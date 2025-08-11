La casa de los famosos México 2025: ¿Quién ganó la prueba del líder hoy 11 de agosto?

Después de ser nominado por dos semanas, Adrián Di Monte fue el segundo eliminado de La casa de los famosos México 2025, y los ánimos están que arden. Con solo 13 habitantes sobreviviendo al drama, el liderato semanal se volvió el trofeo más peleado del reality: quien lo gana no solo se libra de la temida nominación, también se instala en la famosa suite con inmunidad.

Este lunes 11 de agosto, los famosos se lanzan a su tercera prueba del líder que promete sudor, lágrimas ¡y colas de sirena!. La competencia no solo mide fuerza, también pone a prueba la astucia y hasta la suerte de cada habitante. ¡Así va la prueba del líder de la tercera semana de La casa de los famosos México 2025!

Da comienzo la tercera semana dentro de La casa de los famosos México y los participantes harán de todo para conseguir el liderazgo y sus beneficios. / Redes sociales

Ellos son los famosos que conforman ‘La casa de los famosos México’ 2025:

‘La casa de los famosos México 2025' elenco / Redes sociales

¿Quiénes son los finalistas de la tercera prueba del líder en ‘La casa de los famosos México 2025’?

La prueba del líder de esta semana en La casa de los famosos México 2025 llevó por nombre “Sirenas y tritones” y puso a prueba tanto la fuerza como la precisión de los participantes.

La dinámica consistió en colocarse una cola de pescado y desplazarse hasta el extremo del set, mientras transportaban pelotas. Una vez en la meta, debían soplarlas para introducirlas en un orificio. El reto incluía cuatro pistas, 20 pelotas y tres agujeros, y el primero en completar el circuito anotando tres pelotas en los tres agujeros se coronaba como finalista para la prueba de líder.

En caso de empate, la producción tenía preparado un sorteo con estrellas numeradas para definir al ganador, lo que elevó la tensión entre los famosos: un solo error podía costarles la inmunidad.

La competencia se dividió en tres rondas. En la primera: Alexis Ayala, Abelito, Guana y Aldo de Nigris se enfrentaron, y fue el sobrino de Poncho de Nigris quien logró avanzar como primer finalista.

En la segunda ronda: Aaron Mercury, Shiky y Facundo compitieron. El español se impuso al conseguir los tres puntos, convirtiéndose en el segundo finalista.

La tercera ronda fue protagonizada por: Mar Contreras, Dalilah Polanco y Priscila Valverde. Al final, Mar y Priscila empataron, por lo que se sometieron al sorteo de las estrellas. La suerte estuvo del lado de Priscila, quien eligió el número más alto y se convirtió en la tercera finalista para disputar el liderato.

Ninel Conde, Mariana Botas y Elaine Haro se enfrentaron en la cuarta ronda de la prueba del líder. Mariana Botas fue la primera en conseguir los tres puntos, convirtiéndose en la cuarta finalista.

Por esta razón, los finalistas de la prueba del líder en la tercera semana de La casa de los famosos México,son:



¿Quién es el líder de la tercera semana en ‘La casa de los famosos México’?

Hasta la gala de esta noche, 11 de agosto en punto de las 10:00 p.m. por el canal de Las estrellas, se sabrá quién será el líder de la tercera semana en La casa de los famosos México.

El ganador obtendrá el beneficio de la inmunidad, la salvación y el acceso a la suite. Todo dependerá de lo que decida la Jefa, quien podría permitirle subir con alguien de su cuarto, con alguien del cuarto contrario o, en su defecto, dejar que los mismos participantes lo elijan al azar.

Cabe destacar que en redes sociales señalaron que, en esta selección de finalistas, el cuarto Día tiene más posibilidades de llevarse el liderato. Por parte del cuarto Noche, solo compite Aldo de Nigris, mientras que en el cuarto día hay tres representantes:

Shiky ,

, Priscila Valverde y

y Mariana Botas.