para reprenderlo. Le advirtió que ese tipo de bromas físicas pueden provocar accidentes graves:

“Facundo, es muy importante tener cuidado con las bromas que se hacen en la casa. Una broma ligada a una acción física puede provocar un accidente… Te invito a que lo reflexiones y seas cuidadoso para evitar accidentes”.

Facundo aceptó su error y reconoció que no midió las consecuencias: “No pensé que fuera a ser tan rudo mi desmadre”.

¿Qué dijo Delia García, prometida de Facundo, de la polémica en “La casa de los famosos México 2025"?

En medio de la controversia, la prometida del conductor, Delia García, reveló que ha recibido amenazas de muerte y mensajes violentos en redes sociales durante los últimos días.

A través de un live, denunció las amenazas y lamento que haya personas que por un reality la estén atacando.

“En este tiempo, los últimos cinco días para acá, he recibido unos mensajes escalofriantes o sea me parece escalofriante que alguien pueda escribir eso por un programa de televisión…ni siquiera sé si pueda leer los comentarios, desde amenazas de desvivición, amenazas de abusos que dices. Wow, ¿es en serio?, qué cabr...”.

Delia aseguró que, aunque los comentarios la han impactado, no planea reaccionar con odio y se mantendrá al margen

“Quiero dejar en claro que no voy a reaccionar a eso, no voy a caer en este estira y afloja… comentar cosas con hate no es mi juego. Hace mucho tiempo lo hice y me arrepentí, pero no voy a caer”, finalizó.

¿Quién es Delia García, la prometida de Facundo, habitante de “La casa de los famosos México 2025"?

Delia García nació el 31 de octubre de 1989 en México y tiene actualmente 36 años. Aunque muchos la conocen por ser pareja de Facundo, la realidad es que ella ya tenía un camino recorrido dentro del entretenimiento y el deporte antes de conocerlo.

Delia García estudio diseño textil y moda lo cual le permitió desarrollarse de manera creativa, mientras que su disciplina como atleta, al formar parte de los Adidas runners, la colocó como una figura destacada en redes sociales.

Su primera aparición en televisión fue en el reality La isla, producido por TV Azteca, donde participó en la edición 2014 y luego regresó en 2016 para La revancha.

Actualmente, Delia es locutora del programa de radio “Ya párate”, transmitido por Los 40 principales..

